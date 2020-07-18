Хартли сбежал из Формулы Е

Экс-пилот команды Toro Rosso Брендон Хартли ушел из Формулы Е. Новозеландец выступал за команду Dragon Racing и планировал провести полный сезон. Несмотря на это спортсмен решил незамедлительно сбежать из чемпионата. Оставшихся участников Формулы Е ждут еще шесть гонок в августе, но Хартли в них участия не примет.

Судя по всему, причиной расставания Брендона с электропервенством могли стать обязательства пилота в серии WEC. В этом чемпионате пилот связан контрактом с Toyota: в составе японской команды Хартли заменил Фернандо Алонсо. В этом коллективе Брендон выйдет на старт сентябрьского марафона «24 часа Ле-Мана».

Перед суточной гонкой Toyota и остальные участники проведут этап в Бельгии. Тренировки WEC перед заездом в Спа начнутся в четверг, 13 августа – в тот самый день, когда в Берлине финиширует сезон Формулы Е. Встав перед необходимостью выбрать, где выступать, Хартли предпочел WEC.

Заменить Брендона в электрической серии сможет один из резервистов команды Dragon: Сержиу Сетте Камара или Джоэль Эрикссон. Оба принимали участие в тестах новичков Формулы Е в Марракеше и, таким образом, имеют опыт управления этой машиной. Сетте Камара показал на тех тестах второе время, Эрикссон – двадцатое.