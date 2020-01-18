Гюнтер стал самым молодым победителем гонки в Формуле Е
22-летний немец одержал победу на этапе в Сантьяго.
Гонщик BMW Максимилиан Гюнтер выиграл гонку Формулы E в Антофогасте. Немец стартовал со второй позиции, которую уже на старте уступил Паскалю Верляйну. К 17-му кругу Гюнтер отыграл сначала второе место, а потом первое. Он удерживал лидерство в течение 20 кругов, после чего на короткое время уступил его Антониу Феликсу да Коште. Однако на финише первым был Гюнтер. Он стал самым молодым гонщиком, которому удавалось выиграть гонку в ФЕ.
Вторым финишировал да Кошта, который по ходу гонки прорвался с десятого места на старте. Тройку лучших замкнул победитель квалификации Митч Эванс, лидировавший в первой трети гонки.
Бывший чемпион серии Лукас ди Грасси, который в квалификации стал жертвой разворота, прорвался с 23-й позиции на старте на седьмую на финише. Лидер чемпионата Александр Симс сошел уже на четвертом круге. Его ближайший преследователь Стоффель Вандорн оказался на финише шестым, а действующий чемпион Себастьен Буэми стал 13-м.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|Очки
|1
|Максимилиан Гюнтер
|Andretti Autosport
|40
|46'11.511
|25
|2
|Антониу Феликс да Кошта
|Techeetah
|40
|46'13.578
|2.067
|2.067
|18
|3
|Митч Эванс
|Jaguar Racing
|40
|46'16.630
|5.119
|3.052
|15
|4
|Паскаль Верляйн
|Mahindra Racing
|40
|46'18.561
|7.050
|1.931
|12
|5
|Ник де Врис
|Mercedes
|40
|46'21.394
|9.883
|2.833
|10
|6
|Стоффель Вандорн
|Mercedes
|40
|46'22.748
|11.237
|1.354
|8
|7
|Лукас ди Грасси
|Audi Sport Team Abt
|40
|46'25.948
|14.437
|3.200
|6
|8
|Джеймс Каладо
|Jaguar Racing
|40
|46'29.766
|18.255
|3.818
|4
|9
|Фелипе Масса
|Venturi
|40
|46'31.941
|20.430
|2.175
|2
|10
|Сэм Берд
|Virgin Racing
|40
|46'33.291
|21.780
|1.350
|1
|11
|Нико Мюллер
|Dragon Racing
|40
|46'35.297
|23.786
|2.006
|12
|Оливер Тёрви
|NIO Formula E Team
|40
|46'39.289
|27.778
|3.992
|13
|Себастьен Буэми
|DAMS
|40
|46'54.768
|43.257
|15.479
|14
|Даниэль Абт
|Audi Sport Team Abt
|40
|46'58.709
|47.198
|3.941
|15
|Ма Циньхуа
|NIO Formula E Team
|39
|46'24.523
|1 Lap
|1 Lap
|16
|Робин Фрейнс
|Virgin Racing
|39
|46'47.294
|1 Lap
|22.771
|Оливер Роуленд
|DAMS
|36
|46'43.287
|4 Laps
|3 Laps
|Жером Д'Амброзио
|Mahindra Racing
|40
|48'09.135
|1'57.624
|1'25.848
|Брендон Хартли
|Dragon Racing
|35
|41'17.394
|5 Laps
|5 Laps
|Жан-Эрик Вернь
|Techeetah
|32
|37'19.383
|8 Laps
|3 Laps
|Эдоардо Мортара
|Venturi
|29
|34'05.084
|11 Laps
|3 Laps
|Андре Лоттерер
|Porsche Team
|28
|46'59.744
|12 Laps
|1 Lap
|4
|4'49.246
|36 Laps
|24 Laps
|
|Porsche Team
|2
|4'05.648
|38 Laps
|2 Laps
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Этап
|Сантьяго
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Максимилиан Гюнтер
|Автор
|Иван Матушкин
Гюнтер стал самым молодым победителем гонки в Формуле Е
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
сб 18 янв.
сб 18 янв.
|
06:00
08:00
|
|Вторая тренировка
|
сб 18 янв.
сб 18 янв.
|
08:15
10:15
|
|Квалификация
|
сб 18 янв.
сб 18 янв.
|
10:00
12:00
|
|Гонка
|
сб 18 янв.
сб 18 янв.
|
14:03
16:03
|
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- WEC
- Формула 1
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