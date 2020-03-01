Формула E
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Рим
03 апр.
-
04 апр.
Следующее событие через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Париж
17 апр.
-
18 апр.
Следующее событие через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Сеул
02 мая
-
03 мая
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Джакарта
05 июн.
-
06 июн.
Следующее событие через
95 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин
20 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Следующее событие через
130 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Лондон I
25 июл.
-
25 июл.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Лондон II
26 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула E / Тесты новичков в Марракеше / Отчет о тестах

Кэссиди с рекордом трассы возглавил протокол на тестах новичков Формулы Е

Поделились
Комментарии
Кэссиди с рекордом трассы возглавил протокол на тестах новичков Формулы Е
Автор:
, Редактор новостей
1 мар. 2020 г., 17:21

На следующий день после завершения этапа электрогонок в Марракеше на трассу вышли дебютанты, лучшим из которых стал действующий чемпион Суперформулы, выступавший за Virgin Racing

Ник Кэссиди проехал свой лучший круг за 1:16.467 – это почти на полсекунды превосходит прежнее достижение, зафиксированное в аналогичной сессии два года назад. Тогда нынешний пилот Dragon Нико Мюллер показал результат 1:16.910 за рулем машины Abt Audi. 

Главным соперников Кэссиди на этот раз стал Сержиу Сетте Камара из Dragon – победитель гонок Ф2, который в 2020-м будет выступать в IndyCar, смог даже выйти вперед, но за 20 минут до клетчатого флага новозеландец восстановил статус-кво. 

Третье время осталось за ветераном гонок на выносливость Филипе Альбукерком, который работал с DS Techeetah. Примечательно, что для португальца это был первый опыт езды на формульной технике с 2009 года, когда он выступал в серии A1 Grand Prix.

Квартет сильнейших замкнул бывший заводской пилот Lada в WTCC Николя Ляпьер – он экстренно пришел на замену Джеймсу Росситеру, который потерял право выступать в тестах новичков, заменив в пятницу на обкатке приболевшего Жана-Эрика Верня. 

Пятое время осталось за Кайлом Кирквудом из BMW – почти неизвестный в Европе гонщик имеет в активе четыре титула в «младших» американских сериях и стал участником сессии по приглашению команды Andretti.

Чемпион W Series Джейми Чедвик показала 13-й результат, отстав на 1,2 секунды. Новобранец Академии Ferrari и младший брат гонщика Ф1 Артур Леклер проехал с 19-м временем.

Никого из россиян в списке участников тестов не было.

Читайте также:

Результаты тестов Формулы Е в Марокко

Поз. Гонщик Команда Время Отст. Круги
1 Ник Кэссиди Virgin 1:16.467   29
2 Сержиу Сетте Камара Dragon 1:16.930 0.463 42
3 Филипе Альбукерк DS Techeetah 1:17.092 0.625 36
4 Николя Ляпьер DS Techeetah 1:17.116 0.649 35
5 Кайл Кирквуд BMW 1:17.272 0.805 33
6 Норман Нато Venturi 1:17.302 0.835 48
7 Джейк Хьюз Mercedes 1:17.303 0.836 35
8 Лукас Ауэр BMW 1:17.327 0.86 42
9 Кельвин ван дер Линде Audi 1:17.360 0.893 41
10 Саша Фенестраз Jaguar 1:17.490 1.023 33
11 Даниэль Хункаделья Mercedes 1:17.594 1.127 45
12 Маттиа Друди Audi 1:17.703 1.236 36
13 Джейми Чедвик Jaguar 1:17.721 1.254 45
14 Мицунори Такабоши Nissan 1:17.799 1.332 39
15 Томас Прайнинг Porsche 1:17.904 1.437 38
16 Пипо Дерани Mahindra 1:17.941 1.474 37
17 Ян Марденборо Nissan 1:17.942 1.475 38
18 Джоэль Эрикссон Dragon 1:18.019 1.552 36
19 Артур Леклер Venturi 1:18.076 1.609 38
20 Сэм Дейонг Mahindra 1:18.141 1.674 44
21 Элис Пауэлл Virgin 1:18.301 1.834 39
22 Антонио Фуоко NIO 1:18.825 2.358 41
23 Даниэл Као NIO 1:19.234 2.767 42
24 Фредерик Маковецки Porsche 1:19.374 2.907 40
Следующая новость
Доказательство да Кошты и невидимая рука Williams: чем запомнился этап Формулы Е в Марракеше

Предыдущая новость

Доказательство да Кошты и невидимая рука Williams: чем запомнился этап Формулы Е в Марракеше
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула E
Этап Тесты новичков в Марракеше
Пилоты Николя Ляпьер , Ник Кэссиди
Команды Virgin Racing
Автор Валентин Хорунжий

База данных

Марракеш

Марракеш

27 февр. - 29 февр.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Обкатка
пт 28 февр.
пт 28 февр.
08:00
14:00
Первая тренировка
пт 28 февр.
пт 28 февр.
10:45
16:45
Вторая тренировка
сб 29 февр.
сб 29 февр.
03:00
09:00
Квалификация
сб 29 февр.
сб 29 февр.
05:00
11:00
Гонка
сб 29 февр.
сб 29 февр.
09:03
15:03
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: соглашение FIA и Ferrari – большая победа Бинотто

2
Формула 1

Анализ тестов: ждет ли Ferrari борьба в середине пелотона?

3
Формула 1

Расследование Motorsport.com: подлинная история сделки FIA и Ferrari

4
Формула 1

Бинотто: Мотор Ferrari не так силен, как в прошлом году

5
Формула 1

Уэббер: Хэмилтон всем доставляет головную боль

Последние видео

Виртуальный круг по трассе Формулы E в Сантьяго 01:04
Формула E

Виртуальный круг по трассе Формулы E в Сантьяго

Оставался один круг. И тут они не поделили трассу 00:13
Формула E

Оставался один круг. И тут они не поделили трассу

Старт от первого лица. Посмотрите, как началась гонка в Мексике 00:28
Формула E

Старт от первого лица. Посмотрите, как началась гонка в Мексике

Авария Нико Мюллера в гонке Формулы Е: со всех ракурсов 00:16
Формула E

Авария Нико Мюллера в гонке Формулы Е: со всех ракурсов

Лучшие моменты этапа Формулы Е в Мехико 00:59
Формула E

Лучшие моменты этапа Формулы Е в Мехико

Самое важное:

Кэссиди с рекордом трассы возглавил протокол на тестах новичков Формулы Е
FE

Кэссиди с рекордом трассы возглавил протокол на тестах новичков Формулы Е

Доказательство да Кошты и невидимая рука Williams: чем запомнился этап Формулы Е в Марракеше
FE

Доказательство да Кошты и невидимая рука Williams: чем запомнился этап Формулы Е в Марракеше

Да Кошта выиграл гонку Формулы Е в Марокко
FE

Да Кошта выиграл гонку Формулы Е в Марокко

Да Кошта выиграл квалификацию Формулы Е в Марокко, лидер турнира стартует последним
FE

Да Кошта выиграл квалификацию Формулы Е в Марокко, лидер турнира стартует последним

Вирус против гонок. Как эпидемия Covid-19 может перекроить календари чемпионатов
F1

Вирус против гонок. Как эпидемия Covid-19 может перекроить календари чемпионатов

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
5 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
14 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.