Гюнтер на BMW выиграл первую гонку Формулы Е в Нью-Йорке

Максимилиан Гюнтер, выступающий в составе команды BMW i Andretti, выиграл субботнюю гонку Формулы Е на трассе в Нью-Йорке.

Немец, стартовавший с 4-й позиции, долгое время занимал 3-е место – но смог возглавить пелотон, воспользовавшись борьбой за лидерство между Ником Кэссиди и Жаном-Эрико Вернем.

Лидерство в личном зачете сохранил Эдоардо Мортара из Venturi – но с ним по набранным очкам сравнялся Робин Фрейнс из Virgin. В командном зачете заводской коллектив Mercedes уступил первую строчку DS Techeetah. Впрочем, ситуация может заметно измениться уже в воскресенье, когда на городской трассе в Бруклине состоится вторая гонка уик-энда.