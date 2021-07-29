Инсайд: Квят и Элбон поспорят за место в команде Nissan ФЕ

Нынешний сезон Формулы Е складывается сложно для японского производителя. Оба ее гонщика не входят даже в число 15 сильнейших в общем зачете, хотя Оливер Роуленд и сохраняет математические шансы стать чемпионом.

Для британца 2021-й стал годом упущенных возможностей: в Риме он лидировал, но получил штраф за ошибку команды перед стартом, а в Валенсии потерял подиум из-за памятной истории с нехваткой энергии.

Оливер и команда уже объявили, что не станут продолжать сотрудничество – гонщик уходит к соперникам из Mahindra. Как стало известно Motorsport.com, в Nissan рассматривают ему на замену двух главных кандидатов – Даниила Квята и Алекса Элбона.

Англо-таец уже подписал контракт с командой перед сезоном 2018/19, но вскоре после этого его позвали в Формулу 1, и место в ФЕ досталось Роуленду. За прошедшее время тот четырежды стартовал с поула и столько же раз поднимался на подиум, включая победу в Берлине прошлым летом.

Глобальный директор гоночных программ Nissan Томмазо Вольпи отметил: «Всегда досадно, когда уходит кто-то, с кем вы росли вместе. Но в какой-то момент профессиональный гонщик должен принять решение, а вам остается лишь смириться с ним».

Говоря о новом напарнике для Себастьена Буэми, он добавил: «Могу сказать, что решение пока не принято. Но причина вовсе не в том, что у нас нет хороших кандидатов. Напротив, у нас их много.

Нам просто нужно чуть больше времени, чтобы быть уверенными в правильности сделанного выбора. Сейчас такой период, когда идет множество всевозможных переговоров.

Мы хотим объявить свой состав [на 2021/22] до завершения нынешнего чемпионата».

Финальный этап Формулы Е пройдет 14-15 августа в Берлине.

Вольпи отметил: «В идеале мы все объявим уже на следующий день после того, как определимся сами.

Но нам нужен не просто быстрый гонщик. Мы ищем того, кто сможет успешно вписаться в команду. И также сумеет стать лидером с учетом того подхода, который используют для обратной связи наши инженеры.

Это должен быть опытный пилот. Не с точки зрения возраста, а в плане умения управлять машиной и приводить ее к финишу. У нас есть на заметке несколько кандидатов, и это очень здорово, когда есть такие возможности».

Кроме Квята и Элбона претендентом на место в Nissan e.DAMS также считается победитель недавней гонки в Лондоне Алекс Линн, которого Роуленд заменит в Mahindra.

Себастьен Буэми, Nissan e.Dams, Оливер Роуленд, Nissan e.Dams Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images