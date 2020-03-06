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Формула E / Новость

Гонка Формулы Е в Риме оказалась под угрозой из-за коронавируса

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Гонка Формулы Е в Риме оказалась под угрозой из-за коронавируса
Автор:
Соавтор: Адам Купер
6 мар. 2020 г., 08:40

Власти итальянской столицы ввели запрет на массовые мероприятия в городе. Это ставит под удар предстоящий этап электрического чемпионата Формула E 4 апреля

Вспышка коронавируса поставила под сомнение возможность гонки Формулы Е в Риме 4 апреля. В столице Италии ввели запрет на массовые мероприятия до пятницы, 3 апреля включительно. Это сорвет возможные испытательные заезды Формулы Е 3 апреля, но оставит шанс на проведение гонки.

Несмотря на формальную возможность устроить гонку, власти все же намерены отложить или сразу отменить гонку Формулы Е. Об этом стало известно Motorsport.com от источников в городском правительстве Рима.

Из-за решения городских властей в Риме уже отменили несколько спортивных мероприятий. В их числе регбийные матчи со сборной Англии, запланированные на 13-15 марта, и Римский марафон, намеченный 29 марта.

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Об этой статье

Серия Формула E
Автор Марко Конджу

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