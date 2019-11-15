Гутьеррес поделит с Паффетом роль резервного пилота Mercedes в Формуле Е

Команда Mercedes в Формуле Е объявила, что бывший пилот Ф1 Эстебан Гутьеррес разделит с Гэри Паффетом роли ее резервного пилота и пилота программы развития в сезоне-2019/20.

Гутьеррес провел три гонки в ФЕ за команду Techeetah в сезоне-2016/17, а в августе тестировал машину Mercedes для этой серии. Но призовыми пилотами команды стали Стоффель Вандорн и Ник де Врис.

Паффет был утвержден в качестве резервиста Mercedes перед стартом групповых тестов в Валенсии в октябре, но теперь будет делить обязанность с Гутьерресом. Команда подтвердила Motorsport.com, что гонщики будут посещать этапы ФЕ по очереди. Первый этап сезона в Эр-Рияде останется за Гутьерресом.

«С нетерпением жду продолжения своего пути в ФЕ в составе Mercedes. Хочу поблагодарить команду за шанс присоединиться к ней в этой новой увлекательной главе ее жизни», – прокомментировал сделку мексиканец.

Пятый сезон электроформулы начнется 22 ноября.