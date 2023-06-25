Кэссиди выиграл гонку Формулы Е в Портленде, в которой никто не спешил
Новозеландец из команды Envision смог переиграть соперников в заезде, где темп был на 10-15 секунд на круге ниже реального
Ник Кэссиди стартовал только десятым на новой трассе ФЕ в штате Орегон. Но верная тактика принесла ему третью победу в сезоне, причем отрыв ставшего вторым обладателя поула Джейка Денниса составил всего три десятых секунды.
Тройку призеров замкнул Антониу Феликс да Кошта из Porsche.
Уже после тренировок стало ясно, что американская трасса получилась непривычно быстрой для ФЕ, потому гоночный темп оказался невероятно низким – после старта участники ехали на 10-12 секунд медленнее реального темпа, чтобы запасов энергии им хватило на все 32 круга дистанции.
Борьбу дважды пришлось прервать выездами машины безопасности – сначала из-за остановки Роберто Мери, потом после аварии Нико Мюллера, у которого отказали тормоза. После второго рестарта Кэссиди опередил Нормана Нато из Nissan и возглавил пелотон.
Ник Кэссиди, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Максимилиан Гюнтер, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore
Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images
На финальном отрезке темп упал еще ниже. Да Кошта попробовал рисковую тактику, ускорился, опередил на 22-м круге всех соперников и постарался умчаться в отрыв. Нно к тому времени запас энергии уже не требовал столь жесткой экономии, и остальные тоже прибавили.
На 26-м круге Кэссиди вернул первую строчку, а вскоре на второе место вышел Деннис, после чего они с да Коштой еще несколько раз поменялись позициями – верх в этом поединке взял гонщик Andretti.
Митч Эванс, стартовавший 20-м после замены батарей, пробился на четвертое место, а его партнер по Jaguar Сэм Берд оказался в итоге единственным, кого наказали за перерасход энергии – с седьмого места британец откатился в середину второго десятка.
Приехавши в Портленд лидером сезона Паскаль Верляйн финишировал лишь восьмым, а слишком шустрый поначалу Нато завершил дистанцию девятым.
Подиум: Джейк Деннис, Andretti Autosport, второе место, Ник Кэссиди, Envision Racing, победитель гонки, Антониу Феликс да Кошта, Porsche, третье место
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Гонщики DS Penske Жан-Эрик Вернь и Стоффель Вандорн вынуждены были стартовать с пит-лейна: в тренировках команду уличили в использовании нелегальных сканеров для сбора информации.
За два этапа (и четыре гонки) до конца сезона Джейк Деннис остается лидером, ни Ник Кэссиди отстает от него всего на одно очко. Также в борьбе за титул поучаствуют Верляйн (-16) с Эвансом (-32).
15-16 июля участники электроформулы продолжат чемпионат на улицах Рима.
Результаты гонки Формулы Е в Портленде (32 круга)
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