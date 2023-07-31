Кэссиди завершил сезон Формулы Е дождевой победой в Лондоне

Сезон электроформулы финишировал в британской столице. Так как имя чемпиона стало известно еще накануне, на этот раз на кону стояла победа в гонке, за которую отчаянно сражались Ник Кэссиди и Митч Эванс.

Каждый из новозеландцев был хорош, однако стартовавший с поула Кэссиди так и не уступил первую позицию, несмотря на все усилия соперника.

Свежеиспеченный обладатель титула Джейк Деннис замкнул призовую тройку, хотя и отстал от победителя на 16 секунд.

Впереди Ник Кэссиди, Envision Racing Фото: Андреас Белл

Особенность лондонской трассы в том, что одна ее часть проходит по большому темному ангару, а другая – с его внешней стороны. В условиях сильного ливня это сделало задачу гонщиков особенно сложной.

Гонка началась с нескольких кругов за машиной безопасности, но затем дирекция все же решила отложить старт, а после еще двух ознакомительных кругов красные флаги вывесили вновь.

Несмотря на это, все пилоты в этот раз смогли успешно справиться с дистанцией – за 38 кругов судьям даже не понадобились желтые флаги.

Победа Кэссиди сделала новозеландца вице-чемпионом мира в двух очках впереди Эванса. Кроме того, очки Ника и его напарника Себастьена Буэми принесли Envision победу в командном зачете, в тройку вошли Jaguar и Andretti.

Результаты воскресной гонки Формулы Е в Лондоне (38 кругов)

Поз. Гонщик Команда Время / Отст. 1 Ник Кэссиди Envision 2 ч 13:56.532 2 Митч Эванс Jaguar 4.934 3 Jake Dennis Andretti 16.295 4 Норман Нато Nissan 24.819 5 Стоффель Вандорн DS 26.290 6 Себастьен Буэми Envision 27.406 7 Сэм Берд Jaguar 29.376 8 Нико Мюллер Mahindra 30.304 9 Даниэль Тиктум NIO 30.832 10 Паскаль Верляйн Porsche 35.558