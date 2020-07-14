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Команда Jaguar Формулы Е сменит пилота

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Команда Jaguar Формулы Е сменит пилота
Автор:
14 июл. 2020 г., 09:35

В сезоне 2020/21 гонщиком британского коллектива станет Сэм Бёрд

Команда Jaguar Racing отстранит от гонок Джеймса Каладо. Сейчас он занимает 16 место в общем зачете: на счету Джеймса в пять с половиной раз меньше очков, чем у его напарника. В новом сезоне место Каладо займет Сэм Бёрд. Это единственный пилот в истории Формулы Е, который выигрывал гонки в каждом сезоне электрочемпионата с самого появления ФЕ.

Последние шесть лет — с момента возникновения Формулы Е — Бёрд выступал за Virgin. Лучшим результатом Сэма за это время стала третья позиция в сезоне 2017/18. Сейчас 33-летний британец идет десятым. Почти все свои очки в текущем сезоне Бёрд набрал на дебютном этапе в Саудовской Аравии: Сэм выиграл ту гонку. Британец завершит чемпионат 2019/20 за Virgin и только после этого перейдет к конкурентам.

«Я наблюдал за ростом и прогрессом команды Jaguar и теперь горд присоединиться к этому знаменитому британскому бренду, — заявил Бёрд. — Я невероятно голоден до успеха и надеюсь, что мы с Митчем сможем многого добиться вместе».

Митч, о котором говорит Бёрд — это нынешний лидер Jaguar Митч Эванс. В нынешнем сезоне новозеландец идет на втором месте в общем зачете. Что касается Каладо, то команда предложила ему остаться в Jaguar в качестве тест-пилота и резервиста.

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Автор Мэтт Кью

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