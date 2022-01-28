Сегодня стартует новый сезон Формулы Е. И он войдет в историю

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Время в чемпионате Формулы Е течет в ритме политической жизни стран западной демократии – раз в четыре года и там, и там все меняется. И сейчас мы находимся в самом конце очередного четырехлетнего срока. Уже в этом году будут представлены болиды третьего поколения, которые выйдут на трассу в следующем сезоне.

Это значит, что сезон 2022-го, который стартует с гонок в Эд-Диръие 28 и 29 января, на первый взгляд обещает быть примерно таким же, как и в прошлом году. И мы рады сообщить вам, что это мнение ошибочно. Формулу Е ждут серьезные перемены, которые сделают чемпионат… не обязательно более интересным, но точно не похожим на то, что мы видели в предыдущем сезоне.

Квалификация, которую ждали

Первое и, очевидно, главное изменение в чемпионате – это новый формат квалификации. И сам по себе он не так интересен, как отказ от старого.

В Формуле Е до сих пор существовали очень необычные квалификационные правила. Дело в том, что трассы по ходу заездов заметно прогрессируют. И при этом лидеров чемпионата выпускали на быстрые круги первыми, а аутсайдеров – последними, что давало отстающим преимущество. В итоге претендентам на титул приходилось регулярно стартовать с середины пелотона, а то и вовсе с конца решетки.

У этой системы были как плюсы, так и минусы. С минусами все ясно – это попросту не спортивно. Ты можешь быть самым быстрым и самым достойным, но упустишь титул только потому, что у твоих соперников было преимущество именно из-за их неспособности выигрывать гонки в начале и середине сезона.

Фото: Carl Bingham / Motorsport Images

Это же являлось и плюсом для зрителей. У победителя предыдущей гонки всегда оказывалось меньше шансов выиграть следующую, чем у его соперников. В итоге на этапах как правило первую строчку занимали разные люди, а на старте последней гонки сезона оказывалось более десятка потенциальных претендентов на титул.

Иными словами, благодаря такой системе квалификации Формула Е представляла собой разительный контраст по отношению в Формуле 1 гибридной эры, где за исключением последнего сезона борьбы за титул почти не наблюдалось, а в последнем сражались всего двое из 20 гонщиков.

Теперь же нас ждет новый формат квалификации, где у самого быстрого участника больше не будет препятствий для завоевания поула. С одной стороны это должно приводить к тому, что чемпионом станет самый достойный. В другой – не исключено, что его имя мы узнаем за несколько гонок до конца сезона, а предсказуемость – не лучшее качество для спортивного зрелища.

Быстрее и дольше

В последний год использования болидов второго поколения организаторы серии решили использовать их в полную силу. Дело тут вот в чем. В теории моторы Формулы Е рассчитаны на то, чтобы «переваривать» до 250 киловатт электроэнергии. При том, что их КПД стремится к 100%, мы можем говорить примерно о 335 лошадиных силах. Однако до сих пор в гонках разрешалось использовать не более 200 киловатт энергии и лишь в режиме атаки можно было активировать 235 киловатт.

Теперь организаторы решились поднять эти лимиты до 220 и 250 киловатт соответственно. Проблема в том, что с ростом мощности увеличивается и расход энергии, а она ограничена емкостью батарей. Последние изменятся только в следующем году.

Более того, отныне гонки смогут длиться до 55 минут. Точнее правило 45 минут на гонку сохранится, но в случае длительного режима желтых флагов или выезда автомобиля безопасности судьи смогут назначать дополнительное время до 10 минут.

До сих пор появление автомобиля безопасности автоматически означало, что у пилотов ограничивалось количество электроэнергии на остаток гонки: таким образом компенсировалась экономия заряда при движении позади пейс-кара. Теперь вместо этого будут давать дополнительное время.

С этим, однако, намечается одна небольшая проблема. В прошлом сезоне роль автомобиля безопасности выполнял относительно тихоходный переднеприводный электрический хэтчбек Mini SE. А в 2022 году его заменят на Porsche Taycan. Этот немецкий электромобиль набирает сотню уже за 2,8 секунды – а это динамика как раз болидов Формулы Е.

Автомобиль безопасности Porsche Taycan Фото: Porsche Motorsport

Конечно, в поворотах гоночные машины заметно быстрее такого пейс-кара, да и гнать на полную на прямых его водитель очевидно не станет, но все же есть шанс, что поедет он быстрее, чем Mini. А значит, сильно сэкономить заряд не удастся. Рискнем предположить, что ситуации, когда кому-то не хватит киловатт-часов до финиша гонки, в 2022 году будут случаться.

Больше гонок

В новом сезоне в Формуле Е будет 16 этапов против 15 гонок в прошлом сезоне. До рекордного календаря Формулы 1, конечно, далеко, но все же и это весьма неплохо.

Правда, из этих 16 гонок 12 оказались сдвоенными. Это экономически выгодно, но все же хотелось бы увидеть в чемпионате больше локаций. Впрочем, спасибо хотя бы за то, что нас не ждет адский финал из шести гонок за несколько дней, как это было в Берлине в пострадавшем от коронавируса сезоне 2019-2020 годов.

В этом сезоне чемпионат посетит три новые локации. Увы, появившиеся еще несколько лет назад слухи о том, что серия приедет в Санкт-Петербург, пока не нашли никакого подтверждения.

