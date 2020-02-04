Китайские сотрудники NIO пропустят этап в Мехико из-за вируса
Ма Циньхуа примет участие в мексиканской гонке, но будет две недели наблюдаться у врачей.
Гонка Формулы Е в Мексике пройдет на следующей неделе, в субботу 15 февраля. Однако китайский пилот команды NIO Ма Циньхуа прибыл в столицу американской страны уже 2 февраля на случай, если местные врачи захотят проверить его на коронавирус или поместить под карантин.
Кроме того, китайские сотрудники команды, которые после этапа в Сантьяго отправились в Шанхай и встретили там китайский Новый год, останутся на родине и пропустят этап в Мехико. Команда подчеркивает, что никто из них не жалуется на плохое самочувствие.
Ранее из-за угрозы вируса был официально перенесен этап Формулы Е, который должен был состояться в Китае 21 марта. Новая дата пока не назначена, возможно вместо этапа в КНР пройдет дополнительная гонка в Нью-Йорке.
Этап Формулы 1 в Шанхае пока не отменен, однако руководство чемпионата следит за распространением инфекции и, по слухам, также рассматривает возможность переноса Гран При на другие даты.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Пилоты
|Ма Циньхуа
|Автор
|Мэтт Кью
Китайские сотрудники NIO пропустят этап в Мехико из-за вируса
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
сб 15 февр.
сб 15 февр.
|
08:30
07:30
|
|Вторая тренировка
|
сб 15 февр.
сб 15 февр.
|
11:00
10:00
|
|Квалификация
|
сб 15 февр.
сб 15 февр.
|
12:45
11:45
|
|Гонка
|
сб 15 февр.
сб 15 февр.
|
17:00
16:00
|
Самое читаемое
Расписание
- WEC
- Формула 1
Партнер проекта