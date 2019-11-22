Симс выиграл первую квалификацию нового сезона Формулы Е

Для Алекса Симса этот квалификационный успех оказался вторым подряд – именно он занимал поул на финальном этапе прошлого сезона в Нью-Йорке. На пыльной трассе в Эр-Рияде британец опередил на 0,276 секунды Стоффеля Вандорна из Mercedes, которая проводит дебютный уик-энд в качестве заводской команды Формулы Е.

Новичок электрогонок и чемпион Ф2 Ник де Врис, также выступающий за штутгартскую марку, стал третьим. Он шел вромень с графиком поула после двух секторов. но потерял на третьем.

«Машина работала отлично, а мне удалось в решающий момент проехать чистый круг», – объяснил Симс свой второй поул в карьере. По сравнению с групповой стадией он смог сбросить полсекунды.

Сэм Бёрд оказался быстрейшим после попыток в группах, но в Суперпоуле его круг вышел не столь быстрым и после ошибки в четвертом повороте гонщик Virgin остался только пятым, даже несмотря на рекорд третьего сектора. Британец пропустил еще и Эдо Мортару из Venturi.

Действующий чемпион Жан-Эрик Вернь стал быстрейшим в первой квалификационной группе, но по ходу сессии соперники оттеснили его на 11-е место. Тем не менее, по новым правилам он получил одно бонусное очко – как и Бёрд, де Врис и Вандорн, ставшие сильнейшими в своих группах.

Фелипе Масса допустил ошибку по ходу квалификационного круга. Бразилец по радио принес извинения команде и будет стартовать только 17-м – на две позиции выше Лукаса ди Грасси. который попал в трафик, так как пилоты первой группы попробовали выехать на трассу как можно позже, из-за чего помешали друг другу.

Между двумя бразильцами на решетке расположится Брендон Хартли – дебютант сезона разбил машину в первой тренировке и потерял время из-за проблем с тормозами во второй, потому не смог толком вкатиться в трассу.

По ходу квалификации Джеймс Каладо и Нико Мюллер закрутились на трассе в одном и том же месте – гонщики будут стартовать с последнего ряда.

Результаты квалификации: