Предыдущая / Кэссиди завершил сезон Формулы Е дождевой победой в Лондоне
Формула E Новость

Кэссиди сменил Envision на Jaguar в Формуле Е

Новозеландец ушел к принципиальным конкурентам, подписав с ними многолетнее соглашение

Штефан Макли
Автор:
Ник Кэссиди, Jaguar

Ник Кэссиди стал вторым по итогам минувшего сезона электроформулы: он одержал четыре победы и лишь на финальном этапе уступил в споре за титул Джейку Деннису. 

При этом именно он стал сильнейшим в лондонском финале, обеспечив чемпионское звание своей команде Envision при равенстве очков с Jaguar. 

Тем удивительнее, что спустя всего неделю именно последняя объявила о многолетнем контракте с 28-летним пилотом – в составе Jaguar Кэссиди с 2024 года заменит ветерана Сэма Берда, который провел сезон не лучшим образом. 

Таким образом, за британскую команду будут выступать два представителя Новой Зеландии: напарником Ника станет один из его главных соперников в прошедших гонках Митч Эванс. 

При этом Берд, как ожидается, сможет продолжить карьеру в ФЕ в составе McLaren. Новый сезон электрогонок стартует будущей зимой. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Кэссиди завершил сезон Формулы Е дождевой победой в Лондоне
Штефан Макли Больше от
Штефан Макли
Кэссиди завершил сезон Формулы Е дождевой победой в Лондоне

Кэссиди завершил сезон Формулы Е дождевой победой в Лондоне

Формула E
Лондон II

Кэссиди завершил сезон Формулы Е дождевой победой в Лондоне Кэссиди завершил сезон Формулы Е дождевой победой в Лондоне

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

Формула E
Лондон II

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

Победа в Риме приблизила Денниса к званию чемпиона Формулы Е

Победа в Риме приблизила Денниса к званию чемпиона Формулы Е

Формула E
Рим II

Победа в Риме приблизила Денниса к званию чемпиона Формулы Е Победа в Риме приблизила Денниса к званию чемпиона Формулы Е

Ник Кэссиди Больше от
Ник Кэссиди
Кэссиди выиграл гонку Формулы Е в Портленде, в которой никто не спешил

Кэссиди выиграл гонку Формулы Е в Портленде, в которой никто не спешил

Формула E
Портленд

Кэссиди выиграл гонку Формулы Е в Портленде, в которой никто не спешил Кэссиди выиграл гонку Формулы Е в Портленде, в которой никто не спешил

Кэссиди стал шестым победителем в восьми гонках сезона Формулы Е

Кэссиди стал шестым победителем в восьми гонках сезона Формулы Е

Формула E
Берлин II

Кэссиди стал шестым победителем в восьми гонках сезона Формулы Е Кэссиди стал шестым победителем в восьми гонках сезона Формулы Е

Еще два титула. Обзор уик-энда

Еще два титула. Обзор уик-энда

Прайм
Прайм
Formula Renault

Еще два титула. Обзор уик-энда Еще два титула. Обзор уик-энда

Jaguar Racing Больше от
Jaguar Racing
Эванс продолжит выступать за Jaguar в Формуле Е

Эванс продолжит выступать за Jaguar в Формуле Е

Формула E

Эванс продолжит выступать за Jaguar в Формуле Е Эванс продолжит выступать за Jaguar в Формуле Е

Победа в Нью-Йорке сделала Берда на Jaguar лидером Формулы Е

Победа в Нью-Йорке сделала Берда на Jaguar лидером Формулы Е

Формула E
Ньюй-Йорк II

Победа в Нью-Йорке сделала Берда на Jaguar лидером Формулы Е Победа в Нью-Йорке сделала Берда на Jaguar лидером Формулы Е

Еще один гонщик отказался от Формулы Е ради WEC

Еще один гонщик отказался от Формулы Е ради WEC

Формула E
Берлин

Еще один гонщик отказался от Формулы Е ради WEC Еще один гонщик отказался от Формулы Е ради WEC

Самое важное:

AMuS: в Ф1 задумались о запрете DRS в квалификации

AMuS: в Ф1 задумались о запрете DRS в квалификации

F1 Формула 1

AMuS: в Ф1 задумались о запрете DRS в квалификации AMuS: в Ф1 задумались о запрете DRS в квалификации

Слухи: Бинотто и Alpine договорились о начале сотрудничества

Слухи: Бинотто и Alpine договорились о начале сотрудничества

F1 Формула 1

Слухи: Бинотто и Alpine договорились о начале сотрудничества Слухи: Бинотто и Alpine договорились о начале сотрудничества

Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari

Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari

F1 Формула 1

Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari

Pirelli предложила Формуле 1 сделать единые шины для мокрой трассы

Pirelli предложила Формуле 1 сделать единые шины для мокрой трассы

F1 Формула 1

Pirelli предложила Формуле 1 сделать единые шины для мокрой трассы Pirelli предложила Формуле 1 сделать единые шины для мокрой трассы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.