Гюнтер на BMW подтвердил звание лучшего игрока Формулы Е во второй кибергонке
Второе место досталось Нику Кэссиди – единственному участнику, который не является действующим пилотом чемпионата
Формула Е провела вторую официальную кибергонку в своей истории. Первый этап проходил вне зачета; на сей раз гонщики получили очки за свои результаты. Заезд прошел на виртуальной трассе в Гонконге. Как и в тестовой гонке в Монако, победу одержал пилот BMW Максимилиан Гюнтер.
За исключением Сэма Берда и Лукаса ди Грасси в гонке приняли участие все действующие пилоты Формулы Е. За рулем Envision Virgin Берда заменил действующий чемпион Суперформулы Ник Кэссиди. Именно он занял второе место в гонке.
Победителем квалификации стал Стоффель Вандорн на Mercedes. Посмотрите, как он стартовал с поул-позиции:
Вскоре после начала гонки бельгиец допустил ошибку и откатился в глубь пелотона. Гюнтер стартовал третьим, но воспользовавшись ошибкой Вандорна сумел обойти не только его, но и Кэссиди.
Лидер общего зачета в реальном чемпионате Антониу Феликс да Кошта допустил ошибку в квалификации – его развернуло. Потеряв более восьми секунд, португалец стартовал с последнего места и так и не смог прорваться в очковую зону.
Также в конце пелотона оказались другие звезды Формулы Е. Двукратный чемпион электрической серии Жан-Эрик Вернь финишировал предпоследним, а чемпион третьего сезона Себастьен Буэми стал 18-м.
Заезд действующих пилотов предвосхитила гонка симрейсеров, которую выиграл Джошуа Роджерс на Porsche. Победитель по итогам восьми виртуальных гонок в зачете игроков получит возможность протестировать болид Формулы Е на реальной трассе.
Как и прошлая кибергонка, эта проводилась на платформе rFactor 2. Игра не отличалась полной реалистичностью: в частности, на протяжении почти всей дистанции у пилотов горели ярким цветом тормозные диски, чего в реальной Формуле Е не бывает.
Массу полезной информации для игроков и зрителей виртуальных гонок всегда можно найти на сайте проекта Motorsport Games. Посмотреть повтор гонки вы можете прямо здесь:
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Об этой статье
|Серия
|Формула E , eSports
|Этап
|Первая зачетная кибергонка Формулы Е
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Максимилиан Гюнтер
|Команды
|BMW i Andretti Motorsport
|Автор
|Сергей Иванов
Гюнтер на BMW подтвердил звание лучшего игрока Формулы Е во второй кибергонке
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