Гонщика уволили из команды за жульничество в кибергонке

История с дисквалификацией Даниэля Абта, который тайком поменялся с мастером виртуальных гонок Лоренцем Херцингом во время недавнего этапа киберсерии в Берлине, казалась лишь занятной шуткой. Но сначала организаторы оштрафовали немца на совсем нешуточную сумму в 10 тысяч евро. А спустя несколько дней события приняли максимально серьезный для пилота поворот.

Представители Audi заявили, что приостанавливают сотрудничество с 27-летним немцем в реальной Формуле Е. В официальном заявлении именно такая формулировка, но источники Motorsport.com указывают на полный разрыв между сторонами. По сути, гонщика уволили из реальной команды за жульничество в виртуальном турнире.

Даниэль выступал за совместную команду своего отца Ханса-Юргена Абта и ингольштадтского производителя с момента основания Формулы Е. В активе Абта два поула и столько же побед. Даниэль является абсолютным рекорсменом серии по числу лучших кругов в гонках.

В кратком официальном заявлении Audi говорится: «Даниэль Абт не управлял машиной в квалификации и гонке по ходу этапа Race at Home Challenge 23 мая, он передал управление профессиональному симрейсеру.

Честность, прозрачность и последовательное соблюдение действующих правил являются главными приоритетами для Audi. Это относится ко всем без исключения видам деятельности, в которых участвует бренд. По этой причине Audi Sport решила немедленно приостановить выступления Даниэля Абта».

Сам гонщик вскоре после того, как его поймали, выступил с обращением к болельщикам, в котором принес извинения. Если сезон Формулы Е все же возобновится, главными претендентами на замену Абту станут участники молодежных тестов Audi в Формуле Е Кельвин ван дер Линде и Маттиа Друди.

Предлагаем вам вспомнить лучшие моменты кибергонки Формулы Е в Берлине, по ходу которой Лоренц Херцинг красиво сражался с соперниками Даниэля Абта и финишировал третьим. Геймера тоже полностью отстранили от дальнейших выступлений.