Гонка Формулы Е в Риме оказалась под угрозой из-за коронавируса
Власти итальянской столицы ввели запрет на массовые мероприятия в городе. Это ставит под удар предстоящий этап электрического чемпионата Формула E 4 апреля
Вспышка коронавируса поставила под сомнение возможность гонки Формулы Е в Риме 4 апреля. В столице Италии ввели запрет на массовые мероприятия до пятницы, 3 апреля включительно. Это сорвет возможные испытательные заезды Формулы Е 3 апреля, но оставит шанс на проведение гонки.
Несмотря на формальную возможность устроить гонку, власти все же намерены отложить или сразу отменить гонку Формулы Е. Об этом стало известно Motorsport.com от источников в городском правительстве Рима.
Из-за решения городских властей в Риме уже отменили несколько спортивных мероприятий. В их числе регбийные матчи со сборной Англии, запланированные на 13-15 марта, и Римский марафон, намеченный 29 марта.
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Из календаря Формулы Е уже исчез этап в китайском городе Санья. Причиной также стала вспышка коронавируса. Эпидемия привела к отмене гонок Moto GP, Формулы 1, Суперформулы, Супербайка и других гоночных серий.
Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Автор
|Марко Конджу
Гонка Формулы Е в Риме оказалась под угрозой из-за коронавируса
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