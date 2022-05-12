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Формула E Новость

Канадский этап Формулы Е заменили Марракешем

Гонка пройдет в Западной Африке 2 июля

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Канадский этап Формулы Е заменили Марракешем
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Организаторы чемпионата Формулы Е нашли замену отмененному этапу, который должен был состояться в Ванкувере. Напомним, что гонка в канадском городе и объединенный с этапом фестиваль электротранспорта были перенесены на следующий год из-за коронавирусных ограничений.

В качестве замены выбран Марракеш. В этом городе в Западной Африке этап пройдет 2 июля и обещает быть весьма жарким.

К примеру, последний раз Формула Е приезжала в Марракеш в 2020 году, как раз накануне приостановки чемпионата из-за коронавируса в марте 2020 года. Тогда в одном из крупнейших городов Марокко воздух днем прогревался выше 25 градусов.

Последним победителем этапа в Марракеше стал Антониу Феликс да Кошта. Он же в том сезоне стал и чемпионом Формулы Е.

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