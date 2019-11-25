Герой в очках и семейные ссоры в боксах: чем запомнился уик-энд Формулы Е в Эр-Рияде

Сдвоенный гоночный уик-энд в Эр-Рияде закончился победами британских гонщиков и неожиданным лидерством Mercedes в Кубке конструкторов – обо всем этом запросто можно узнать из протоколов гонок. Однако на отдельных событиях и тенденциях первого в новом сезоне уик-энда Формулы Е мы хотели бы сделать особый акцент.

Герой уик-энда: Александр Симс

Британский пилот дебютировал в Формуле Е в прошлом году в весьма зрелом для гонщика возрасте – 30 лет. При этом многих удивило, что BMW i Andretti – заводская команда немецкого концерна – не побоялась нанять пилота, который за 20-летнюю карьеру в автоспорте не выиграл ни одного турнира. Да и в отдельно взятой гонке в последний раз побеждал в 2013 году (в серии GP3).

И поначалу Симс – в том числе благодаря внешности – казался эдаким интеллигентным кроликом из советского мультфильма. Который окружен нагловатыми винни-пухами, давно выступающими в чемпионате и готовыми скушать новичка без хлеба. В прошлом сезоне то и дело кто-то из «старослужащих» пинал машину Симса сзади или заталкивал ее в бетонный отбойник. Когда же сам англичанин решил проявить характер, то сделал это в не самой подходящей ситуации – атаковал напарника, когда болиды команды занимали два первых места в гонке. Закончилось все столкновением, которое не позволило гонщикам баварской марки даже попасть на подиум.

Александр Симс Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Одним словом, Симс выглядел подходящим кандидатом на роль второго пилота, аккуратно набирающего очки в командную копилку и не замахивающегося на большее. Поэтому, даже когда более опытный и успешный напарник ушел в чемпионскую DS Techeetah, Симса не спешили объявлять безусловным лидером команды. Ведь его новый партнер Максимилиан Гюнтер хоть и не хватал особых звезд с электрического неба, все-таки в прошлом году смог дважды привести к финишу 5-м болид команды Dragon – одного из аутсайдеров чемпионата.

Но по ходу уик-энда в Эр-Рияде Алекс снял все вопросы на предмет того, кто в команде BMW i Andretti за главного. И дело не только в двух поулах за выходные (а если прибавить к ним победу в последней квалификации прошлого сезона, получится три поула подряд – чего раньше в истории Формулы Е не случалось). И не только в победе в одной из двух гонок. Обратило на себя внимание другое: даже когда по ходу уик-энда что-то складывалось не лучшим для Симса образом, англичанин действовал рационально и демонстрировал качества, которые могут очень пригодиться в борьбе за чемпионский титул.

Своими успехами Симс во многом обязан силовой установке BMW – по слухам, КПД электромотора у нее выше, чем у агрегатов других марок. Однако, как показала пятничная гонка, не все под обтекателями BMW iFE.20 работает идеально. То ли система рекуперации на бело-голубых машинах не так эффективна, как у конкурентов, то ли в отдельных режимах электромотор требует больше энергии – но в пятницу, по словам Симса, по мере приближения к экватору гонки реальный расход все больше расходился с запланированным. Если бы англичанин продолжил поддерживать выбранный темп, то просто не добрался бы до финиша.

В этой ситуации Симс проявил себя восточным мудрецом. Да, в итоге он провалился с первого аж на восьмое место – но сумел не спровоцировать аварию, не выбыть из борьбы и заработать хоть какие-то очки. В субботней же гонке пилот BMW i Andretti вроде бы не сталкивался с пятничными проблемами и уверенно поддерживал комфортный отрыв от соперников, в правильные моменты активируя режим повышенной мощности.

Старт первой гонки: Симс пока впереди Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

Особенно выигрышно он выглядел на фоне как наломавших дров привычных лидеров турнира (о них ниже), так и собственного товарища по команде. Гюнтер неожиданно для многих поднялся на подиум – но исключительно благодаря тому, что обогнал пару соперников под сэйфти-каром. Поэтому немец успел сфотографироваться и дать восторженное интервью, но вскоре после церемонии награждения решением судей был отправлен на 11-е место. А вот если бы не торопился и вовремя сориентировался в ситуации – финишировал бы вне первой тройки, но в первой десятке. И получил бы больше очков чем ноль.

Если же вернуться к Симсу, то в субботу события у него за спиной развивались слишком бурно, чтобы кто-то из соперников смог организовать обстоятельную осаду позиций пилота BMW. Так что, объявлять баварцев безусловными фаворитами сезона мы бы не спешили...

Неудачники уик-энда: признанные лидеры

Победа Сэма Берда в первой гонке и особенно Симса во второй ценна тем, что оба британца еще ни разу всерьез не претендовали на победу в чемпионате.

Ведь если не усложнять, то все прошлые годы мы видели среди лидеров общего зачета одних и тех же пилотов – Жана-Эрика Верня, Лукаса ди Грасси и Себастьена Буэми. И все трое (а также команды, за которые они выступают) в этот раз не то чтобы провалились – но провели уик-энд далеко не по-чемпионски.

Причем неприятности с фаворитами случались самые разные. И скорости не хватало, и автомобили ломались, и сами пилоты допускали ошибки, и под чужую горячую руку попадались. Возьмите хотя бы Буэми. На первой квалификации не хватило скорости – только 14-е время на групповом этапе. В первой гонке – сход из-за поломки машины. Во второй гонке швейцарец мог претендовать на подиум – но его без злого умысла развернул один из соперников. Причем после этого Себ в очередной раз обратил на себя внимание спорным поступком: в борьбу он решил вернуться, не дожидаясь, пока весь пелотон проедет мимо – и на черепашьей скорости выполз на идеальную траекторию. Да еще и на выходе из слепого поворота: то есть пилоты нажимали на газ – и в этот момент видели перед собой стоящий поперек дороги болид команды Nissan e.Dams.

