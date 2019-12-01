«Как карт в Super Mario». Вольф о первом впечатлении от Формулы Е

Как известно, Тото Вольф является руководителем не только команды Mercedes в Формуле 1, но и гоночных программ немецкой марки в целом. В частности, именно ему подчиняется Ян Джеймс, возглавляющий заводскую команду бренда в Формуле Е .

В минувшие выходные Тото Вольф побывал в Эр-Рияде, где состоялся дебютный для Mercedes уик-энд в Формуле Е. После двух гонок коллектив неожиданно возглавил командный зачет конструкторов. В паддоке Гран При Абу-Даби Вольф поделился впечатлениями от увиденного на гонке в Саудовской Аравии.

«Должен сказать, что мне понравилось, – сказал Вольф. – Мне повезло, что представился шанс побывать в стране, куда я раньше не приезжал. Там, кстати, было очень много публики – я не ожидал, что эта страна будет такой открытой всему новому.

Гонки, конечно, сильно отличаются от Ф1. Мне это напомнило картинг в игре Super Mario – но с настоящими, профессиональными пилотами. И Ник [де Врис, один из пилотов коллектива Mercedes-Benz EQ] сразу же доказал, что команда очень сильна. Он очень зрелый, и мне приятно видеть, как он сразу сработался с напарником Стоффелем Вандорном. Мы поставили перед собой реальные цели, и в первый же уик-энд превзошли их. И в этом заслуга обоих гонщиков».

Дополнительная информация: Алекс Калинаукас