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Формула E / Отчет о гонке

Гюнтер выиграл третью кибергонку Формулы Е из трех

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Гюнтер выиграл третью кибергонку Формулы Е из трех
Автор:
, Редактор
2 мая 2020 г., 16:15

Пилот BMW Andretti одержал победу во втором этапе киберчемпионата, за которую давали очки

Обладатель звания самого молодого победителя реальной гонки Формулы Е, гонщик BMW Andretti Максимилиан Гюнтер одержал победу во второй официальной кибергонке чемпионата. Ранее он также выиграл и первую тестовую гонку, за которую не давались очки. Таким образом, Гюнтер стал победителем всех трех прошедших в Формуле Е состязаний.

Прошедший этап стал первым в истории крупных мировых гоночных серий, в котором приняли участие абсолютно все действующие пилоты. Ему предшествовал заезд симрейсеров.

Гонка проходила по виртуальной трассе в боксах Бруклина. В реальности такой трассы в календаре Формулы Е нет, хотя похожий автодром в Нью-Джерси действительно существует.

Квалификацию выиграл Стоффель Вандорн, однако он допустил ошибку и врезался в барьеры уже на первом круге. В реальной гонке это привело бы к повреждениям болида, однако в виртуальном мире Вандорн смог продолжить гонку и даже некоторое время держался в группе лидеров. До финиша он все же так и не добрался. Из стартовавших, клетчатый флаг увидело только 12 пилотов.

После ошибки Вандорна Гюнтер вышел на первое место, а его главным соперником стал Паскаль Верляйн. Пилот Mahindra сумел подобраться к лидеру, но врезался в отбойник. Согласно алгоритму симулятора, это не привело к сходу, но снизило его скорость.

Третья виртуальная гонка вновь показала несостоятельность лидеров реального чемпионата на виртуальных трассах. Занимающий первое место в личном зачете Антониу Феликс да Кошта и его преследователь Митч Эванс даже не добрались до финиша. Только благодаря сходам действующий чемпион Жан-Эрик Вернь сумел финишировать в конце очковой зоны.

Массу полезной и интересной информации для тех, кто интересуется виртуальными гонками, всегда можно найти на странице проекта Motorsport Games.

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Об этой статье

Серия Формула E , eSports
Автор Сергей Иванов

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