Однако списывать героев прошлых лет со счетов категорически рано. К примеру, не стоит забывать, что лучшее время уик-энда показал Антониу Феликс да Кошта – напарник Верня по чемпионской команде DS Teechetah. Реализовать потенциал болида португальцу не дали собственные ошибки – и руководство китайского коллектива потом подчеркнуло, что в целом довольно первым гоночным уик-эндом нового сезона. Мол, самое главное – подтвердилось, что у машины все в порядке со скоростью. А снизить градус агрессивности гонщиков и избежать ненужных помарок в пилотаже – дело наживное.

Фото уик-энда: неважный день для д'Амброзио

Жером д'Амброзио во второй гонке должен был стартовать с пятого места, однако его болид так и не тронулся с места в начале прогревочного круга. Команда Mahindra пока не рассказала, что за неисправность была тому причиной. Конкретное фото наверняка было сделано раньше, перед выездом машин на стартовую решетку – но выглядит символично Фото: Dan Bathie / Motorsport Images

Лайфхак уик-энда: чиним болид о стену

Если вы – поклонник Формулы 1, наверняка помните, как во время Гран При Японии этого года Шарль Леклер рулил одной рукой, пытаясь другой удержать отламывающееся зеркало. По ходу субботней гонки в пригороде Эр-Рияда Паскаль Верляйн использовал не менее оригинальный способ снижать ущерб от повреждений, не сбавляя хода.

В середине гонки пилот команды Mahindra поддел машину Сэма Берда, потерявшую ход после другого инцидента парой поворотов ранее. Машина Верляйна пострадала несильно, но левое переднее крыло вылетело из креплений и волочилось по асфальту. И немцу пришел на ум простой способ избавиться от ставшей лишней детали – окончательно отломать ее об отбойник. Крыло в итоге отвалилось, однако судьи не оценили находчивость Верляйна и загнали машину в боксы на принудительный ремонт.

Правило уик-энда: держи батарею в целости

Одной из неприятностей, свалившихся по ходу уик-энда на действующего чемпиона Жана-Эрика Верня, стала авария в субботней тренировке. Дело не только в том, что механикам команды DS Techeetah нашлась лишняя работа. В аварии была повреждена батарея – ее пришлось менять, и это обернулось для француза потерей 20 позиций на стартовом поле. А значит – есть повод вспомнить, что в Формуле Е, как и в Ф1, ключевые агрегаты гоночной машины должны работать долго.

Правила тут даже жестче, чем в чемпионате мира. Впрочем, в двигателях электрических болидов не возгорается пламя по триста раз за секунду. Плюс этапов в Формуле Е в полтора раза меньше, а сами заезды в три раза короче. Одним словом, нагрузка на компоненты не экстремально высокая. А значит – можно обойтись меньшим количеством агрегатов.

Жан-Эрик Вернь Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Батарею – самый дорогой элемент гоночного электромобиля – по ходу сезона вообще не стоит менять, если не хочешь схлопотать штраф. Причем штраф драконовский. Мало того, что в случае с Вернем речь шла о потере 20 позиций (а не 10, как в Ф1). Судьи отметили, что при 24-х машинах в пелотоне показавший на квалификации 11-й результат пилот даже при перемещении на последнее место потеряет только 13 мест. И вскоре после старта французу пришлось еще и ехать на пит-лейн, чтобы отбыть 10-секундную штрафную остановку!

С другой стороны, сама по себе батарея из строя выходит крайне редко, так как все команды используют один и тот же узел от единого поставщика: компания Lucid Motors собирает аккумуляторы с использованием элементов питания производства Sony.

А вот конструкция других элементов силовой установки – мотора, инвертора и коробки передач – находится в ведении команд. Поэтому в течение сезона эти агрегаты можно менять, не получив штрафа. Но лишь один-единственный раз.

Твиты уик-энда: шуточный конфликт Вольфов

Может быть, вы не в курсе – но шефом выступающей в Формуле Е команды Venturi (за нее гоняет Фелипе Масса) является Сьюзи Вольф, по совместительству – жена Тото Вольфа.

Таким образом, супруги в определенном смысле оказались по разные стороны баррикад. Ведь Тото возглавляет все спортивные программы немецкого бренда, а значит – является верховным боссом заводской команды Mercedes-Benz EQ. Которая в минувшие выходные впервые вышла на старт в Формуле Е (и кстати, уже лидирует в командном зачете).

Тото пропустил бразильский этап Ф1, а вот в Саудовскую Аравию приехал – и по такому случаю обе команды и сами супруги-менеджеры устроили целую перестрелку из не слишком смешных твитов, обыгрывающих сложные отношения четы Вольфов.

«Простите, сэр, я вынуждена попросить Вас покинуть помещение...»

«Прямо так и сказала: покинь помещение...»

«Если этот высокий тип еще будет тут ошиваться – сразу мне говорите. Все поняли?»

Впрочем, продвинутые болельщики электрического чемпионата, конечно же, в курсе, что на деле Mercedes-Benz EQ и Venturi являются партнерами: команда из Монако использует силовые установки, разработанные немецкой компанией.

Бонус: еще 20 фотографий из Саудовской Аравии