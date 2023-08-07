Кэссиди сменил Envision на Jaguar в Формуле Е
Новозеландец ушел к принципиальным конкурентам, подписав с ними многолетнее соглашение
Ник Кэссиди стал вторым по итогам минувшего сезона электроформулы: он одержал четыре победы и лишь на финальном этапе уступил в споре за титул Джейку Деннису.
При этом именно он стал сильнейшим в лондонском финале, обеспечив чемпионское звание своей команде Envision при равенстве очков с Jaguar.
Тем удивительнее, что спустя всего неделю именно последняя объявила о многолетнем контракте с 28-летним пилотом – в составе Jaguar Кэссиди с 2024 года заменит ветерана Сэма Берда, который провел сезон не лучшим образом.
Таким образом, за британскую команду будут выступать два представителя Новой Зеландии: напарником Ника станет один из его главных соперников в прошедших гонках Митч Эванс.
При этом Берд, как ожидается, сможет продолжить карьеру в ФЕ в составе McLaren. Новый сезон электрогонок стартует будущей зимой.
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