Зато нас ждут новые этапы в столице Индонезии Джакарте, в южнокорейском Сеуле и в канадском Ванкувере. Причем в Сеуле также пройдет две гонки. Можно считать это компенсацией за прежние годы: уик-энд ФЕ в этом городе впервые должен был пройти еще в 2020 году, но по памятным причинам тогда много чего не состоялось.

Фото: Andreas Beil

Пожалуй, интереснее всего из новинок пока выглядит ванкуверская городская трасса. Дело в том, что она будет проложена в том же месте, где прежде устраивались гонки серии IndyCar, правда для Формулы Е конфигурацию изменят.

В Сеуле участников ждет въезд (и последующий выезд) внутрь стадиона в местном олимпийском парке, ну а Джакарта интересна как минимум своей экзотичностью. Вы, например, знали, что Индонезия является крупнейшей по населению мусульманской страной в мире?

Новички...

В 2022 году в Формуле Е дебютируют трое новых пилотов.

Главным новичком на первый взгляд видится Антонио Джовинацци. Это очередной переход из Формулы 1, из тех, которые на первый взгляд идут по однотипному сценарию: сначала все ждут от героя, что он покажет любителям из непонятного электрического чемпионата, кто здесь папочка, а затем выясняется, что на незавидное место указывают ему самому.

На самом деле не все так однозначно. Да, например вице-чемпион Формулы 1 Фелипе Масса в Формуле Е провалился. Не блистает там и Стоффель Вандорн, нельзя отметить большие успехи Паскаля Верляйна.

С другой стороны, за всю историю Формулы Е только Антониу Феликс да Кошта и Ник де Врис сумели выиграть титулы без опыта выступления в Формуле 1. Все остальные – Нельсон Пике-младший, Себастьен Буэми, Лукас ди Грасси и Жан-Эрик Вернь – в Формуле 1 выступали, и там они вовсе не считались звездами первой величины. Так что бы не показать себя и Джовинацци?

Главным неудачником из новичков можно считать Дэна Тиктума. Проведя весьма много сезонов в младших сериях, он так и не смог пробиться в Формулу 1, а в ФЕ его взяли только в саму аутсайдерскую на сегодняшний день команду – NIO. Конечно, в NIO сейчас много меняется, и эта команда может в новом сезоне прибавить, но все равно, сложно поверить, что еще пару лет назад Тиктум мечтал о таком продолжении карьеры.

Антонио Джовинаци, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5, Дэн Тиктум, NIO 333, NIO 333 001 Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ну а роль темной лошадки достается Оливеру Эскью. Это первый американец в истории электрической гоночной серии, в прошлом – восходящая звезда IndyCar и победитель «24 часов Дайтоны» (в своем классе).

С другой стороны простым дебют Эскью в ФЕ точно не будет. Он подписал контракт с командой Andretti, которая лишилась поддержки BMW и пока мы не знаем, чего ей это будет стоить. К тому же в напарниках у Эскью – Джейк Деннис, лучший новичок прошлого года, который сходу стал в чемпионате третьим. Одолеть его будет непросто.

…и старички

В ряду старожилов Формулы Е также произошли изменения.

После ухода BMW, Максимилиан Гюнтер покинул Andretti, тем более, что в прошлом сезоне он проиграл своему молодому напарнику Деннису. И присоединился к Nissan. Пожалуй, с учетом отсутствия вакансий в других топ-командах для Макси Гюнтера это лучший вариант.

Nissan не просто так остается в Формуле Е. Команда очевидно не теряет надежд вернуться на вершину гоночной серии и побороться за победы в гонках и в чемпионате. И если свой успех никак не может повторить Буэми, то вдруг это удастся Гюнтеру?

При этом Гюнтер пришел на место Оливера Роуленда. Последний из чемпионата тоже уходить не собирается, он нашел себе место в Mahindra. Стоящая за командой индийская автомобильная компания сейчас переживает мягко сказать не самый простой период в своей истории, но сама команда остается твердым середняком и прошлый сезон закончила успешнее, чем тот же Nissan.

Наконец, чемпион третьего сезона ФЕ Лукас ди Грасси после ухода Audi не захотел покидать гонки на электрокарах и присоединился к команде Venturi. И здесь главная интрига в том, как бразилец сработается со своим новым шефом. Нет, речь не о Сьюзи Вольф, хотя она остается главным человеком в команде. А о Жероме Д'Амброзио, который в новом сезоне будет непосредственным руководителей коллектива из Монако.

Д'Амброзио младше ди Грасси, заслуг в Формуле Е у него меньше, так хватит ли ему авторитета, чтобы подчинить звезду из Audi?

Так что же это будет?

Создается впечатление, что главным событием для руководства чемпионата в этом году станет презентация болидов третьего поколения. А главной заботой будет подготовка к сезону 2023 года – кто знает, вдруг к тому времени уже удастся победить коронавирус и можно будет не переживать за потенциальные отмены этапов, а начать почти что с чистого листа?

На этом фоне в сезоне 2022 года можно смелее проводить эксперименты, вроде все тех же новых правил квалификации или рискованного дополнительного времени в гонках. Представляется, что мы – зрители – от такого подхода только выиграем. Ну а если получится только хуже, то не страшно. Интерес к 2023 году, с новыми машинами, пит-стопами на подзарядку и потолком бюджетов и так уже обеспечен.