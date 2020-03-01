Кэссиди с рекордом трассы возглавил протокол на тестах новичков Формулы Е

Ник Кэссиди проехал свой лучший круг за 1:16.467 – это почти на полсекунды превосходит прежнее достижение, зафиксированное в аналогичной сессии два года назад. Тогда нынешний пилот Dragon Нико Мюллер показал результат 1:16.910 за рулем машины Abt Audi.

Главным соперников Кэссиди на этот раз стал Сержиу Сетте Камара из Dragon – победитель гонок Ф2, который в 2020-м будет выступать в IndyCar, смог даже выйти вперед, но за 20 минут до клетчатого флага новозеландец восстановил статус-кво.

Третье время осталось за ветераном гонок на выносливость Филипе Альбукерком, который работал с DS Techeetah. Примечательно, что для португальца это был первый опыт езды на формульной технике с 2009 года, когда он выступал в серии A1 Grand Prix.

Квартет сильнейших замкнул бывший заводской пилот Lada в WTCC Николя Ляпьер – он экстренно пришел на замену Джеймсу Росситеру, который потерял право выступать в тестах новичков, заменив в пятницу на обкатке приболевшего Жана-Эрика Верня.

Пятое время осталось за Кайлом Кирквудом из BMW – почти неизвестный в Европе гонщик имеет в активе четыре титула в «младших» американских сериях и стал участником сессии по приглашению команды Andretti.

Чемпион W Series Джейми Чедвик показала 13-й результат, отстав на 1,2 секунды. Новобранец Академии Ferrari и младший брат гонщика Ф1 Артур Леклер проехал с 19-м временем.

Никого из россиян в списке участников тестов не было.

Результаты тестов Формулы Е в Марокко