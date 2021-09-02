Гюнтер сменил команду в Формуле Е
Автор: Мэтт Кью
Немецкий пилот выбрал команду с заводской поддержкой
Немецкий гонщик Формулы Е Максимилиан Гюнтер решил покинуть команду Andretti Autosport. С 2022 года Гюнтер перейдет в Nissan e.Dams, где станет напарником бывшего чемпиона серии Себастьена Буэми.
Гюнтер решил покинуть Andretti после того, как стало известно, что команда будет частной из-за ухода BMW из серии. Немец выступал за эту команду с 2019 года и с ней стал самым молодым победителем гонки в ФЕ.
Nissan оказался одним из немногих автопроизводителей, которые решили остаться в ФЕ после перехода серии к следующему поколению автомобилей Gen3. Кроме BMW серию в конце 2021 года покидает Audi, а годом позже это сделает и Mercedes.
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Гюнтер сменил команду в Формуле Е
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