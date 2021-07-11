Формула E / Ньюй-Йорк II Новости
Jaguar доминировала в квалификации 2 гонки Формулы Е в Нью-Йорке
Автор: Иван Матушкин , редактор
Лидер сезона не попал даже в топ-10
Команда Jaguar заняла первый ряд стартового поля в квалификации второй гонке Формулы Е в Нью-Йорке. Поул-позиция осталась за Сэмом Бердом, второе место занял Митч Эванс.
Первая тройка вписалась менее, чем в одну десятую долю секунды. Третье место занял Ник Кэссиди из Virgin.
Лидер сезона Эдоардо Мортара из Venturi оказался в квалификации только 14-м. Победитель субботней гонки Максимиллиан Гюнтер будет стартовать 23-м.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|км/ч
|1
|Сэм Берд
|Jaguar Racing
|1'08.572
|121.798
|2
|Митч Эванс
|Jaguar Racing
|1'08.662
|0.090
|121.639
|3
|Ник Кэссиди
|Virgin Racing
|1'08.663
|0.091
|121.637
|4
|Паскаль Верляйн
|Porsche Team
|1'08.818
|0.246
|121.363
|5
|Сержиу Сетте Камара
|Dragon Racing
|1'08.988
|0.416
|121.064
|6
|Андре Лоттерер
|Porsche Team
|1'09.201
|0.629
|120.691
|7
|Антониу Феликс да Кошта
|Techeetah
|1'09.052
|0.480
|120.952
|8
|Алекс Линн
|Mahindra Racing
|1'09.166
|0.594
|120.752
|9
|Александр Симс
|Mahindra Racing
|1'09.229
|0.657
|120.643
|10
|Норман Нато
|Venturi
|1'09.236
|0.664
|120.630
|11
|Рене Раст
|Audi Sport Team Abt
|1'09.256
|0.684
|120.596
|12
|Лукас ди Грасси
|Audi Sport Team Abt
|1'09.328
|0.756
|120.470
|13
|Себастьен Буэми
|DAMS
|1'09.339
|0.767
|120.451
|14
|Эдоардо Мортара
|Venturi
|1'09.393
|0.821
|120.357
|15
|Джоэль Эрикссон
|Dragon Racing
|1'09.495
|0.923
|120.181
|16
|Оливер Роуленд
|DAMS
|1'09.499
|0.927
|120.174
|17
|Оливер Тёрви
|NIO Formula E Team
|1'09.620
|1.048
|119.965
|18
|Том Бломквист
|NIO Formula E Team
|1'09.649
|1.077
|119.915
|19
|Джейк Деннис
|Andretti Autosport
|1'09.969
|1.397
|119.367
|20
|Стоффель Вандорн
|Mercedes
|1'10.089
|1.517
|119.162
|21
|Робин Фрейнс
|Virgin Racing
|1'10.341
|1.769
|118.735
|22
|Ник де Врис
|Mercedes
|1'10.599
|2.027
|118.301
|23
|Максимилиан Гюнтер
|Andretti Autosport
|1'10.637
|2.065
|118.238
|24
|Жан-Эрик Вернь
|Techeetah
|1'21.673
|13.101
|102.261
|Полные результаты
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Jaguar доминировала в квалификации 2 гонки Формулы Е в Нью-Йорке
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