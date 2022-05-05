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Формула E Новость

Команда Abt подтвердила возвращение в Формулу Е

Вывшие партнеры Audi возобновят выступления в электрогонках, однако пока не сообщили, какие моторы станут использовать

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Журналист (Autosport)
Команда Abt подтвердила возвращение в Формулу Е
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Abt участвовала в Формуле Е с момента образования серии, именно ее пилот Лукас ди Грасси стал победителем самой первой гонки в истории, а затем и чемпионом в сезоне 2016/17 годов. Немецкая команда получила от Audi статус заводской и завоевала чемпионский титул в первенстве-2017/18, однако вместе с производителем покинула электроформулу в 2021 году. 

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Теперь устроители ФЕ объявили о возвращении Abt с переходом чемпионата мира на технику третьего поколения – о такой возможности мы уже писали в прошлом месяце. Команда займет в пелотоне место уходящей Mercedes.

«Формула Е всегда оставалась в наших сердцах, мы никогда не делали секрета из того, что хотим вернуться, – цитирует пресс-служба главу немцев Ханса-Юргена Абта. – Сейчас мы ведем диалог с потенциальными партнерами. Цель в том, чтобы построить коллектив, который будет силен и на трассах, и за их пределами».

Какие силовые установки станет использовать команда, пока неизвестно. А вот ситуация с пилотами чуть более определенная: в Abt нацелились возобновить сотрудничество с Рене Растом, который неплохо проявил себя в сезоне-2020/21, дважды поднявшись на подиум. Сейчас гонщик выступает в DTM.

Формула Е еще не опубликовала календарь нового сезона – он стартует в декабре 2022 или январе 2023 года. 

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