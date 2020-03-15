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Формула E / Новость

Хэмилтон: Формуле Е не стать вершиной автоспорта

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Хэмилтон: Формуле Е не стать вершиной автоспорта
Автор:
, редактор
15 мар. 2020 г., 12:40

Пилот Mercedes разделяет экологическую повестку электроформулы, но быть частью более слабого чемпионата не хочет

Шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон известен своей борьбой за улучшение экологической ситуации. В то же время британец не раз говорил, что не готов перейти в первенство электромобилей Формула Е несмотря на то, что болиды Ф1 вредят окружающей среде. В новом интервью Хэмилтон пояснил, что не хочет менять чемпионат, так как предпочитает выступать в лучшей гоночной серии на планете.

«Единственная причина [для перехода в ФЕ] может быть только этической, потому что сейчас я очень обеспокоен экологией, – сказал Хэмилтон в интервью Square Mile. – И мне трудно совмещать желание позитивных перемен в плане климата с тем, что я летаю по всему миру.

Я в постоянном внутреннем конфликте из-за того, что машины Ф1 производят вредные выхлопы. Но в то же время здесь используются одни из самых продвинутых технологий в мире, которые могут привести к позитивным переменам в дорожных автомобилях.

Что до собственно гонок, то я выступаю на вершине автоспорта, а Формуле Е такой вершиной в обозримом будущем не стать. Я же хочу гоняться в высшем эшелоне, и потому не вижу себя в ФЕ».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула E
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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