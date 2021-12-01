Гонки Формулы Е на узких городских трассах в последнее время часто сопровождались большим количеством столкновений – отчасти этому способствовала конструкция машин второго поколения, которые могли относительно легко справляться с контактами.

Однако не всем такой подход пришелся по душе. Двукратный чемпион ФЕ Жан-Эрик Вернь считает, что руководству чемпионата мира и FIA следует гораздо жестче разбираться с теми, кто излишне жестко действует на трассах.

«Я считаю, что у нас очень профессиональный чемпионат, – сказал француз из команды DS Techeetah по ходу недавних тестов в Валенсии. – Но поведение гонщиков сейчас является неприемлемым. Это из-за наших машин, которые позволяют толкаться на трассе и все равно зарабатывать очки на финише. FIA должна что-то сделать.

Гонки вроде тех, что мы видели в Лондоне, просто недопустимы».

Антонио Феликс да Кошта потерял шансы отстоять титул чемпиона Формулы Е после аварии в Лондоне, ставшего следствием агрессивных действий Андре Лоттерера Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Вернь добавил: «Вспомните, что Формулу Е смотрят мальчишки – у них может сложиться впечатление, что это дружеская покатушка на картах. Так быть не должно. Ведь мы представляем бренды.

Это скверное шоу, и я призываю FIA как-то повлиять на все это. С их стороны нужен более строгий контроль.

Даже дети в картинге ведут борьбу честнее, чем мы в Формуле Е. Если в картинге ты врезаешься в кого-то, тебя сразу снимают с заезда. И судей вообще не интересует, из-за чего это произошло.

Почему бы нам не действовать так же в Формуле Е? Не могу понять этого. Уверен, тогда бы все стало куда честнее и прозрачнее. А то, что я видел в прошлом сезоне, просто недопустимо».

Новый чемпионат электроформулы стартует в последний уик-энд января в Саудовской Аравии.

Последствия аварии, Рене Раста Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images