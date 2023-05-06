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Формула E / Монако Отчет о гонке

Кэссиди выиграл гонку ФЕ в Монако с девятой позиции

Новозеландец из команды Envision Racing стал сильнейшим во второй гонке кряду и вышел в лидеры общего зачета электроформулы

Штефан Макли
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Победитель гонки Ник Кэссиди, Envision Racing

Седьмой этап чемпионата мира прошел на знаменитой трассе в средиземноморском княжестве. Ник Кэссиди стартовал с девятого места, однако уже на восьмом круге вышел в лидеры. 

После этого позиции еще какое-то время менялись, а решающим эпизодом для стал обгон Митча Эванса в первом повороте 18-го круга, после которого Ник уже не уступал лидерства.  

Сценарий гонки оказался не таким, как часто случается в ФЕ: обгонов в этот раз было не так много. Незадолго до финиша Макси Гюнтер задел барьер на подъеме к казино в борьбе с Даниэлем Тиктумом, и для эвакуации его поврежденной машины потребовался выезд автомобиля безопасности. После этого участников ждал спринт на пять финальных кругов. 

Так как экономить энергию больше не было необходимости, Эванс сразу бросился в атаку на лидирующего Кэссиди. Однако, несмотря на все усилия пилота Jaguar, он так и остался вторым. 

Окончательно положение на трассе зафиксировалось после столкновения Сэма Берда и Нико Мюллера на предпоследнем круге, потребовавшее новой нейтрализации борьбы.

Ник Кэссиди, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6 leads Митч Эванс, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Джейк Деннис, Avalanche Andretti Formula E, Porsche 99 X Electric Gen3

Ник Кэссиди, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6 leads Митч Эванс, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Джейк Деннис, Avalanche Andretti Formula E, Porsche 99 X Electric Gen3

Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

Джейк Деннис из Andretti Autosport дополнил тройку призеров, лишенный поула за перерасход энергии Саша Фенестраз финишировал четвертым.

Обладатель первой стартовой позиции Джейк Хьюз лидировал на первых кругах, но в итоге завершил дистанцию пятым впереди Даниэля Тиктума на машине со свернутым передним крылом. 

Гонщиков DS Penske Жана-Эрика Верня и Стоффеля Вандорна после квалификации отправили на последний ряд решетки за техническое несоответствие машин регламенту, но два чемпиона пробились на седьмое и девятое места соответственно. 

Паскаль Верляйн, приехавший в Монако лидером общего зачета, ни разу по ходу уик-энда не выглядел достаточно быстрым и в итоге финишировал 11-м. У немца из Porsche осталось 100 очков, и теперь он занимает в таблице второе место между Кэссиди (121) и Деннисом (96). 

Сезон электроформульных гонок в первые выходные лета в Джакарте.

Результаты гонки Формулы Е в Монако (29 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 50'23.842  
2 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 50'24.232 0.390
3 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 50'24.859 1.017
4 France Саша Фенестраз Japan Nissan e.dams 50'25.990 2.148
5 United Kingdom Джейк Хьюз United Kingdom McLaren 50'26.630 2.788
6 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 50'27.210 3.368
7 France Жан-Эрик Вернь United States Dragon Racing 50'28.216 4.374
8 Switzerland Себастьен Буэми United Kingdom Virgin Racing 50'28.625 4.783
9 Belgium Стоффель Вандорн United States Dragon Racing 50'29.236 5.394
10 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 50'30.311 6.469
11 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 50'30.547 6.705
12 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Maserati Racing 50'31.466 7.624
13 Brazil Лукас ди Грасси India Mahindra Racing 50'32.418 8.576
14 Netherlands Робин Фрейнс Germany Audi Sport Team Abt 50'33.462 9.620
15 Brazil Сержиу Сетте Камара United Kingdom NIO Formula E Team 50'34.526 10.684
16 Portugal Антониу Феликс да Кошта Germany Porsche Team 50'34.983 11.141
17 Germany Рене Раст United Kingdom McLaren 50'36.137 12.295
18 France Норман Нато Japan Nissan e.dams 50'37.265 13.423
  Switzerland Нико Мюллер Germany Audi Sport Team Abt 46'24.459 2 Laps
  Germany Максимилиан Гюнтер Monaco Maserati Racing 34'18.849 8 Laps
  United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 30'51.117 11 Laps
  Germany Андре Лоттерер United States Andretti Autosport 1'52.414 28 Laps
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