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Хартли сбежал из Формулы Е

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Хартли сбежал из Формулы Е
Автор:
18 июл. 2020 г., 01:00

Бывший гонщик Ф1 покинул электрический чемпионат, не дожидаясь завершения сезона

Экс-пилот команды Toro Rosso Брендон Хартли ушел из Формулы Е. Новозеландец выступал за команду Dragon Racing и планировал провести полный сезон. Несмотря на это спортсмен решил незамедлительно сбежать из чемпионата. Оставшихся участников Формулы Е ждут еще шесть гонок в августе, но Хартли в них участия не примет.

Судя по всему, причиной расставания Брендона с электропервенством могли стать обязательства пилота в серии WEC. В этом чемпионате пилот связан контрактом с Toyota: в составе японской команды Хартли заменил Фернандо Алонсо. В этом коллективе Брендон выйдет на старт сентябрьского марафона «24 часа Ле-Мана». 

Перед суточной гонкой Toyota и остальные участники проведут этап в Бельгии. Тренировки WEC перед заездом в Спа начнутся в четверг, 13 августа  в тот самый день, когда в Берлине финиширует сезон Формулы Е. Встав перед необходимостью выбрать, где выступать, Хартли предпочел WEC.

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Заменить Брендона в электрической серии сможет один из резервистов команды Dragon: Сержиу Сетте Камара или Джоэль Эрикссон. Оба принимали участие в тестах новичков Формулы Е в Марракеше и, таким образом, имеют опыт управления этой машиной. Сетте Камара показал на тех тестах второе время, Эрикссон – двадцатое.

 

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Об этой статье

Серия Формула E
Пилоты Брендон Хартли
Команды Dragon Racing
Автор Мэтт Кью

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