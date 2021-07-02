Формула Е в сезоне 2021-22 приедет в Китай и ЮАР

Предварительный календарь Формулы Е на предстоящий сезон будет опубликован 9 июля – в преддверии очередного этапа серии, который пройдет в Нью-Йорке.

Уже известно, что в него войдет корейская гонка, которая запланирована на 14 августа 2022-го. Однако Motorsport.com стало известно, что можно ожидать и другие интересные новинки.

Прежде мы уже писали о трех их них. Высока вероятность, что ФЕ все же приедет в Индонезию – прежде гонки в Джакарте дважды назначались, но оба раза их пришлось отменить из-за коронавируса.

Практически точно состоятся этапы в канадском Ванкувере (в июле) и голландском Эйндховене.

Теперь появились новые подробности о календаре. Кейптаун – столица Южноафриканской республики – рассчитывает принять гонки в феврале. Возможно, это будет второй этап после традиционного старта в Саудовской Аравии.

После яркого этапа в Монако на полноценной трассе Гран При организаторы Формулы Е рассчитывают проводить гонки в княжестве каждый год. Генеральный директор серии Джейми Ригл сказал: «Мы абсолютно нацелены реализовать этот план».

Он добавил, что серия почти наверняка приедет и в Китай – скорее всего в курортную Санью, где гонки уже проходили прежде. Однако возможны и другие локации.

«Нам важно вернуться в Китай, – объяснил Ригл. – Есть Санья, но мы также общаемся с Шанхаем, Шэньчженем и Чэнду.

До этапа еще остается девять месяцев, и пока переговоры продвинулись еще не так далеко, как с Эйндховеном, Ванкувером и Кейптауном. И если говорить про следующий год, то Китай – это, скорее всего, будет Санья».

Ригл отметил, что еще больше переговоров сейчас касается сезона 2022-23 годов. В частности, у боссов серии есть планы приехать в Бразилию и Японию.