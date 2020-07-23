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Формула E / Новости

Гонщик Формулы Е женился на принцессе

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Гонщик Формулы Е женился на принцессе
Автор:
, шеф-редактор
23 июл. 2020 г., 08:00

Жером д'Амброзио сыграл свадьбу с Элеонорой фон Габсбург, правнучкой последнего императора Австро-Венгрии

Экс-пилот Формулы 1 и действующий участник Формулы Е Жером д'Амброзио стал членом королевской семьи. Спортсмен стал мужем 26-летней Элеоноры фон Габсбург, эрцгерцогини Австрии и принцессы Венгрии, Богемии и Хорватии. Элеонора приходится правнучкой Карлу I, последнему императору Австро-Венгрии и королю Чехии. Отец невесты возглавляет королевский дом Габсбургов в настоящий момент.

Пара сыграла свадьбу в Монако, сообщает Mirror. По сведениям газеты, гонщик и принцесса планировали устроить пышную церемонию с сотнями приглашенных, но карантин, вызванный коронавирусом, заставил их ограничиться более скромным празднованием.

На протяжении большей части церемонии гости носили маски, а во время послесвадебного фуршета соблюдали социальную дистанцию, пишет Mirror. Когда карантинные меры ослабят, пара проведет более масштабное торжество в честь своего бракосочетания, сказано в заметке.

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Жером д'Амброзио выступал в Формуле 1 в 2011-2012 году. Спортсмен провел 20 гонок в составе Virgin и Lotus и не набрал ни одного очка. После этого бельгиец перебрался в электрическую серию Формула Е, где стартует до сих пор. За шесть сезонов в этом чемпионате 34-летний пилот выиграл три гонки; его лучшим результатом стала четвертая позиция в общем зачете в 2014-2015 году.

Брат Элеоноры, Фердинанд Звонимир фон Габсбург, также выступает в гонках. Австриец совмещает соревнования GT с кузовным первенством DTM.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула E
Пилоты Жером Д'Амброзио
Автор Антон Погорельский

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