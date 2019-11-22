Симс выиграл первую квалификацию нового сезона Формулы Е
Став только пятым на групповой стадии, гонщик BMW Andretti проехал отличный круг в Суперпоуле, опередив дуэт гонщиков Mercedes.
Для Алекса Симса этот квалификационный успех оказался вторым подряд – именно он занимал поул на финальном этапе прошлого сезона в Нью-Йорке. На пыльной трассе в Эр-Рияде британец опередил на 0,276 секунды Стоффеля Вандорна из Mercedes, которая проводит дебютный уик-энд в качестве заводской команды Формулы Е.
Новичок электрогонок и чемпион Ф2 Ник де Врис, также выступающий за штутгартскую марку, стал третьим. Он шел вромень с графиком поула после двух секторов. но потерял на третьем.
«Машина работала отлично, а мне удалось в решающий момент проехать чистый круг», – объяснил Симс свой второй поул в карьере. По сравнению с групповой стадией он смог сбросить полсекунды.
Сэм Бёрд оказался быстрейшим после попыток в группах, но в Суперпоуле его круг вышел не столь быстрым и после ошибки в четвертом повороте гонщик Virgin остался только пятым, даже несмотря на рекорд третьего сектора. Британец пропустил еще и Эдо Мортару из Venturi.
Действующий чемпион Жан-Эрик Вернь стал быстрейшим в первой квалификационной группе, но по ходу сессии соперники оттеснили его на 11-е место. Тем не менее, по новым правилам он получил одно бонусное очко – как и Бёрд, де Врис и Вандорн, ставшие сильнейшими в своих группах.
Фелипе Масса допустил ошибку по ходу квалификационного круга. Бразилец по радио принес извинения команде и будет стартовать только 17-м – на две позиции выше Лукаса ди Грасси. который попал в трафик, так как пилоты первой группы попробовали выехать на трассу как можно позже, из-за чего помешали друг другу.
Между двумя бразильцами на решетке расположится Брендон Хартли – дебютант сезона разбил машину в первой тренировке и потерял время из-за проблем с тормозами во второй, потому не смог толком вкатиться в трассу.
По ходу квалификации Джеймс Каладо и Нико Мюллер закрутились на трассе в одном и том же месте – гонщики будут стартовать с последнего ряда.
Результаты квалификации:
|Поз.
|№
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|1
|27
|Александр Симс
|BMW i Andretti Motorsport
|1'14.563
|2
|5
|Стоффель Вандорн
|Mercedes-Benz EQ Formula E Team
|1'14.839
|0.276
|3
|17
|Ник де Врис
|Mercedes-Benz EQ Formula E Team
|1'14.929
|0.366
|4
|48
|Эдоардо Мортара
|Venturi Formula E Team
|1'15.131
|0.568
|5
|2
|Сэм Бёрд
|Envision Virgin Racing
|1'15.350
|0.787
|6
|64
|Жером Д'Амброзио
|Mahindra Racing
|1'15.539
|0.976
|7
|36
|Андре Лоттерер
|TAG Heuer Porsche Formula E Team
|1'15.518
|0.955
|8
|22
|Оливер Роуленд
|Nissan e.Dams
|1'15.653
|1.090
|9
|28
|Макси Гюнтер
|BMW i Andretti Motorsport
|1'15.680
|1.117
|10
|3
|Оливер Терви
|NIO 333 FE Team
|1'16.018
|1.455
|11
|25
|Жан-Эрик Вернь
|DS Techeetah Formula E Team
|1'16.129
|1.566
|12
|4
|Робин Фрейнс
|Envision Virgin Racing
|1'16.200
|1.637
|13
|94
|Паскаль Верляйн
|Mahindra Racing
|1'16.200
|1.637
|14
|23
|Себастьен Буэми
|Nissan e.Dams
|1'16.243
|1.680
|15
|66
|Даниэль Абт
|Audi Sport ABT Schaeffler
|1'16.264
|1.701
|16
|20
|Митч Эванс
|Panasonic Jaguar Racing
|1'16.532
|1.969
|17
|19
|Фелипе Масса
|Venturi Formula E Team
|1'16.583
|2.020
|18
|6
|Брендон Хартли
|Geox Dragon
|1'17.074
|2.511
|19
|11
|Лукас ди Грасси
|Audi Sport ABT Schaeffler
|1'17.213
|2.650
|20
|18
|Нил Джани
|TAG Heuer Porsche Formula E Team
|1'17.745
|3.182
|21
|13
|Антониу Феликс да Кошта
|DS Techeetah Formula E Team
|1'18.613
|4.050
|22
|33
|Циньхуа Ма
|NIO 333 FE Team
|1'21.701
|7.138
|23
|7
|Нико Мюллер
|Geox Dragon
|1'23.017
|8.454
|24
|51
|Джеймс Каладо
|Panasonic Jaguar Racing
|1'23.792
|9.229
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Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Этап
|Эд-Диръия
|Сессия
|Квалификация
|Автор
|Александр Кабановский
Симс выиграл первую квалификацию нового сезона Формулы Е
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|Первая тренировка
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|Квалификация
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