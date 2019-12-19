Глава Формулы Е пообещал не допустить доминирования Mercedes

В 2019 году команда Mercedes выиграла шестой подряд Кубок конструкторов Формулы 1, причем сделала это досрочно, доминируя в чемпионате с первых Гран При сезона. В ноябре Mercedes дебютировала в Формуле Е и после двух первых гонок возглавила командный зачет.

Сильно выступила и команда Porsche, которая также дебютировала в электрическом чемпионате. Однако основатель серии Алехандро Агаг уверен, что доминирование одной из команд, пусть и с наибольшим бюджетом, в Формуле Е невозможно.

«Меня очень впечатлило выступление Porsche и Mercedes, – цитирует Агага Top Gear. – Но я не думаю, что они смогут доминировать в чемпионате. Полагаю, что они останутся на одном уровне с [другими] лидерами. Возможно, кто-то из них одержит победу по итогом сезона, но не с таким преимуществом [как Mercedes в Формуле 1].

Мне нравится наш формат квалификации. Он переворачивает прежние успехи с ног на голову, и это делает чемпионат очень сбалансированным.

Деньги также не являются решающим фактором в Формуле Е. И мне бы хотелось, чтобы так все и оставалось. У нас нет ограничения бюджетов, и я вообще не верю, что это реально контролировать. Но по нашим правилам любую технологию команда обязана продавать другим по разумной цене, что заменяет ограничение бюджетов.

Если команда с бюджетом в 12-14 миллионов евро может соперничать с командой, бюджет которой составляет 30 миллионов – то какой смысл тратить больше? Парень, который тратит 30 миллионов, в этой ситуации выглядит идиотом».