Формула E
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
04 Часов
:
20 Минут
:
18 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Рим
03 апр.
-
04 апр.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула E / Новость

Гутьеррес поделит с Паффетом роль резервного пилота Mercedes в Формуле Е

Поделились
Комментарии
Гутьеррес поделит с Паффетом роль резервного пилота Mercedes в Формуле Е
Автор:
, Редактор
15 нояб. 2019 г., 16:07

Мексиканский пилот и чемпион DTM будут подменять друг друга в боксах штутгартской команды на этапах электросерии.

Команда Mercedes в Формуле Е объявила, что бывший пилот Ф1 Эстебан Гутьеррес разделит с Гэри Паффетом роли ее резервного пилота и пилота программы развития в сезоне-2019/20. 

Гутьеррес провел три гонки в ФЕ за команду Techeetah в сезоне-2016/17, а в августе тестировал машину Mercedes для этой серии. Но призовыми пилотами команды стали Стоффель Вандорн и Ник де Врис.

Паффет был утвержден в качестве резервиста Mercedes перед стартом групповых тестов в Валенсии в октябре, но теперь будет делить обязанность с Гутьерресом. Команда подтвердила Motorsport.com, что гонщики будут посещать этапы ФЕ по очереди. Первый этап сезона в Эр-Рияде останется за Гутьерресом.

«С нетерпением жду продолжения своего пути в ФЕ в составе Mercedes. Хочу поблагодарить команду за шанс присоединиться к ней в этой новой увлекательной главе ее жизни», – прокомментировал сделку мексиканец.

Пятый сезон электроформулы начнется 22 ноября.

Читайте также:

Следующая новость
Япония и Бразилия. Новый глава Формулы Е назвал пути экспансии

Предыдущая новость

Япония и Бразилия. Новый глава Формулы Е назвал пути экспансии

Следующая новость

Не будет ли Porsche лузером? Не переругаются ли чемпионы? 5 интриг нового сезона Формулы Е

Не будет ли Porsche лузером? Не переругаются ли чемпионы? 5 интриг нового сезона Формулы Е
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула E
Пилоты Эстебан Гутьеррес В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Алекс Калинаукас

База данных

Эд-Диръия

Эд-Диръия

22 нояб. - 22 нояб.
Первая тренировка Старт через
04 Часов
:
20 Минут
:
18 Секунд
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
чт 21 нояб.
пт 22 нояб.
Вторая тренировка
чт 21 нояб.
пт 22 нояб.
Квалификация
чт 21 нояб.
пт 22 нояб.
Гонка
чт 21 нояб.
пт 22 нояб.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

3
Формула 1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

4
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

5
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок

Самое важное:

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов
FE

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок
FE

Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок

Спонсоры Williams заключили сделку с Venturi в Формуле Е
FE

Спонсоры Williams заключили сделку с Venturi в Формуле Е

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких аварий
FE

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких аварий

Не будет ли Porsche лузером? Не переругаются ли чемпионы? 5 интриг нового сезона Формулы Е
FE

Не будет ли Porsche лузером? Не переругаются ли чемпионы? 5 интриг нового сезона Формулы Е

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.