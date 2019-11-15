Гутьеррес поделит с Паффетом роль резервного пилота Mercedes в Формуле Е
Мексиканский пилот и чемпион DTM будут подменять друг друга в боксах штутгартской команды на этапах электросерии.
Команда Mercedes в Формуле Е объявила, что бывший пилот Ф1 Эстебан Гутьеррес разделит с Гэри Паффетом роли ее резервного пилота и пилота программы развития в сезоне-2019/20.
Гутьеррес провел три гонки в ФЕ за команду Techeetah в сезоне-2016/17, а в августе тестировал машину Mercedes для этой серии. Но призовыми пилотами команды стали Стоффель Вандорн и Ник де Врис.
Паффет был утвержден в качестве резервиста Mercedes перед стартом групповых тестов в Валенсии в октябре, но теперь будет делить обязанность с Гутьерресом. Команда подтвердила Motorsport.com, что гонщики будут посещать этапы ФЕ по очереди. Первый этап сезона в Эр-Рияде останется за Гутьерресом.
«С нетерпением жду продолжения своего пути в ФЕ в составе Mercedes. Хочу поблагодарить команду за шанс присоединиться к ней в этой новой увлекательной главе ее жизни», – прокомментировал сделку мексиканец.
Пятый сезон электроформулы начнется 22 ноября.
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|Формула E
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|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Алекс Калинаукас
Гутьеррес поделит с Паффетом роль резервного пилота Mercedes в Формуле Е
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