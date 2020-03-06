Гонка Формулы Е в Риме оказалась под угрозой из-за коронавируса

Вспышка коронавируса поставила под сомнение возможность гонки Формулы Е в Риме 4 апреля. В столице Италии ввели запрет на массовые мероприятия до пятницы, 3 апреля включительно. Это сорвет возможные испытательные заезды Формулы Е 3 апреля, но оставит шанс на проведение гонки.

Несмотря на формальную возможность устроить гонку, власти все же намерены отложить или сразу отменить гонку Формулы Е. Об этом стало известно Motorsport.com от источников в городском правительстве Рима.

Из-за решения городских властей в Риме уже отменили несколько спортивных мероприятий. В их числе регбийные матчи со сборной Англии, запланированные на 13-15 марта, и Римский марафон, намеченный 29 марта.

Из календаря Формулы Е уже исчез этап в китайском городе Санья. Причиной также стала вспышка коронавируса. Эпидемия привела к отмене гонок Moto GP, Формулы 1, Суперформулы, Супербайка и других гоночных серий.