Кэссиди с рекордом трассы возглавил протокол на тестах новичков Формулы Е
На следующий день после завершения этапа электрогонок в Марракеше на трассу вышли дебютанты, лучшим из которых стал действующий чемпион Суперформулы, выступавший за Virgin Racing
Ник Кэссиди проехал свой лучший круг за 1:16.467 – это почти на полсекунды превосходит прежнее достижение, зафиксированное в аналогичной сессии два года назад. Тогда нынешний пилот Dragon Нико Мюллер показал результат 1:16.910 за рулем машины Abt Audi.
Главным соперников Кэссиди на этот раз стал Сержиу Сетте Камара из Dragon – победитель гонок Ф2, который в 2020-м будет выступать в IndyCar, смог даже выйти вперед, но за 20 минут до клетчатого флага новозеландец восстановил статус-кво.
Третье время осталось за ветераном гонок на выносливость Филипе Альбукерком, который работал с DS Techeetah. Примечательно, что для португальца это был первый опыт езды на формульной технике с 2009 года, когда он выступал в серии A1 Grand Prix.
Квартет сильнейших замкнул бывший заводской пилот Lada в WTCC Николя Ляпьер – он экстренно пришел на замену Джеймсу Росситеру, который потерял право выступать в тестах новичков, заменив в пятницу на обкатке приболевшего Жана-Эрика Верня.
Пятое время осталось за Кайлом Кирквудом из BMW – почти неизвестный в Европе гонщик имеет в активе четыре титула в «младших» американских сериях и стал участником сессии по приглашению команды Andretti.
Чемпион W Series Джейми Чедвик показала 13-й результат, отстав на 1,2 секунды. Новобранец Академии Ferrari и младший брат гонщика Ф1 Артур Леклер проехал с 19-м временем.
Никого из россиян в списке участников тестов не было.
Читайте также:
Результаты тестов Формулы Е в Марокко
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Круги
|1
|Ник Кэссиди
|Virgin
|1:16.467
|29
|2
|Сержиу Сетте Камара
|Dragon
|1:16.930
|0.463
|42
|3
|Филипе Альбукерк
|DS Techeetah
|1:17.092
|0.625
|36
|4
|Николя Ляпьер
|DS Techeetah
|1:17.116
|0.649
|35
|5
|Кайл Кирквуд
|BMW
|1:17.272
|0.805
|33
|6
|Норман Нато
|Venturi
|1:17.302
|0.835
|48
|7
|Джейк Хьюз
|Mercedes
|1:17.303
|0.836
|35
|8
|Лукас Ауэр
|BMW
|1:17.327
|0.86
|42
|9
|Кельвин ван дер Линде
|Audi
|1:17.360
|0.893
|41
|10
|Саша Фенестраз
|Jaguar
|1:17.490
|1.023
|33
|11
|Даниэль Хункаделья
|Mercedes
|1:17.594
|1.127
|45
|12
|Маттиа Друди
|Audi
|1:17.703
|1.236
|36
|13
|Джейми Чедвик
|Jaguar
|1:17.721
|1.254
|45
|14
|Мицунори Такабоши
|Nissan
|1:17.799
|1.332
|39
|15
|Томас Прайнинг
|Porsche
|1:17.904
|1.437
|38
|16
|Пипо Дерани
|Mahindra
|1:17.941
|1.474
|37
|17
|Ян Марденборо
|Nissan
|1:17.942
|1.475
|38
|18
|Джоэль Эрикссон
|Dragon
|1:18.019
|1.552
|36
|19
|Артур Леклер
|Venturi
|1:18.076
|1.609
|38
|20
|Сэм Дейонг
|Mahindra
|1:18.141
|1.674
|44
|21
|Элис Пауэлл
|Virgin
|1:18.301
|1.834
|39
|22
|Антонио Фуоко
|NIO
|1:18.825
|2.358
|41
|23
|Даниэл Као
|NIO
|1:19.234
|2.767
|42
|24
|Фредерик Маковецки
|Porsche
|1:19.374
|2.907
|40
Предыдущая новость
Доказательство да Кошты и невидимая рука Williams: чем запомнился этап Формулы Е в Марракеше
Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Этап
|Тесты новичков в Марракеше
|Пилоты
|Николя Ляпьер , Ник Кэссиди
|Команды
|Virgin Racing
|Автор
|Валентин Хорунжий
Кэссиди с рекордом трассы возглавил протокол на тестах новичков Формулы Е
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Обкатка
|
пт 28 февр.
пт 28 февр.
|
08:00
14:00
|
|Первая тренировка
|
пт 28 февр.
пт 28 февр.
|
10:45
16:45
|
|Вторая тренировка
|
сб 29 февр.
сб 29 февр.
|
03:00
09:00
|
|Квалификация
|
сб 29 февр.
сб 29 февр.
|
05:00
11:00
|
|Гонка
|
сб 29 февр.
сб 29 февр.
|
09:03
15:03
|
Самое читаемое
Расписание
- MotoGP
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта
|
5 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
14 маяБилеты