Гюнтер стал самым молодым победителем гонки в Формуле Е

Гонщик BMW Максимилиан Гюнтер выиграл гонку Формулы E в Антофогасте. Немец стартовал со второй позиции, которую уже на старте уступил Паскалю Верляйну. К 17-му кругу Гюнтер отыграл сначала второе место, а потом первое. Он удерживал лидерство в течение 20 кругов, после чего на короткое время уступил его Антониу Феликсу да Коште. Однако на финише первым был Гюнтер. Он стал самым молодым гонщиком, которому удавалось выиграть гонку в ФЕ.

Вторым финишировал да Кошта, который по ходу гонки прорвался с десятого места на старте. Тройку лучших замкнул победитель квалификации Митч Эванс, лидировавший в первой трети гонки.

Бывший чемпион серии Лукас ди Грасси, который в квалификации стал жертвой разворота, прорвался с 23-й позиции на старте на седьмую на финише. Лидер чемпионата Александр Симс сошел уже на четвертом круге. Его ближайший преследователь Стоффель Вандорн оказался на финише шестым, а действующий чемпион Себастьен Буэми стал 13-м.