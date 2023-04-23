Кэссиди стал шестым победителем в восьми гонках сезона Формулы Е
Новозеландец из команды Envision стал сильнейшим в Берлине, пробившись в воскресной гонке с восьмой стартовой позиции на вершину подиума
Несмотря на то, что в десять секунд на финише уместились результаты 13 пилотов, победу Ника Кэссиди на летном поле аэродрома Темпельхоф можно назвать очень уверенной. Первую половину гонки он потратил на прорыв в лидеры, после чего, даже не имея слип-стрима, контролировал развитие событий.
Победа стала для 28-летнего пилота второй в карьере после прошлогоднего Нью-Йорка и первой в нынешнем сезоне.
Подиум дополнили Джейк Деннис из Andretti и Жан-Эрик Вернь из DS Penske. Триумфатор субботы Митч Эванс на этот раз не избежал контакта с Антониу Феликсом да Коштой, но все равно финишировал четвертым, а вот лидер сезона Паскаль Верляйн вновь потерял очки – гонщик Porsche даже лидировал в какой-то момент (на фото ниже), однако в итоге остался только седьмым, причем Макси Гюнтера он пропустил в самом последнем повороте перед финишем.
Паскаль Верляйн, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Антонио Феликс да Кошта, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Жан-Эрик Вернь, DS Penske, DS E-Tense FE23, другие пилоты
Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images
Гюнтер, который днем ранее поднялся на подиум, на этот раз пробился с 21-го места на шестое.
А вот ставшие в сырой квалификации авторами сенсации гонщики Abt Робин Фрейнс с Нико Мюллером, напротив, лишь теряли позиции в гонке. Голландец и вовсе откатился с поула на 17-е место, а его напарник хотя бы смог заработать первые в сезоне очки: начав гонку вторым, Мюллер закончил ее девятым.
Старт заезда попытались сорвать какие-то хулиганы, которые пробрались на гоночное полотно, пока пилоты выезжали на решетку – но этих деятелей быстро выдворили прочь, лишь задержав ненадолго начало борьбы.
Несмотря на четыре подряд невыразительных выступления, Паскаль Верляйн удержался в лидерах сезона. Правда, от его огромного отрыва остались только воспоминания: у лидера Porsche сейчас ровно 100 очков, тогда как у Кэссиди уже 96, а у Верня и Денниса – 81 и 80 соответственно.
Сезон электроформулы продолжится в начале мая в Монако.
Результаты воскресной гонки Формулы Е в Берлине (40 кругов)
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