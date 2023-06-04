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Гюнтер принес Maserati дебютную победу в Формуле Е

Со второй позиции немец смог-таки конвертировать поул на улицах Джакарты в победу, Паскаль Верляйн вернулся в лидеры электросерии

Рахит Тукрал
Автор:
Максимилиан Гюнтер, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Джейк Деннис, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3

Днем ранее Макси Гюнтер уже стартовал в Индонезии первым, но по ходу гонки потерял две позиции. В воскресенье бывший пилот Ф2 вновь занимал на решетке первую позицию – и на этот раз его темп оказался для соперников куда более сложной задачей. 

Пилот Maserati лидировал со старта и уступал первую позицию только в моменты заезда в зону активации дополнительной энергии. Однако преследующие его Джейк Деннис с Митчем Эвансом так ничего и не смогли противопоставить немцу, дополнив в итоге подиум. 

Для самого Гюнтера победа стала четвертой в карьере, а вот для его команды Maserati – первой в истории после начала выступлений в ФЕ на старте нынешнего чемпионата мира. 

Максимилиан Гюнтер, Maserati Racing, победитель гонки

Максимилиан Гюнтер, Maserati Racing, победитель гонки

Фото: Гарет Харфорд / Motorsport Images

Гонщики Nissan Саша Фенестраз и Норман Нато дополнили пятерку лидеров, а вот лидер сезона Ник Кэссиди ошибся в борьбе со своим принципиальным соперником Паскалем Верляйном и откатился далеко назад. 

Это позволило немцу из Porsche, который финишировал шестым, возглавить таблицу со 134 очками, у Денниса теперь 133, а у Кэссиди осталось 128. 

Сезон ФЕ продолжится девятым этапом, который пройдет в конце июня в американском Портленде. 

Результаты воскресной гонки Формулы Е в Джакарте (38 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Germany Максимилиан Гюнтер Monaco Maserati Racing 44'57.285  
2 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 45'00.107 2.822
3 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 45'15.783 18.498
4 France Саша Фенестраз Japan Nissan e.dams 45'16.592 19.307
5 France Норман Нато Japan Nissan e.dams 45'17.209 19.924
6 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 45'17.393 20.108
7 Portugal Антониу Феликс да Кошта Germany Porsche Team 45'17.806 20.521
8 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Maserati Racing 45'18.281 20.996
9 Belgium Стоффель Вандорн United States Dragon Racing 45'23.915 26.630
10 Switzerland Себастьен Буэми United Kingdom Virgin Racing 45'24.558 27.273
11 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 45'25.899 28.614
12 Switzerland Нико Мюллер Germany Audi Sport Team Abt 45'26.072 28.787
13 Netherlands Робин Фрейнс Germany Audi Sport Team Abt 45'26.410 29.125
14 Brazil Лукас ди Грасси India Mahindra Racing 45'26.815 29.530
15 Germany Рене Раст United Kingdom McLaren 45'27.955 30.670
16 France Жан-Эрик Вернь United States Dragon Racing 45'53.883 56.598
17 Spain Роберто Мери India Mahindra Racing 46'03.930 1'06.645
18 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 46'04.164 1'06.879
  United Kingdom Джейк Хьюз United Kingdom McLaren 43'21.443 2 Laps
  Germany Давид Бекманн United States Andretti Autosport 6'10.937 33 Laps
  United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing    
  Brazil Сержиу Сетте Камара United Kingdom NIO Formula E Team    
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Верляйн победил в Формуле Е впервые с января
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Верляйн победил в Формуле Е впервые с января

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