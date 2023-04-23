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Кэссиди стал шестым победителем в восьми гонках сезона Формулы Е

Новозеландец из команды Envision стал сильнейшим в Берлине, пробившись в воскресной гонке с восьмой стартовой позиции на вершину подиума

Штефан Макли
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Кэссиди стал шестым победителем в восьми гонках сезона Формулы Е

Несмотря на то, что в десять секунд на финише уместились результаты 13 пилотов, победу Ника Кэссиди на летном поле аэродрома Темпельхоф можно назвать очень уверенной. Первую половину гонки он потратил на прорыв в лидеры, после чего, даже не имея слип-стрима, контролировал развитие событий. 

Победа стала для 28-летнего пилота второй в карьере после прошлогоднего Нью-Йорка и первой в нынешнем сезоне.

Подиум дополнили Джейк Деннис из Andretti и Жан-Эрик Вернь из DS Penske. Триумфатор субботы Митч Эванс на этот раз не избежал контакта с Антониу Феликсом да Коштой, но все равно финишировал четвертым, а вот лидер сезона Паскаль Верляйн вновь потерял очки – гонщик Porsche даже лидировал в какой-то момент (на фото ниже), однако в итоге остался только седьмым, причем Макси Гюнтера он пропустил в самом последнем повороте перед финишем.

Паскаль Верляйн, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Антонио Феликс да Кошта, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Жан-Эрик Вернь, DS Penske, DS E-Tense FE23, другие пилоты

Паскаль Верляйн, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Антонио Феликс да Кошта, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Жан-Эрик Вернь, DS Penske, DS E-Tense FE23, другие пилоты

Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

Гюнтер, который днем ранее поднялся на подиум, на этот раз пробился с 21-го места на шестое.

А вот ставшие в сырой квалификации авторами сенсации гонщики Abt Робин Фрейнс с Нико Мюллером, напротив, лишь теряли позиции в гонке. Голландец и вовсе откатился с поула на 17-е место, а его напарник хотя бы смог заработать первые в сезоне очки: начав гонку вторым, Мюллер закончил ее девятым. 

Старт заезда попытались сорвать какие-то хулиганы, которые пробрались на гоночное полотно, пока пилоты выезжали на решетку – но этих деятелей быстро выдворили прочь, лишь задержав ненадолго начало борьбы.

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Несмотря на четыре подряд невыразительных выступления, Паскаль Верляйн удержался в лидерах сезона. Правда, от его огромного отрыва остались только воспоминания: у лидера Porsche сейчас ровно 100 очков, тогда как у Кэссиди уже 96, а у Верня и Денниса – 81 и 80 соответственно.

Сезон электроформулы продолжится в начале мая в Монако. 

Результаты воскресной гонки Формулы Е в Берлине (40 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 46'34.509  
2 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 46'34.951 0.442
3 France Жан-Эрик Вернь United States Dragon Racing 46'35.801 1.292
4 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 46'36.278 1.769
5 Portugal Антониу Феликс да Кошта Germany Porsche Team 46'36.969 2.460
6 Germany Максимилиан Гюнтер Monaco Maserati Racing 46'37.490 2.981
7 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 46'38.054 3.545
8 Belgium Стоффель Вандорн United States Dragon Racing 46'39.360 4.851
9 Switzerland Нико Мюллер Germany Audi Sport Team Abt 46'41.121 6.612
10 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 46'42.331 7.822
11 France Саша Фенестраз Japan Nissan e.dams 46'43.970 9.461
12 Brazil Лукас ди Грасси India Mahindra Racing 46'43.971 9.462
13 Germany Рене Раст United Kingdom McLaren 46'44.187 9.678
14 United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 46'46.289 11.780
15 Brazil Сержиу Сетте Камара United Kingdom NIO Formula E Team 46'48.196 13.687
16 France Норман Нато Japan Nissan e.dams 46'48.258 13.749
17 Netherlands Робин Фрейнс Germany Audi Sport Team Abt 46'57.446 22.937
18 United Kingdom Джейк Хьюз United Kingdom McLaren 47'04.089 29.580
19 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 47'08.890 34.381
20 Switzerland Себастьен Буэми United Kingdom Virgin Racing 47'38.041 1'03.532
21 Germany Андре Лоттерер United States Andretti Autosport 47'38.611 1'04.102
22 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Maserati Racing 44'18.077 3 Laps
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