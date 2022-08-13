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Формула E / Сеул I Отчет о гонке

Гонка ФЕ в Сеуле началась с большой аварии и завершилась победой Эванса

Успех в корейской столице сохранил пилоту Jaguar шансы на титул чемпиона мира. Сильнейший пилот электроформулы определится в финальной гонке сезона

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Журналист (Autosport)
Гонка ФЕ в Сеуле началась с большой аварии и завершилась победой Эванса
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Дебют Формулы 1 на новой трассе, проложенной в районе Олимпийского стадиона игр 1988 года, получился ярким. Из-за дождя субботний заезд начался с массового завала, а финишировал позади автомобиля безопасности. 

С поула борьбу начинал Оливер Роуленд, но его сразу опередил Митч Эванс. Их сражение возобновилось после долгой паузы и рестарта, но до самого финиша положение оставалось неизменным. 

Возможно, в корнцовке Роуленду и удалось бы провести успешную атаку, но эти надежды перечеркнул его партнер по Mahindra Алекс Симс, который разбил машину на арене стадиона, вызвав на трассу автомобиль безопасности. 

Четвертая победа Эванса в сезоне позволила ему сохранить шансы на титул: новозеландец уступает Стоффелю Вандорну, который в это раз финишировал пятым, 21 очко – тогда как в воскресенье потенциально можно будет заработать 29. 

Все остальные пилоты уже потеряли даже теоретические шансы на звание чемпиона мира. 

Старт: Митч Эванс, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Лукас ди Грасси, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Оливер Роуленд, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro, Джейк Деннис, Andretti Motorsport, BMW iFE.21, другие пилоты

Старт: Митч Эванс, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Лукас ди Грасси, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Оливер Роуленд, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro, Джейк Деннис, Andretti Motorsport, BMW iFE.21, другие пилоты

Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Эванс стартовал в гонке третьим, но сразу же опередил замешкавшегося Эванса, а следом и Лукаса ди Грасси. 

Борьбу пришлось прервать после массового столкновения в 21-м повороте. На скользком участке асфальта потерял контроль нал машиной и улетел в барьеры Норман Нато, вернувшийся в чемпионат, следом у же ошибку допустили Себастьен Буэми и Даниэль Тиктум. 

Список продолжили Ник де Врис, чья машина оказалась под «формулой» Буэми, Оливер Эскью, Андре Лоттерер, Ник Кэссиди и Оливер Терви.

Приведение трассы в порядок заняло около получаса, за это время асфальт успел значительно просохнуть. Еще до красных флагов Роуленд успел опередить ди Грасси (на фото ниже), что в итоге и определило положение на подиуме. 

Эванс смог создать небольшой отрыв, но едва не потерял лидерство, когда на 22-м круге отвлекся на заезжающего в боксы Антонио Джовинацци и заблокировал колеса на торможении. Но режим FCY из-за аварии Симса окончательно зафиксировал положение на трассе. 

Митч Эванс, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Оливер Роуленд, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro, Лукас ди Грасси, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Митч Эванс, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Оливер Роуленд, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro, Лукас ди Грасси, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Подиум Роуленда стал для Mahindra первым в сезоне, Джейк Деннис финишировал четвертым с бонусом за лучшее время круга. Лидер сезона Вандорн смог обогнать Жана-Эрика Верня и финишировать пятым, заработав важные очки.

Эдоардо Мортара провел гонку в острой борьбе с тем же Вернем, по ходу которой нарушил правила, но позже сошел из-за прокола, вследствие чего потерял все шансы на титул. 

Результаты субботней гонки Формулы Е в Сеуле

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 1:29'55.478  
2 United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 1:29'56.298 0.820
3 Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi 1:29'56.871 1.393
4 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 1:29'57.380 1.902
5 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 1:29'57.948 2.470
6 France Жан-Эрик Вернь France Techeetah 1:29'59.435 3.957
7 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 1:29'59.627 4.149
8 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 1:29'59.986 4.508
9 Portugal Антониу Феликс да Кошта France Techeetah 1:30'00.448 4.970
10 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 1:30'00.803 5.325
11 Germany Максимилиан Гюнтер France DAMS 1:30'01.088 5.610
12 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 1:30'01.599 6.121
13 France Норман Нато United Kingdom Jaguar Racing 1:30'53.023 57.545
  United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 1:22'07.830 4 Laps
  Italy Антонио Джовинацци United States Dragon Racing 1:20'16.103 6 Laps
  Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 1:13'24.923 10 Laps
  United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 19.471 30 Laps
  Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 19.795 30 Laps
  Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 20.505 30 Laps
  United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 21.298 30 Laps
  Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 21.921 30 Laps
  United States Оливер Эскью United States Andretti Autosport 22.281 30 Laps
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