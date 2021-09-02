Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Mercedes объявил об уходе из Формулы Е
Формула E / Берлин II Новости

Гюнтер сменил команду в Формуле Е

Автор:

Немецкий пилот выбрал команду с заводской поддержкой

Гюнтер сменил команду в Формуле Е

Немецкий гонщик Формулы Е Максимилиан Гюнтер решил покинуть команду Andretti Autosport. С 2022 года Гюнтер перейдет в Nissan e.Dams, где станет напарником бывшего чемпиона серии Себастьена Буэми.

Гюнтер решил покинуть Andretti после того, как стало известно, что команда будет частной из-за ухода BMW из серии. Немец выступал за эту команду с 2019 года и с ней стал самым молодым победителем гонки в ФЕ.

Nissan оказался одним из немногих автопроизводителей, которые решили остаться в ФЕ после перехода серии к следующему поколению автомобилей Gen3. Кроме BMW серию в конце 2021 года покидает Audi, а годом позже это сделает и Mercedes.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Mercedes объявил об уходе из Формулы Е

Предыдущая новость

Mercedes объявил об уходе из Формулы Е
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире

20 ч
2
Формула 1

Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт

5 ч
3
Формула 1

Карьера Райкконена в 21 победе: галерея

49 мин
4
Формула 1

Alfa Romeo готовится перейти на моторы Mercedes

2 ч
5
Формула 1

Red Bull попросила проверить мотор Mercedes на легальность

3 ч
Самое важное:
Гюнтер сменил команду в Формуле Е
Формула E

Гюнтер сменил команду в Формуле Е

3 ч
Mercedes объявил об уходе из Формулы Е
Формула E

Mercedes объявил об уходе из Формулы Е

18 авг. 2021 г.
Mercedes на гонке Формулы Е одолжил соперникам механиков
Формула E

Mercedes на гонке Формулы Е одолжил соперникам механиков

17 авг. 2021 г.
Ди Грасси в Берлине выбил да Кошту, выронив руль из рук
Формула E

Ди Грасси в Берлине выбил да Кошту, выронив руль из рук

17 авг. 2021 г.
Странные звуки и перелом позвонка. Аварии ФЕ в словах участников
Формула E

Странные звуки и перелом позвонка. Аварии ФЕ в словах участников

16 авг. 2021 г.
Последние видео
Porsche в Формуле Е: сражение продолжается 00:35
Формула E
25 февр. 2021 г.

Porsche в Формуле Е: сражение продолжается

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е 00:54
Формула E
15 авг. 2020 г.

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге 01:37
Формула E
25 апр. 2020 г.

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео 01:05
Формула E
25 апр. 2020 г.

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум 00:15
Формула E
19 апр. 2020 г.

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум

Больше от
Мэтт Кью
Porsche объявила состав в Формуле Е на 2022 год Берлин I
Формула E

Porsche объявила состав в Формуле Е на 2022 год

В Формуле Е решили ездить по трассе в обе стороны Берлин I
Формула E

В Формуле Е решили ездить по трассе в обе стороны

Эванс продолжит выступать за Jaguar в Формуле Е
Формула E

Эванс продолжит выступать за Jaguar в Формуле Е

Максимилиан Гюнтер Больше от
Максимилиан Гюнтер
Гюнтер на BMW выиграл первую гонку Формулы Е в Нью-Йорке Нью-Йорк I
Формула E

Гюнтер на BMW выиграл первую гонку Формулы Е в Нью-Йорке

Пилот BMW отобрал у Верня победу в гонке Формулы Е и отыграл 7 позиций в общем зачете Берлин III
Формула E

Пилот BMW отобрал у Верня победу в гонке Формулы Е и отыграл 7 позиций в общем зачете

В шаге от финала. Чего ждать от последних гонок виртуальной Формулы Е Виртуальная Формула Е: 7 этап
eSports

В шаге от финала. Чего ждать от последних гонок виртуальной Формулы Е

Самое читаемое Сегодня

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире
Формула 1 Формула 1

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире

Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт
Формула 1 Формула 1

Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт

Карьера Райкконена в 21 победе: галерея
Формула 1 Формула 1

Карьера Райкконена в 21 победе: галерея

Alfa Romeo готовится перейти на моторы Mercedes
Формула 1 Формула 1

Alfa Romeo готовится перейти на моторы Mercedes

Red Bull попросила проверить мотор Mercedes на легальность
Формула 1 Формула 1

Red Bull попросила проверить мотор Mercedes на легальность

СМИ: Слова Хэмилтона в Спа привели боссов Ф1 в ярость
Формула 1 Формула 1

СМИ: Слова Хэмилтона в Спа привели боссов Ф1 в ярость

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1
Формула 1 Формула 1

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1

Mercedes подозревают в незаконном «замораживании» воздуха
Формула 1 Формула 1

Mercedes подозревают в незаконном «замораживании» воздуха

Самое важное:

Гюнтер сменил команду в Формуле Е
Формула E Формула E

Гюнтер сменил команду в Формуле Е

Mercedes объявил об уходе из Формулы Е
Формула E Формула E

Mercedes объявил об уходе из Формулы Е

Mercedes на гонке Формулы Е одолжил соперникам механиков
Формула E Формула E

Mercedes на гонке Формулы Е одолжил соперникам механиков

Ди Грасси в Берлине выбил да Кошту, выронив руль из рук
Формула E Формула E

Ди Грасси в Берлине выбил да Кошту, выронив руль из рук

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.