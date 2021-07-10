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Формула E / Лондон I Новости

Команда ФЕ оденет пилотов в комбезы, нарисованные фанатами

Автор:
, Репортер, Индия

Коллектив Mahindra предложил болельщикам дать волю фантазии, но пилоты команды выбрали не самые провокационные варианты дизайна

Команда ФЕ оденет пилотов в комбезы, нарисованные фанатами

Выступающая в чемпионате Формулы Е команда Mahindra показала дизайн комбинезонов, в которых ее гонщики выступят на этапе серии в Лондоне (он пройдет 24-25 июля).

Авторами дизайна выступили обычные болельщики, которые приняли участие в организованном командой конкурсе. Из предложенных вариантов гонщики команды сами выбрали те, что будут использовать по ходу гоночного уик-энда в Лондоне. Александр Симс остановился на варианте, в котором объединены цвета Великобритании (место проведения гонки и родина пилота) и Индии (Mahindra – крупный индийский промышленный холдинг). Алекс Линн предпочел дизайн, главным элементом которого является геральдический лев. Примечательно, что похожий лев изображен на гербе Шотландии – при этом родиной Линна является юго-запад Англии.

Гонки Формулы Е пройдут в Лондоне впервые за последние 5 лет. Впрочем, для начала в эти выходные сдвоенный этап электрического чемпионата состоится в Нью-Йорке.

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