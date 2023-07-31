Кэссиди завершил сезон Формулы Е дождевой победой в Лондоне
Ливень и красные флаги растянули гонку на два с четвертью часа, но не смогли помешать новозеландскому гонщику Envision
Сезон электроформулы финишировал в британской столице. Так как имя чемпиона стало известно еще накануне, на этот раз на кону стояла победа в гонке, за которую отчаянно сражались Ник Кэссиди и Митч Эванс.
Каждый из новозеландцев был хорош, однако стартовавший с поула Кэссиди так и не уступил первую позицию, несмотря на все усилия соперника.
Свежеиспеченный обладатель титула Джейк Деннис замкнул призовую тройку, хотя и отстал от победителя на 16 секунд.
Впереди Ник Кэссиди, Envision Racing
Фото: Андреас Белл
Особенность лондонской трассы в том, что одна ее часть проходит по большому темному ангару, а другая – с его внешней стороны. В условиях сильного ливня это сделало задачу гонщиков особенно сложной.
Гонка началась с нескольких кругов за машиной безопасности, но затем дирекция все же решила отложить старт, а после еще двух ознакомительных кругов красные флаги вывесили вновь.
Несмотря на это, все пилоты в этот раз смогли успешно справиться с дистанцией – за 38 кругов судьям даже не понадобились желтые флаги.
Победа Кэссиди сделала новозеландца вице-чемпионом мира в двух очках впереди Эванса. Кроме того, очки Ника и его напарника Себастьена Буэми принесли Envision победу в командном зачете, в тройку вошли Jaguar и Andretti.
Результаты воскресной гонки Формулы Е в Лондоне (38 кругов)
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Время / Отст.
|1
|Ник Кэссиди
|Envision
|2 ч 13:56.532
|2
|Митч Эванс
|Jaguar
|4.934
|3
|Jake Dennis
|Andretti
|16.295
|4
|Норман Нато
|Nissan
|24.819
|5
|Стоффель Вандорн
|DS
|26.290
|6
|Себастьен Буэми
|Envision
|27.406
|7
|Сэм Берд
|Jaguar
|29.376
|8
|Нико Мюллер
|Mahindra
|30.304
|9
|Даниэль Тиктум
|NIO
|30.832
|10
|Паскаль Верляйн
|Porsche
|35.558
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