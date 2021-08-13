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Формула E / Берлин I Новости

Команда Формулы Е Andretti сохранит Денниса на 2022 год

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Второй пилот команды пока не определен

Команда Формулы Е Andretti сохранит Денниса на 2022 год

Команда Формулы Е Andretti решила сохранить Джейка Денниса в своем составе на 2022 год. В этом сезоне британец выиграл две гонки и занимает четвертое место в чемпионате.

Кто станет партнером Денниса в следующем году пока не известно. Сейчас второе место в Andretti занимает Максимиллиан Гюнтер, однако его результаты уступают напарнику. Несмотря на одну победу, немец занимает в чемпионате 15-ю строчку, хотя отстает от Денниса всего на 19 очков. 

Если Andretti решил расстаться с Гюнтером, его место может занять пилот IndyCar Оливер Эскью, на счету которого один подиум в американской серии.

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Porsche объявила состав в Формуле Е на 2022 год

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Porsche объявила состав в Формуле Е на 2022 год
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