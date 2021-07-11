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Формула E / Ньюй-Йорк II Новости

Jaguar доминировала в квалификации 2 гонки Формулы Е в Нью-Йорке

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Лидер сезона не попал даже в топ-10

Jaguar доминировала в квалификации 2 гонки Формулы Е в Нью-Йорке

Команда Jaguar заняла первый ряд стартового поля в квалификации второй гонке Формулы Е в Нью-Йорке. Поул-позиция осталась за Сэмом Бердом, второе место занял Митч Эванс. 

Первая тройка вписалась менее, чем в одну десятую долю секунды. Третье место занял Ник Кэссиди из Virgin.

Лидер сезона Эдоардо Мортара из Venturi оказался в квалификации только 14-м. Победитель субботней гонки Максимиллиан Гюнтер будет стартовать 23-м.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв км/ч
1 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 1'08.572   121.798
2 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 1'08.662 0.090 121.639
3 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 1'08.663 0.091 121.637
4 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 1'08.818 0.246 121.363
5 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 1'08.988 0.416 121.064
6 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 1'09.201 0.629 120.691
7 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 1'09.052 0.480 120.952
8 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 1'09.166 0.594 120.752
9 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 1'09.229 0.657 120.643
10 France Норман Нато Monaco Venturi 1'09.236 0.664 120.630
11 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 1'09.256 0.684 120.596
12 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 1'09.328 0.756 120.470
13 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 1'09.339 0.767 120.451
14 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 1'09.393 0.821 120.357
15 Sweden Джоэль Эрикссон United States Dragon Racing 1'09.495 0.923 120.181
16 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 1'09.499 0.927 120.174
17 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 1'09.620 1.048 119.965
18 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 1'09.649 1.077 119.915
19 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 1'09.969 1.397 119.367
20 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 1'10.089 1.517 119.162
21 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 1'10.341 1.769 118.735
22 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 1'10.599 2.027 118.301
23 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 1'10.637 2.065 118.238
24 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 1'21.673 13.101 102.261
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Гюнтер на BMW выиграл первую гонку Формулы Е в Нью-Йорке

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