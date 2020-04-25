Гюнтер на BMW подтвердил звание лучшего игрока Формулы Е во второй кибергонке

Формула Е провела вторую официальную кибергонку в своей истории. Первый этап проходил вне зачета; на сей раз гонщики получили очки за свои результаты. Заезд прошел на виртуальной трассе в Гонконге. Как и в тестовой гонке в Монако, победу одержал пилот BMW Максимилиан Гюнтер.

За исключением Сэма Берда и Лукаса ди Грасси в гонке приняли участие все действующие пилоты Формулы Е. За рулем Envision Virgin Берда заменил действующий чемпион Суперформулы Ник Кэссиди. Именно он занял второе место в гонке.

Победителем квалификации стал Стоффель Вандорн на Mercedes. Посмотрите, как он стартовал с поул-позиции:

Вскоре после начала гонки бельгиец допустил ошибку и откатился в глубь пелотона. Гюнтер стартовал третьим, но воспользовавшись ошибкой Вандорна сумел обойти не только его, но и Кэссиди.

Лидер общего зачета в реальном чемпионате Антониу Феликс да Кошта допустил ошибку в квалификации – его развернуло. Потеряв более восьми секунд, португалец стартовал с последнего места и так и не смог прорваться в очковую зону.

Также в конце пелотона оказались другие звезды Формулы Е. Двукратный чемпион электрической серии Жан-Эрик Вернь финишировал предпоследним, а чемпион третьего сезона Себастьен Буэми стал 18-м.

Заезд действующих пилотов предвосхитила гонка симрейсеров, которую выиграл Джошуа Роджерс на Porsche. Победитель по итогам восьми виртуальных гонок в зачете игроков получит возможность протестировать болид Формулы Е на реальной трассе.

Как и прошлая кибергонка, эта проводилась на платформе rFactor 2. Игра не отличалась полной реалистичностью: в частности, на протяжении почти всей дистанции у пилотов горели ярким цветом тормозные диски, чего в реальной Формуле Е не бывает.

Массу полезной информации для игроков и зрителей виртуальных гонок всегда можно найти на сайте проекта Motorsport Games. Посмотреть повтор гонки вы можете прямо здесь: