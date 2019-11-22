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Формула E / Эд-Диръия / Отчет о квалификации

Симс выиграл первую квалификацию нового сезона Формулы Е

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Симс выиграл первую квалификацию нового сезона Формулы Е
Автор:
, Ответственный редактор
22 нояб. 2019 г., 09:06

Став только пятым на групповой стадии, гонщик BMW Andretti проехал отличный круг в Суперпоуле, опередив дуэт гонщиков Mercedes.

Для Алекса Симса этот квалификационный успех оказался вторым подряд – именно он занимал поул на финальном этапе прошлого сезона в Нью-Йорке. На пыльной трассе в Эр-Рияде британец опередил на 0,276 секунды Стоффеля Вандорна из Mercedes, которая проводит дебютный уик-энд в качестве заводской команды Формулы Е.

Новичок электрогонок и чемпион Ф2 Ник де Врис, также выступающий за штутгартскую марку, стал третьим. Он шел вромень с графиком поула после двух секторов. но потерял на третьем. 

«Машина работала отлично, а мне удалось в решающий момент проехать чистый круг», – объяснил Симс свой второй поул в карьере. По сравнению с групповой стадией он смог сбросить полсекунды. 

Сэм Бёрд оказался быстрейшим после попыток в группах, но в Суперпоуле его круг вышел не столь быстрым и после ошибки в четвертом повороте гонщик Virgin остался только пятым, даже несмотря на рекорд третьего сектора. Британец пропустил еще и Эдо Мортару из Venturi.

Действующий чемпион Жан-Эрик Вернь стал быстрейшим в первой квалификационной группе, но по ходу сессии соперники оттеснили его на 11-е место. Тем не менее, по новым правилам он получил одно бонусное очко – как и Бёрд, де Врис и Вандорн, ставшие сильнейшими в своих группах.

Фелипе Масса допустил ошибку по ходу квалификационного круга. Бразилец по радио принес извинения команде и будет стартовать только 17-м – на две позиции выше Лукаса ди Грасси. который попал в трафик, так как пилоты первой группы попробовали выехать на трассу как можно позже, из-за чего помешали друг другу.

Между двумя бразильцами на решетке расположится Брендон Хартли – дебютант сезона разбил машину в первой тренировке и потерял время из-за проблем с тормозами во второй, потому не смог толком вкатиться в трассу. 

По ходу квалификации Джеймс Каладо и Нико Мюллер закрутились на трассе в одном и том же месте – гонщики будут стартовать с последнего ряда.

Результаты квалификации:

Поз. Гонщик Команда Время Отст.
1 27 GBR Александр Симс BMW i Andretti Motorsport 1'14.563  
2 5 BEL Стоффель Вандорн Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1'14.839 0.276
3 17 HOL Ник де Врис Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1'14.929 0.366
4 48 SUI Эдоардо Мортара Venturi Formula E Team 1'15.131 0.568
5 2 GBR Сэм Бёрд Envision Virgin Racing 1'15.350 0.787
6 64 BEL Жером Д'Амброзио Mahindra Racing 1'15.539 0.976
7 36 GER Андре Лоттерер TAG Heuer Porsche Formula E Team 1'15.518 0.955
8 22 GBR Оливер Роуленд Nissan e.Dams 1'15.653 1.090
9 28 GER Макси Гюнтер BMW i Andretti Motorsport 1'15.680 1.117
10 3 GBR Оливер Терви NIO 333 FE Team 1'16.018 1.455
11 25 FRA Жан-Эрик Вернь DS Techeetah Formula E Team 1'16.129 1.566
12 4 HOL Робин Фрейнс Envision Virgin Racing 1'16.200 1.637
13 94 GER Паскаль Верляйн Mahindra Racing 1'16.200 1.637
14 23 SUI Себастьен Буэми Nissan e.Dams 1'16.243 1.680
15 66 GER Даниэль Абт Audi Sport ABT Schaeffler 1'16.264 1.701
16 20 NZL Митч Эванс Panasonic Jaguar Racing 1'16.532 1.969
17 19 BRA Фелипе Масса Venturi Formula E Team 1'16.583 2.020
18 6 NZL Брендон Хартли Geox Dragon 1'17.074 2.511
19 11 BRA Лукас ди Грасси Audi Sport ABT Schaeffler 1'17.213 2.650
20 18 SUI Нил Джани TAG Heuer Porsche Formula E Team 1'17.745 3.182
21 13 POR Антониу Феликс да Кошта DS Techeetah Formula E Team 1'18.613 4.050
22 33 CHN Циньхуа Ма NIO 333 FE Team 1'21.701 7.138
23 7 SUI Нико Мюллер Geox Dragon 1'23.017 8.454
24 51 GBR Джеймс Каладо Panasonic Jaguar Racing 1'23.792 9.229

 

 

 

 

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Автор Александр Кабановский

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