Формула E
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Рим
03 апр.
-
04 апр.
Следующее событие через
123 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула E / Новость

«Как карт в Super Mario». Вольф о первом впечатлении от Формулы Е

Поделились
Комментарии
«Как карт в Super Mario». Вольф о первом впечатлении от Формулы Е
Автор:
, Редактор
1 дек. 2019 г., 07:10

Глава гоночного подразделения Mercedes стал свидетелем дебюта заводской команды в соревнованиях электрической формулы. В целом Тото Вольф остался доволен увиденным, однако комплименты Формуле Е вышли немного двусмысленными.

Как известно, Тото Вольф является руководителем не только команды Mercedes в Формуле 1, но и гоночных программ немецкой марки в целом. В частности, именно ему подчиняется Ян Джеймс, возглавляющий заводскую команду бренда в Формуле Е .

В минувшие выходные Тото Вольф побывал в Эр-Рияде, где состоялся дебютный для Mercedes уик-энд в Формуле Е. После двух гонок коллектив неожиданно возглавил командный зачет конструкторов. В паддоке Гран При Абу-Даби Вольф поделился впечатлениями от увиденного на гонке в Саудовской Аравии.

«Должен сказать, что мне понравилось, – сказал Вольф. – Мне повезло, что представился шанс побывать в стране, куда я раньше не приезжал. Там, кстати, было очень много публики – я не ожидал, что эта страна будет такой открытой всему новому.

Гонки, конечно, сильно отличаются от Ф1. Мне это напомнило картинг в игре Super Mario – но с настоящими, профессиональными пилотами. И Ник [де Врис, один из пилотов коллектива Mercedes-Benz EQ] сразу же доказал, что команда очень сильна. Он очень зрелый, и мне приятно видеть, как он сразу сработался с напарником Стоффелем Вандорном. Мы поставили перед собой реальные цели, и в первый же уик-энд превзошли их. И в этом заслуга обоих гонщиков».

Дополнительная информация: Алекс Калинаукас

Читайте также:

Следующая новость
Этап Формулы Е в Чили состоится, несмотря на беспорядки

Предыдущая новость

Этап Формулы Е в Чили состоится, несмотря на беспорядки

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула E
Команды Mercedes В Магазин
Автор Сергей Иванов

База данных

Сантьяго

Сантьяго

17 янв. - 18 янв.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Квят и Ferrari снова сделали это. Герои и неудачники квалификации в Абу-Даби

2
Формула E

«Как карт в Super Mario». Вольф о первом впечатлении от Формулы Е

3
Формула 1

«Первый комплимент за 13 лет». Хэмилтон поблагодарил Бинотто

4
Формула 1

Грожан об инциденте с Квятом: Я чуть механика не сбил!

5
Формула 1

Гран При Абу-Даби: стартовая решетка в картинах

24мин

Самое важное:

«Как карт в Super Mario». Вольф о первом впечатлении от Формулы Е
FE

«Как карт в Super Mario». Вольф о первом впечатлении от Формулы Е

Этап Формулы Е в Чили состоится, несмотря на беспорядки
FE

Этап Формулы Е в Чили состоится, несмотря на беспорядки

FIA пригласила Верня помочь судьям в Ф2. Но не в наказание за проступок в Формуле Е
F2

FIA пригласила Верня помочь судьям в Ф2. Но не в наказание за проступок в Формуле Е

Сьюзи Вольф: Venturi стала клиентом Mercedes без моего участия
FE

Сьюзи Вольф: Venturi стала клиентом Mercedes без моего участия

Масса позвал в Формулу Е всех неудачников Ф1
FE

Масса позвал в Формулу Е всех неудачников Ф1

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.