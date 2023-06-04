Гюнтер принес Maserati дебютную победу в Формуле Е
Со второй позиции немец смог-таки конвертировать поул на улицах Джакарты в победу, Паскаль Верляйн вернулся в лидеры электросерии
Днем ранее Макси Гюнтер уже стартовал в Индонезии первым, но по ходу гонки потерял две позиции. В воскресенье бывший пилот Ф2 вновь занимал на решетке первую позицию – и на этот раз его темп оказался для соперников куда более сложной задачей.
Пилот Maserati лидировал со старта и уступал первую позицию только в моменты заезда в зону активации дополнительной энергии. Однако преследующие его Джейк Деннис с Митчем Эвансом так ничего и не смогли противопоставить немцу, дополнив в итоге подиум.
Для самого Гюнтера победа стала четвертой в карьере, а вот для его команды Maserati – первой в истории после начала выступлений в ФЕ на старте нынешнего чемпионата мира.
Максимилиан Гюнтер, Maserati Racing, победитель гонки
Фото: Гарет Харфорд / Motorsport Images
Гонщики Nissan Саша Фенестраз и Норман Нато дополнили пятерку лидеров, а вот лидер сезона Ник Кэссиди ошибся в борьбе со своим принципиальным соперником Паскалем Верляйном и откатился далеко назад.
Это позволило немцу из Porsche, который финишировал шестым, возглавить таблицу со 134 очками, у Денниса теперь 133, а у Кэссиди осталось 128.
Сезон ФЕ продолжится девятым этапом, который пройдет в конце июня в американском Портленде.
Результаты воскресной гонки Формулы Е в Джакарте (38 кругов)
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