Китайские сотрудники NIO пропустят этап в Мехико из-за вируса

Гонка Формулы Е в Мексике пройдет на следующей неделе, в субботу 15 февраля. Однако китайский пилот команды NIO Ма Циньхуа прибыл в столицу американской страны уже 2 февраля на случай, если местные врачи захотят проверить его на коронавирус или поместить под карантин.

Кроме того, китайские сотрудники команды, которые после этапа в Сантьяго отправились в Шанхай и встретили там китайский Новый год, останутся на родине и пропустят этап в Мехико. Команда подчеркивает, что никто из них не жалуется на плохое самочувствие.

Ранее из-за угрозы вируса был официально перенесен этап Формулы Е, который должен был состояться в Китае 21 марта. Новая дата пока не назначена, возможно вместо этапа в КНР пройдет дополнительная гонка в Нью-Йорке.

Этап Формулы 1 в Шанхае пока не отменен, однако руководство чемпионата следит за распространением инфекции и, по слухам, также рассматривает возможность переноса Гран При на другие даты.