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Формула E / Марракеш / Отчет о гонке

Да Кошта выиграл гонку Формулы Е в Марокко

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Да Кошта выиграл гонку Формулы Е в Марокко
Автор:
, Главный редактор
29 февр. 2020 г., 14:58

Один из пилотов команды DS Techeetah провел в лидирующей группе весь заезд, второй – прорвался на подиум из-за пределов первой десятки.

Антониу Феликс да Кошта, стартовав с поул-позиции, выиграл этап чемпионата Формулы Е в Марракеше и возглавил общий зачет турнира. Напарник да Кошты – действующий чемпион Жан-Эрик Вернь – с 11-й стартовой позиции прорвался на 3-е место. Для португальца победа стала первой в сезоне (и первым успехом в Марокко), а действующий чемпион Формулы Е впервые по ходу этого сезона закончил гонку в первой тройке.

В первой половине гонки казалось, что серьезную угрозу позициям лидировавшего да Кошты представляет Максимилиан Гюнтер на BMW – в первые 15 минут заезда немец не отставал от португальца, а чуть позже после пары скоротечных атак вышел в лидеры. Однако на этой позиции Гюнтер продержался недолго: сначала он вернул первое место да Коште, а потом заметно потерял темп и попал под атаки Жана-Эрика Верня.

Действующий чемпион стартовал только 11-м, но на протяжении всей первой половины заезда отыгрывал позиции у соперников. На первых кругах он обгонял конкурентов весьма активно, а в борьбе за места в первой тройке перешел в обстоятельной осаде чужих позиций. Ехавший третьим Андре Лоттерер (Porsche) достаточно быстро отказался от борьбы – а вот Гюнтер оказался более крепким орешком. На какое-то время немец пропустил француза вперед, но на последнем круге вернул себе лидерство благодаря тому, что батарея на машине Верня едва не опустела окончательно.

Недавние лидеры общего зачета провели этап не слишком удачно. Митч Эванс на Jaguar стартовал последним из-за обидной ошибки в квалификации, смог минимизировать потери, финишировав 6-м – однако был вынужден уступить лидерство в чемпионате да Коште. Александр Симс на протяжении гонки вел борьбу в конце первой десятки и не претендовал на места в первой тройке, а в итоге его болид BMW и вовсе остановился на последнем круге. Впрочем, это не помешало Симсу сохранить место в первой тройке общего зачета.

Организаторы чемпионата с удовольствием отметили, что пять гонок текущего сезона выиграли пять разных пилотов. А если принять во внимание и последние этапы прошлого сезона, то победители не повторялись уже в течение девяти гонок.

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah     28
2 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 11.427 11.427 18
3 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 12.034 0.607 15
4 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 12.282 0.248 12
5 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 15.657 3.375 10
6 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 16.335 0.678 9
7 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 18.706 2.371 6
8 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 19.498 0.792 4
9 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 20.126 0.628 2
10 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Virgin Racing 20.295 0.169 1
11 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 20.557 0.262  
12 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 22.373 1.816  
13 Belgium Жером Д'Амброзио India Mahindra Racing 22.785 0.412  
14 Germany Даниэль Абт Germany Audi Sport Team Abt 25.080 2.295  
15 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 25.969 0.889  
16 United Kingdom Джеймс Каладо United Kingdom Jaguar Racing 26.528 0.559  
17 Brazil Фелипе Масса Monaco Venturi 27.486 0.958  
18 Switzerland Нил Джани Germany Porsche Team 44.476 16.990  
19 New Zealand Брендон Хартли United States Dragon Racing 49.002 4.526  
20 Switzerland Нико Мюллер United States Dragon Racing 53.075 4.073  
21 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 59.969 6.894  
22 Germany Паскаль Верляйн India Mahindra Racing 1'13.414 13.445  
23 China Ма Циньхуа United Kingdom NIO Formula E Team 1 Lap 1 Lap  
  United Kingdom Александр Симс United States Andretti Autosport 1 Lap    
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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Марракеш
Сессия Гонка
Автор Кирилл Качнов

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