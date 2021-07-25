Команду Nissan дисквалифицировали в полном составе

Для коллектива Nissan e.DAMS нынешний сезон электроформулы получается самым сложным в истории. Обладатели трех титулов, несмотря на несколько подиумов, за два этапа до конца сезона занимали только девятую строчку в таблице общего зачета.

Субботняя гонка в Лондоне позволила улучшить ситуацию: Буэми добился лучшего в сезоне четвертого результата, Роуленд стал десятым. Однако после финиша стало известно, что оба пилота перерасходовали энергию.

В этот раз ее количество снизили с 52 до 48 кВтч, а из-за периода желтых флагов уже по ходу дистанции сократили до 47 кВтч. Гонщики не уложились в этот предел.

Роуленд назвал потерю результата очень обидной: «Это ошибка в программном обеспечении, в настройках. Я использовал буквально сотню лишних киловатт. Это даже меньше, чем одна десятая секунды. Понятно, что мы вообще ничего не выиграли, но правила есть правила».

Буэми добавил: «Очень досадно терять лучший результат в сезоне. Этот год складывается для меня сложно, едва ли не впервые все сложилось успешно – и нас дисквалифицировали. Когда ты думаешь, что хуже быть уже не может, все идет еще хуже».

Кроме того, Робин Фрейнс получил по итогам гонки 5-секундный штраф за слишком жесткую борьбу на трассе, а Макси Гюнтеру добавили десять секунд за аварию. Но оба и до этого не входили в десятку лидеров.

Вторую гонку в Лондоне участники ФЕ проведут в воскресенье.