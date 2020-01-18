Формула E
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Санья
20 мар.
-
21 мар.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Рим
03 апр.
-
04 апр.
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Париж
17 апр.
-
18 апр.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Сеул
02 мая
-
03 мая
Следующее событие через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Джакарта
05 июн.
-
06 июн.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин
20 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
153 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Следующее событие через
173 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Лондон I
25 июл.
-
25 июл.
Следующее событие через
188 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Лондон II
26 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
189 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула E / Сантьяго / Отчет о гонке

Гюнтер стал самым молодым победителем гонки в Формуле Е

Поделились
Комментарии
Гюнтер стал самым молодым победителем гонки в Формуле Е
Автор:
, редактор
18 янв. 2020 г., 20:00

22-летний немец одержал победу на этапе в Сантьяго.

Гонщик BMW Максимилиан Гюнтер выиграл гонку Формулы E в Антофогасте. Немец стартовал со второй позиции, которую уже на старте уступил Паскалю Верляйну. К 17-му кругу Гюнтер отыграл сначала второе место, а потом первое. Он удерживал лидерство в течение 20 кругов, после чего на короткое время уступил его Антониу Феликсу да Коште. Однако на финише первым был Гюнтер. Он стал самым молодым гонщиком, которому удавалось выиграть гонку в ФЕ.

 

Вторым финишировал да Кошта, который по ходу гонки прорвался с десятого места на старте. Тройку лучших замкнул победитель квалификации Митч Эванс, лидировавший в первой трети гонки.

Бывший чемпион серии Лукас ди Грасси, который в квалификации стал жертвой разворота, прорвался с 23-й позиции на старте на седьмую на финише. Лидер чемпионата Александр Симс сошел уже на четвертом круге. Его ближайший преследователь Стоффель Вандорн оказался на финише шестым, а действующий чемпион Себастьен Буэми стал 13-м.

Читайте также:

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание км/ч Очки
1 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 40 46'11.511       25
2 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 40 46'13.578 2.067 2.067   18
3 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 40 46'16.630 5.119 3.052   15
4 Germany Паскаль Верляйн India Mahindra Racing 40 46'18.561 7.050 1.931   12
5 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 40 46'21.394 9.883 2.833   10
6 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 40 46'22.748 11.237 1.354   8
7 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 40 46'25.948 14.437 3.200   6
8 United Kingdom Джеймс Каладо United Kingdom Jaguar Racing 40 46'29.766 18.255 3.818   4
9 Brazil Фелипе Масса Monaco Venturi 40 46'31.941 20.430 2.175   2
10 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Virgin Racing 40 46'33.291 21.780 1.350   1
11 Switzerland Нико Мюллер United States Dragon Racing 40 46'35.297 23.786 2.006    
12 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 40 46'39.289 27.778 3.992    
13 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 40 46'54.768 43.257 15.479    
14 Germany Даниэль Абт Germany Audi Sport Team Abt 40 46'58.709 47.198 3.941    
15 China Ма Циньхуа United Kingdom NIO Formula E Team 39 46'24.523 1 Lap 1 Lap    
16 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 39 46'47.294 1 Lap 22.771    
  United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 36 46'43.287 4 Laps 3 Laps    
  Belgium Жером Д'Амброзио India Mahindra Racing 40 48'09.135 1'57.624 1'25.848    
  New Zealand Брендон Хартли United States Dragon Racing 35 41'17.394 5 Laps 5 Laps    
  France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 32 37'19.383 8 Laps 3 Laps    
  Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 29 34'05.084 11 Laps 3 Laps    
  Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 28 46'59.744 12 Laps 1 Lap    
      4 4'49.246 36 Laps 24 Laps    
 

Switzerland Нил Джани

 

 Germany Porsche Team 2 4'05.648 38 Laps 2 Laps    
Полные результаты
Следующая новость
Эванс взял поул этапа Формулы E в Сантьяго

Предыдущая новость

Эванс взял поул этапа Формулы E в Сантьяго
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула E
Этап Сантьяго
Сессия Гонка
Пилоты Максимилиан Гюнтер
Автор Иван Матушкин

База данных

Сантьяго

Сантьяго

17 янв. - 18 янв.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
сб 18 янв.
сб 18 янв.
06:00
08:00
Вторая тренировка
сб 18 янв.
сб 18 янв.
08:15
10:15
Квалификация
сб 18 янв.
сб 18 янв.
10:00
12:00
Гонка
сб 18 янв.
сб 18 янв.
14:03
16:03
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Я вижу пилота насквозь через 20 минут. Но не Макса». Марко об уникальности Ферстаппена и не только

2
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

3
Формула 1

Хорнер: Интересно, как долго Хэмилтон продержится против Ферстаппена и Леклера

4
Формула E

Гюнтер стал самым молодым победителем гонки в Формуле Е

36мин
5
Дакар

Алонсо назвал «Дакар» самой сложной гонкой в мире

Самое важное:

Гюнтер стал самым молодым победителем гонки в Формуле Е
FE

Гюнтер стал самым молодым победителем гонки в Формуле Е

Эванс взял поул этапа Формулы E в Сантьяго
FE

Эванс взял поул этапа Формулы E в Сантьяго

Вернь про Хэмилтона и Алонсо: Боятся проиграть неизвестным парням в Формуле Е
FE

Вернь про Хэмилтона и Алонсо: Боятся проиграть неизвестным парням в Формуле Е

Как в море корабли. Главные расставания 2019 года
F1

Как в море корабли. Главные расставания 2019 года

Линн стал запасным пилотом Jaguar в Формуле Е
FE

Линн стал запасным пилотом Jaguar в Формуле Е

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.