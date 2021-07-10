Формула E / Нью-Йорк I Отчет о гонке
Гюнтер на BMW выиграл первую гонку Формулы Е в Нью-Йорке
Автор: Кирилл Качнов , главный редактор
Немецкий пилот грамотно воспользовался борьбой за лидерство между своими соперниками
Максимилиан Гюнтер, выступающий в составе команды BMW i Andretti, выиграл субботнюю гонку Формулы Е на трассе в Нью-Йорке.
Немец, стартовавший с 4-й позиции, долгое время занимал 3-е место – но смог возглавить пелотон, воспользовавшись борьбой за лидерство между Ником Кэссиди и Жаном-Эрико Вернем.
Лидерство в личном зачете сохранил Эдоардо Мортара из Venturi – но с ним по набранным очкам сравнялся Робин Фрейнс из Virgin. В командном зачете заводской коллектив Mercedes уступил первую строчку DS Techeetah. Впрочем, ситуация может заметно измениться уже в воскресенье, когда на городской трассе в Бруклине состоится вторая гонка уик-энда.
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Гюнтер на BMW выиграл первую гонку Формулы Е в Нью-Йорке
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