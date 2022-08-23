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Формула E Новость

Команда Nissan полностью обновила состав в Формуле Е

С 2023 года за японскую марку будут выступать Норман Нато и Саша Фенестраз

Джейми Кляйн
Автор:
Команда Nissan полностью обновила состав в Формуле Е
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О том, что в Nissan e.Dams появилась вакансия, стало известно еще в мае. Себастьен Буэми, который выступал за коллектив с самого первого сезона – когда тот еще носил имя Renault – и одержал в его составе 13 побед, объявил о переходе в Envision.

Слухи говорили о возможности контракта с юниором Sauber Тео Пуршером, но в итоге команда объявила, что в 2023 году за нее выступят два француза – Норман Нато и Саша Фенестраз. Это значит, что вместе с Буэми из Nissan уйдет и его партнер по минувшему чемпионату Макси Гюнтер. 

Для Нато новый контракт стал возможностью вернуться в электроформулу – в 2021-м тот выступал за Venturi и одержал одну победу, но не нашел места в пелотоне-2022, лишь раз заменив травмированного Сэма Берда в Jaguar. Фенестраз дебютировал в ФЕ на финальном этапе этого года, заняв в Dragon Racing место Антонио Джовинацци.

Ранее Саша рассказал Motorsport.com, что возможность выступать в ФЕ стала для него наградой за успешные выступления в японской Суперформуле, где он в этом сезоне идет вторым в общем зачете. 

Nissan e.Dams в последнее время не слишком успешно выступает в ФЕ. После второго места по итогам 2020 года команда откатилась в конец первой десятки. В прошедшем сезоне ее пилоты ни разу не финишировали выше пятого места. 

С 2023 года Формула Е перейдет на машины третьего поколения. Новый чемпионат мира стартует в январе в Мехико.

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