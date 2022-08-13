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Дебют Формулы 1 на новой трассе, проложенной в районе Олимпийского стадиона игр 1988 года, получился ярким. Из-за дождя субботний заезд начался с массового завала, а финишировал позади автомобиля безопасности.

С поула борьбу начинал Оливер Роуленд, но его сразу опередил Митч Эванс. Их сражение возобновилось после долгой паузы и рестарта, но до самого финиша положение оставалось неизменным.

Возможно, в корнцовке Роуленду и удалось бы провести успешную атаку, но эти надежды перечеркнул его партнер по Mahindra Алекс Симс, который разбил машину на арене стадиона, вызвав на трассу автомобиль безопасности.

Четвертая победа Эванса в сезоне позволила ему сохранить шансы на титул: новозеландец уступает Стоффелю Вандорну, который в это раз финишировал пятым, 21 очко – тогда как в воскресенье потенциально можно будет заработать 29.

Все остальные пилоты уже потеряли даже теоретические шансы на звание чемпиона мира.

Старт: Митч Эванс, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Лукас ди Грасси, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Оливер Роуленд, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro, Джейк Деннис, Andretti Motorsport, BMW iFE.21, другие пилоты Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Эванс стартовал в гонке третьим, но сразу же опередил замешкавшегося Эванса, а следом и Лукаса ди Грасси.

Борьбу пришлось прервать после массового столкновения в 21-м повороте. На скользком участке асфальта потерял контроль нал машиной и улетел в барьеры Норман Нато, вернувшийся в чемпионат, следом у же ошибку допустили Себастьен Буэми и Даниэль Тиктум.

Список продолжили Ник де Врис, чья машина оказалась под «формулой» Буэми, Оливер Эскью, Андре Лоттерер, Ник Кэссиди и Оливер Терви.

Приведение трассы в порядок заняло около получаса, за это время асфальт успел значительно просохнуть. Еще до красных флагов Роуленд успел опередить ди Грасси (на фото ниже), что в итоге и определило положение на подиуме.

Эванс смог создать небольшой отрыв, но едва не потерял лидерство, когда на 22-м круге отвлекся на заезжающего в боксы Антонио Джовинацци и заблокировал колеса на торможении. Но режим FCY из-за аварии Симса окончательно зафиксировал положение на трассе.

Митч Эванс, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Оливер Роуленд, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro, Лукас ди Грасси, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Подиум Роуленда стал для Mahindra первым в сезоне, Джейк Деннис финишировал четвертым с бонусом за лучшее время круга. Лидер сезона Вандорн смог обогнать Жана-Эрика Верня и финишировать пятым, заработав важные очки.

Эдоардо Мортара провел гонку в острой борьбе с тем же Вернем, по ходу которой нарушил правила, но позже сошел из-за прокола, вследствие чего потерял все шансы на титул.

Результаты субботней гонки Формулы Е в Сеуле