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Формула E / Портленд Отчет о гонке

Кэссиди выиграл гонку Формулы Е в Портленде, в которой никто не спешил

Новозеландец из команды Envision смог переиграть соперников в заезде, где темп был на 10-15 секунд на круге ниже реального

Джейми Кляйн
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Ник Кэссиди, Envision Racing, победитель гонки, с командой

Ник Кэссиди стартовал только десятым на новой трассе ФЕ в штате Орегон. Но верная тактика принесла ему третью победу в сезоне, причем отрыв ставшего вторым обладателя поула Джейка Денниса составил всего три десятых секунды. 

Тройку призеров замкнул Антониу Феликс да Кошта из Porsche. 

Уже после тренировок стало ясно, что американская трасса получилась непривычно быстрой для ФЕ, потому гоночный темп оказался невероятно низким – после старта участники ехали на 10-12 секунд медленнее реального темпа, чтобы запасов энергии им хватило на все 32 круга дистанции. 

Борьбу дважды пришлось прервать выездами машины безопасности – сначала из-за остановки Роберто Мери, потом после аварии Нико Мюллера, у которого отказали тормоза. После второго рестарта Кэссиди опередил Нормана Нато из Nissan и возглавил пелотон. 

Ник Кэссиди, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Максимилиан Гюнтер, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

Ник Кэссиди, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Максимилиан Гюнтер, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

На финальном отрезке темп упал еще ниже. Да Кошта попробовал рисковую тактику, ускорился, опередил на 22-м круге всех соперников и постарался умчаться в отрыв. Нно к тому времени запас энергии уже не требовал столь жесткой экономии, и остальные тоже прибавили. 

На 26-м круге Кэссиди вернул первую строчку, а вскоре на второе место вышел Деннис, после чего они с да Коштой еще несколько раз поменялись позициями – верх в этом поединке взял гонщик Andretti. 

Митч Эванс, стартовавший 20-м после замены батарей, пробился на четвертое место, а его партнер по Jaguar Сэм Берд оказался в итоге единственным, кого наказали за перерасход энергии – с седьмого места британец откатился в середину второго десятка. 

Приехавши в Портленд лидером сезона Паскаль Верляйн финишировал лишь восьмым, а слишком шустрый поначалу Нато завершил дистанцию девятым. 

Подиум: Джейк Деннис, Andretti Autosport, второе место, Ник Кэссиди, Envision Racing, победитель гонки, Антониу Феликс да Кошта, Porsche, третье место

Подиум: Джейк Деннис, Andretti Autosport, второе место, Ник Кэссиди, Envision Racing, победитель гонки, Антониу Феликс да Кошта, Porsche, третье место

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Гонщики DS Penske Жан-Эрик Вернь и Стоффель Вандорн вынуждены были стартовать с пит-лейна: в тренировках команду уличили в использовании нелегальных сканеров для сбора информации.

За два этапа (и четыре гонки) до конца сезона Джейк Деннис остается лидером, ни Ник Кэссиди отстает от него всего на одно очко. Также в борьбе за титул поучаствуют Верляйн (-16) с Эвансом (-32).

15-16 июля участники электроформулы продолжат чемпионат на улицах Рима. 

Результаты гонки Формулы Е в Портленде (32 круга)

 
Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 50'40.629  
2 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 50'40.923 0.294
3 Portugal Антониу Феликс да Кошта Germany Porsche Team 50'41.769 1.140
4 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 50'42.387 1.758
5 Switzerland Себастьен Буэми United Kingdom Virgin Racing 50'42.849 2.220
6 Germany Максимилиан Гюнтер Monaco Maserati Racing 50'42.936 2.307
7 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 50'43.267 2.638
8 Brazil Лукас ди Грасси India Mahindra Racing 50'43.611 2.982
9 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 50'44.313 3.684
10 France Норман Нато Japan Nissan e.dams 50'44.590 3.961
11 Netherlands Робин Фрейнс Germany Audi Sport Team Abt 50'44.929 4.300
12 France Жан-Эрик Вернь United States Dragon Racing 50'45.347 4.718
13 Belgium Стоффель Вандорн United States Dragon Racing 50'45.611 4.982
14 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 50'46.099 5.470
15 Germany Рене Раст United Kingdom McLaren 50'46.744 6.115
16 France Саша Фенестраз Japan Nissan e.dams 50'47.328 6.699
17 Brazil Сержиу Сетте Камара United Kingdom NIO Formula E Team 50'47.796 7.167
18 United Kingdom Джейк Хьюз United Kingdom McLaren 50'53.606 12.977
19 Germany Андре Лоттерер United States Andretti Autosport 50'56.680 16.051
20 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Maserati Racing 47'05.797 3 Laps
21 Switzerland Нико Мюллер Germany Audi Sport Team Abt 15'07.181 23 Laps
22 Spain Роберто Мери India Mahindra Racing 4'08.474 29 Laps
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