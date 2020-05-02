Гюнтер выиграл третью кибергонку Формулы Е из трех

Обладатель звания самого молодого победителя реальной гонки Формулы Е, гонщик BMW Andretti Максимилиан Гюнтер одержал победу во второй официальной кибергонке чемпионата. Ранее он также выиграл и первую тестовую гонку, за которую не давались очки. Таким образом, Гюнтер стал победителем всех трех прошедших в Формуле Е состязаний.

Прошедший этап стал первым в истории крупных мировых гоночных серий, в котором приняли участие абсолютно все действующие пилоты. Ему предшествовал заезд симрейсеров.

Гонка проходила по виртуальной трассе в боксах Бруклина. В реальности такой трассы в календаре Формулы Е нет, хотя похожий автодром в Нью-Джерси действительно существует.

Квалификацию выиграл Стоффель Вандорн, однако он допустил ошибку и врезался в барьеры уже на первом круге. В реальной гонке это привело бы к повреждениям болида, однако в виртуальном мире Вандорн смог продолжить гонку и даже некоторое время держался в группе лидеров. До финиша он все же так и не добрался. Из стартовавших, клетчатый флаг увидело только 12 пилотов.

После ошибки Вандорна Гюнтер вышел на первое место, а его главным соперником стал Паскаль Верляйн. Пилот Mahindra сумел подобраться к лидеру, но врезался в отбойник. Согласно алгоритму симулятора, это не привело к сходу, но снизило его скорость.

Третья виртуальная гонка вновь показала несостоятельность лидеров реального чемпионата на виртуальных трассах. Занимающий первое место в личном зачете Антониу Феликс да Кошта и его преследователь Митч Эванс даже не добрались до финиша. Только благодаря сходам действующий чемпион Жан-Эрик Вернь сумел финишировать в конце очковой зоны.

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