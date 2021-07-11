Jaguar доминировала в квалификации 2 гонки Формулы Е в Нью-Йорке

Команда Jaguar заняла первый ряд стартового поля в квалификации второй гонке Формулы Е в Нью-Йорке. Поул-позиция осталась за Сэмом Бердом, второе место занял Митч Эванс.

Первая тройка вписалась менее, чем в одну десятую долю секунды. Третье место занял Ник Кэссиди из Virgin.

Лидер сезона Эдоардо Мортара из Venturi оказался в квалификации только 14-м. Победитель субботней гонки Максимиллиан Гюнтер будет стартовать 23-м.