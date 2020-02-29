Да Кошта выиграл гонку Формулы Е в Марокко

Антониу Феликс да Кошта, стартовав с поул-позиции, выиграл этап чемпионата Формулы Е в Марракеше и возглавил общий зачет турнира. Напарник да Кошты – действующий чемпион Жан-Эрик Вернь – с 11-й стартовой позиции прорвался на 3-е место. Для португальца победа стала первой в сезоне (и первым успехом в Марокко), а действующий чемпион Формулы Е впервые по ходу этого сезона закончил гонку в первой тройке.

В первой половине гонки казалось, что серьезную угрозу позициям лидировавшего да Кошты представляет Максимилиан Гюнтер на BMW – в первые 15 минут заезда немец не отставал от португальца, а чуть позже после пары скоротечных атак вышел в лидеры. Однако на этой позиции Гюнтер продержался недолго: сначала он вернул первое место да Коште, а потом заметно потерял темп и попал под атаки Жана-Эрика Верня.

Действующий чемпион стартовал только 11-м, но на протяжении всей первой половины заезда отыгрывал позиции у соперников. На первых кругах он обгонял конкурентов весьма активно, а в борьбе за места в первой тройке перешел в обстоятельной осаде чужих позиций. Ехавший третьим Андре Лоттерер (Porsche) достаточно быстро отказался от борьбы – а вот Гюнтер оказался более крепким орешком. На какое-то время немец пропустил француза вперед, но на последнем круге вернул себе лидерство благодаря тому, что батарея на машине Верня едва не опустела окончательно.

Недавние лидеры общего зачета провели этап не слишком удачно. Митч Эванс на Jaguar стартовал последним из-за обидной ошибки в квалификации, смог минимизировать потери, финишировав 6-м – однако был вынужден уступить лидерство в чемпионате да Коште. Александр Симс на протяжении гонки вел борьбу в конце первой десятки и не претендовал на места в первой тройке, а в итоге его болид BMW и вовсе остановился на последнем круге. Впрочем, это не помешало Симсу сохранить место в первой тройке общего зачета.

Организаторы чемпионата с удовольствием отметили, что пять гонок текущего сезона выиграли пять разных пилотов. А если принять во внимание и последние этапы прошлого сезона, то победители не повторялись уже в течение девяти гонок.

Результаты гонки