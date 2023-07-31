Предыдущая / Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом
Формула E / Лондон II Отчет о гонке

Кэссиди завершил сезон Формулы Е дождевой победой в Лондоне

Ливень и красные флаги растянули гонку на два с четвертью часа, но не смогли помешать новозеландскому гонщику Envision

Штефан Макли
Автор:
Победитель гонки Ник Кэссиди, Envision Racing

Сезон электроформулы финишировал в британской столице. Так как имя чемпиона стало известно еще накануне, на этот раз на кону стояла победа в гонке, за которую отчаянно сражались Ник Кэссиди и Митч Эванс. 

Каждый из новозеландцев был хорош, однако стартовавший с поула Кэссиди так и не уступил первую позицию, несмотря на все усилия соперника. 

Свежеиспеченный обладатель титула Джейк Деннис замкнул призовую тройку, хотя и отстал от победителя на 16 секунд. 

Впереди Ник Кэссиди, Envision Racing

Впереди Ник Кэссиди, Envision Racing

Фото: Андреас Белл

Особенность лондонской трассы в том, что одна ее часть проходит по большому темному ангару, а другая – с его внешней стороны. В условиях сильного ливня это сделало задачу гонщиков особенно сложной. 

Гонка началась с нескольких кругов за машиной безопасности, но затем дирекция все же решила отложить старт, а после еще двух ознакомительных кругов красные флаги вывесили вновь. 

Несмотря на это, все пилоты в этот раз смогли успешно справиться с дистанцией – за 38 кругов судьям даже не понадобились желтые флаги. 

Победа Кэссиди сделала новозеландца вице-чемпионом мира в двух очках впереди Эванса. Кроме того, очки Ника и его напарника Себастьена Буэми принесли Envision победу в командном зачете, в тройку вошли Jaguar и Andretti.

Результаты воскресной гонки Формулы Е в Лондоне (38 кругов)

Поз.  Гонщик   Команда   Время / Отст.
1 Ник Кэссиди Envision 2 ч 13:56.532
2 Митч Эванс Jaguar 4.934
3 Jake Dennis Andretti 16.295
4 Норман Нато Nissan 24.819
5 Стоффель Вандорн DS 26.290
6 Себастьен Буэми Envision 27.406
7 Сэм Берд Jaguar 29.376
8 Нико Мюллер Mahindra 30.304
9 Даниэль Тиктум NIO 30.832
10 Паскаль Верляйн Porsche 35.558

 

Поделились
Комментарии

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом
Штефан Макли Больше от
Штефан Макли
Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

Формула E
Лондон II

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

Победа в Риме приблизила Денниса к званию чемпиона Формулы Е

Победа в Риме приблизила Денниса к званию чемпиона Формулы Е

Формула E
Рим II

Победа в Риме приблизила Денниса к званию чемпиона Формулы Е Победа в Риме приблизила Денниса к званию чемпиона Формулы Е

Эванс выиграл гонку ФЕ в Риме после большой аварии

Эванс выиграл гонку ФЕ в Риме после большой аварии

Формула E
Рим II

Эванс выиграл гонку ФЕ в Риме после большой аварии Эванс выиграл гонку ФЕ в Риме после большой аварии

Самое важное:

Что мировые СМИ написали о Гран При Бельгии

Что мировые СМИ написали о Гран При Бельгии

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

Что мировые СМИ написали о Гран При Бельгии Что мировые СМИ написали о Гран При Бельгии

«Дело в голове». Алонсо раскрыл секрет спортивного долголетия

«Дело в голове». Алонсо раскрыл секрет спортивного долголетия

F1 Формула 1

«Дело в голове». Алонсо раскрыл секрет спортивного долголетия «Дело в голове». Алонсо раскрыл секрет спортивного долголетия

Пол Эспаргаро вернется в MotoGP, пропустив четыре месяца из-за травм

Пол Эспаргаро вернется в MotoGP, пропустив четыре месяца из-за травм

MGP MotoGP
Гран При Великобритании

Пол Эспаргаро вернется в MotoGP, пропустив четыре месяца из-за травм Пол Эспаргаро вернется в MotoGP, пропустив четыре месяца из-за травм

Возвращение болтанки не убедило Mercedes изменить вектор развития машины

Возвращение болтанки не убедило Mercedes изменить вектор развития машины

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

Возвращение болтанки не убедило Mercedes изменить вектор развития машины Возвращение болтанки не убедило Mercedes изменить вектор развития машины

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.