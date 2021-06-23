Команда Nissan в Формуле Е потеряла пилота. Шанс для Квята?

Формула Е закончит свой сезон уже в середине августа, и следовательно – командам самое время определяться со своим составом на 2022 год (вопреки традиционной схеме все гонки нового сезона вновь пройдут в рамках одного календарного года). И начало нынешней недели принесло кое-какие новости на эту тему.

Как сообщает сайт The Race, Оливер Роуленд, который последние два сезона выступает за команду Nissan e.dams, уже подписал контракт с другим коллективом – Mahindra. Это сразу спровоцировало обсуждение вопроса, кто смог бы заменить британца в составе японо-французской команды – и одним из главных претендентов европейские журналисты называют Даниила Квята.

Напомним, что марки Nissan и Renault являются частями единого автомобильного концерна. Таким образом, россиянин, который в этом году выполняет функции запасного гонщика в коллективе Ф1 Alpine, является для Nissan e.dams отчасти своим. Ранее уже было запланировано даже участие Даниила в тестах новичков – однако тесты были отменены из-за переделки календаря чемпионата. Тем не менее, контакты между менеджментом Квята и командой Формулы Е не прекратились. По информации The Race, занимающийся делами россиянина Николя Тодт недавно в очередной раз провел переговоры с представителями Nissan e.dams.

Одним из претендентов на место Роуленда также считается Алекс Элбон. Два года назад он уже подписал с Nissan e.dams контракт на выступления в электрическом чемпионате, однако вскоре после этого Red Bull предложил гонщику место в Формуле 1 в составе коллектива Toro Rosso.