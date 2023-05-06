Кэссиди выиграл гонку ФЕ в Монако с девятой позиции

Седьмой этап чемпионата мира прошел на знаменитой трассе в средиземноморском княжестве. Ник Кэссиди стартовал с девятого места, однако уже на восьмом круге вышел в лидеры.

После этого позиции еще какое-то время менялись, а решающим эпизодом для стал обгон Митча Эванса в первом повороте 18-го круга, после которого Ник уже не уступал лидерства.

Сценарий гонки оказался не таким, как часто случается в ФЕ: обгонов в этот раз было не так много. Незадолго до финиша Макси Гюнтер задел барьер на подъеме к казино в борьбе с Даниэлем Тиктумом, и для эвакуации его поврежденной машины потребовался выезд автомобиля безопасности. После этого участников ждал спринт на пять финальных кругов.

Так как экономить энергию больше не было необходимости, Эванс сразу бросился в атаку на лидирующего Кэссиди. Однако, несмотря на все усилия пилота Jaguar, он так и остался вторым.

Окончательно положение на трассе зафиксировалось после столкновения Сэма Берда и Нико Мюллера на предпоследнем круге, потребовавшее новой нейтрализации борьбы.

Ник Кэссиди, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6 leads Митч Эванс, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Джейк Деннис, Avalanche Andretti Formula E, Porsche 99 X Electric Gen3 Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

Джейк Деннис из Andretti Autosport дополнил тройку призеров, лишенный поула за перерасход энергии Саша Фенестраз финишировал четвертым.

Обладатель первой стартовой позиции Джейк Хьюз лидировал на первых кругах, но в итоге завершил дистанцию пятым впереди Даниэля Тиктума на машине со свернутым передним крылом.

Гонщиков DS Penske Жана-Эрика Верня и Стоффеля Вандорна после квалификации отправили на последний ряд решетки за техническое несоответствие машин регламенту, но два чемпиона пробились на седьмое и девятое места соответственно.

Паскаль Верляйн, приехавший в Монако лидером общего зачета, ни разу по ходу уик-энда не выглядел достаточно быстрым и в итоге финишировал 11-м. У немца из Porsche осталось 100 очков, и теперь он занимает в таблице второе место между Кэссиди (121) и Деннисом (96).

Сезон электроформульных гонок в первые выходные лета в Джакарте.

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