Формула E
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Первая тренировка через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Санья
20 мар.
-
21 мар.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Рим
03 апр.
-
04 апр.
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Париж
17 апр.
-
18 апр.
Следующее событие через
72 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Сеул
02 мая
-
03 мая
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Джакарта
05 июн.
-
06 июн.
Следующее событие через
121 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин
20 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
136 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Следующее событие через
156 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Лондон I
25 июл.
-
25 июл.
Следующее событие через
171 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Лондон II
26 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
172 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула E / Новость

Китайские сотрудники NIO пропустят этап в Мехико из-за вируса

Поделились
Комментарии
Китайские сотрудники NIO пропустят этап в Мехико из-за вируса
Автор:
4 февр. 2020 г., 11:47

Ма Циньхуа примет участие в мексиканской гонке, но будет две недели наблюдаться у врачей.

Гонка Формулы Е в Мексике пройдет на следующей неделе, в субботу 15 февраля. Однако китайский пилот команды NIO Ма Циньхуа прибыл в столицу американской страны уже 2 февраля на случай, если местные врачи захотят проверить его на коронавирус или поместить под карантин.

Кроме того, китайские сотрудники команды, которые после этапа в Сантьяго отправились в Шанхай и встретили там китайский Новый год, останутся на родине и пропустят этап в Мехико. Команда подчеркивает, что никто из них не жалуется на плохое самочувствие.

Ранее из-за угрозы вируса был официально перенесен этап Формулы Е, который должен был состояться в Китае 21 марта. Новая дата пока не назначена, возможно вместо этапа в КНР пройдет дополнительная гонка в Нью-Йорке.

Этап Формулы 1 в Шанхае пока не отменен, однако руководство чемпионата следит за распространением инфекции и, по слухам, также рассматривает возможность переноса Гран При на другие даты.

Читайте также:

Следующая новость
Открытые колеса и плавник: Формула Е обновила свою машину

Предыдущая новость

Открытые колеса и плавник: Формула Е обновила свою машину
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула E
Пилоты Ма Циньхуа
Автор Мэтт Кью

База данных

Мехико

Мехико

14 февр. - 15 февр.
Первая тренировка Старт через
11 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
сб 15 февр.
сб 15 февр.
08:30
07:30
Вторая тренировка
сб 15 февр.
сб 15 февр.
11:00
10:00
Квалификация
сб 15 февр.
сб 15 февр.
12:45
11:45
Гонка
сб 15 февр.
сб 15 февр.
17:00
16:00
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Mercedes столкнулась с проблемами при разработке нового мотора

2
Формула 1

Ферстаппен: Хэмилтон один из лучших, но не бог

3
Формула E

Открытые колеса и плавник: Формула Е обновила свою машину

4
24 часа Ле-Мана

Правдивая история победы Ford над Ferrari в фильме Чарльза Брэдли

47мин
5
Формула 1

Марко исключил возвращение Феттеля в Red Bull из-за Ферстаппена

Самое важное:

Китайские сотрудники NIO пропустят этап в Мехико из-за вируса
FE

Китайские сотрудники NIO пропустят этап в Мехико из-за вируса

Открытые колеса и плавник: Формула Е обновила свою машину
FE

Открытые колеса и плавник: Формула Е обновила свою машину

Формула Е официально отложила гонку в Китае из-за коронавируса
FE

Формула Е официально отложила гонку в Китае из-за коронавируса

Второй тизер болида ФЕ: задние колеса тоже будут открытыми
FE

Второй тизер болида ФЕ: задние колеса тоже будут открытыми

Формула Е избавится от закрытых передних колес
FE

Формула Е избавится от закрытых передних колес

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.