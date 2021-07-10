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Формула E / Нью-Йорк I Отчет о гонке

Гюнтер на BMW выиграл первую гонку Формулы Е в Нью-Йорке

Автор:
, главный редактор

Немецкий пилот грамотно воспользовался борьбой за лидерство между своими соперниками

Гюнтер на BMW выиграл первую гонку Формулы Е в Нью-Йорке

Максимилиан Гюнтер, выступающий в составе команды BMW i Andretti, выиграл субботнюю гонку Формулы Е на трассе в Нью-Йорке.

Немец, стартовавший с 4-й позиции, долгое время занимал 3-е место – но смог возглавить пелотон, воспользовавшись борьбой за лидерство между Ником Кэссиди и Жаном-Эрико Вернем. 

 

Лидерство в личном зачете сохранил Эдоардо Мортара  из Venturi – но с ним по набранным очкам сравнялся Робин Фрейнс из Virgin. В командном зачете заводской коллектив Mercedes уступил первую строчку DS Techeetah. Впрочем, ситуация может заметно измениться уже в воскресенье, когда на городской трассе в Бруклине состоится вторая гонка уик-энда.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport     25
2 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 2.072 2.072 18
3 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 2.832 0.760 15
4 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 4.623 1.791 12
5 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 5.239 0.616 10
6 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 6.370 1.131 8
7 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 6.581 0.211 6
8 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 7.826 1.245 4
9 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 8.489 0.663 2
10 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 11.917 3.428 1
11 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 14.912 2.995  
12 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 15.289 0.377  
13 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 27.523 12.234  
14 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 27.698 0.175  
15 France Норман Нато Monaco Venturi 28.472 0.774  
16 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 28.746 0.274  
17 Sweden Джоэль Эрикссон United States Dragon Racing 41.106 12.360  
18 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 49.849 8.743  
  United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 8 Laps 8 Laps  
  United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 9 Laps 1 Lap  
  Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 11 Laps 2 Laps  
  New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 24 Laps 13 Laps  
  United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 27 Laps 3 Laps  
  Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 28 Laps 1 Lap  
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