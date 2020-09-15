Формула Е – одна из серий, которую светлое будущее человечества интересует не меньше, чем азарт и прибыль. Благодаря чему позиции этой серии выглядят особенно крепкими. Сейчас чемпионат взял паузу перед началом очередного сезона – после того как завершил предыдущий сразу шестью подряд гонками в Берлине (они прошли в течение 9 дней). Многие посчитали это весьма смелым и инновационным решением. Но что ждет Формулу Е в будущем? В рамках серии интервью #thinkingforward (обсуждение перспектив автоспорта с наиболее авторитетными персонами гоночного мира) Motorsport.com пообщался с генеральным директором серии Джейми Рейглом.

С вашей точки зрения – как скажутся события последнего года на автомобильной промышленности и автоспорте?

Они только укрепляют востребованность современных технологий, которые позволяют нам жить более разумно. К примеру, при поддержке экономики во Франции, Германии, Британии был сделан особый акцент на работу с возобновляемыми ресурсами или технологии, позволяющие снизить расход ценных ресурсов. Поэтому мы чувствуем себя весьма уверенно и продолжаем двигаться в ранее выбранном направлении, прежде всего – работаем над обеспечением максимальной безопасности для болельщиков в новом сезоне.

Карантин во время пандемии практически остановил продажи автомобилей. В вашей серии принимают участие несколько производителей – каковы сейчас их настроения?

Им по-прежнему интересны площадки, через которые можно продвигать свой бренд с максимальной эффективностью. И мы тщательно следим за том, чтобы бизнес-модель нашего чемпионата и нам позволяла зарабатывать, и участникам обеспечивала эффективную отдачу инвестиций.

У нас есть базовые ориентиры – избегать гонки бюджетов и создавать ситуацию, в которой каждая команда могла бы добиться успеха. И мы продолжаем придерживаться этих важных направлений. При этом мы не хотели бы прекращать поступательное движение вперед – к примеру, отказ от перехода на машины третьего поколения стал бы плохим сигналом. Поэтому мы приняли решение сдвинуть сроки дебюта этой машины и ограничить возможности по доработкам нынешнего болида.

Любой серии, в которой участвуют производители, приходится искать баланс. Использование стандартных деталей или деталей с точно предписанными размерами или характеристиками удешевляет участие – но сужает возможности производителя реализовать свой инженерный потенциал. Формула 1 нашла выход в потолке расходов. Насколько активными были дискуссии в Формуле Е?

В нашем случае все сравнительно просто. Наиболее инновационный элемент болида – это силовая установка. И в этой сфере у производителей есть определенный простор для творчества. Которое при этом сдерживается рядом дополнительных ограничений. Что касается ограничения расходов, то мы внимательно рассматриваем опыт Формулы 1 и других чемпионатов. И если мы поймем, что такая схема предпочтительна с точки зрения интересов участников, то всерьез будем обдумывать возможности ее внедрения.

Но спорт – это все-таки и развлечение. Вы довольны тем, насколько зрелищна сейчас Формула Е?

На мой взгляд, у нас есть все ингредиенты хорошего развлечения. В среднем в четырех гонках у нас три разных победителя – это же здорово. Конкуренция весьма плотная, предсказать результаты трудно. И это особенно здорово на фоне того, что Формула Е – молодой чемпионат, которому приходится конкурировать за внимание зрителей с гораздо более известными соревнованиями.

Если говорить о следующем сезоне – как будут обстоять дела со зрителями?

Сейчас сложно делать прогнозы – но я буду сильно разочарован, если в следующем сезоне на наших гонках не будет зрителей. Нет сомнений, что в сезоне 2021 года мы по-прежнему будем ощущать последствия пандемии. Но я близок к уверенности, что мы найдем способы сделать соревнования доступными для зрителей – что важно не только для самих болельщиков, но и для наших спонсоров. С этой точки зрения важно быть гибкими, быстро реагировать на ситуацию, иметь несколько вариантов действий. К примеру, в Германии сейчас на спортивные события допускают не больше тысячи человек. Думаю, через пару месяцев речь пойдет о пяти тысячах. Так что, через год, на финальной гонке в Лондоне, зрители наверняка будут.

Кибергонки сейчас на подъеме – и вы также уделяли этому внимание во время карантина. Этот вектор сохранится?

На мой взгляд, наш киберпроект был очень удачным. Для нас было важно привлечь всех пилотов. Но не ограничиваться этим – интегрировать в наш проект обычных геймеров. И это было здорово. Есть страны, где аудитория у наших виртуальных гонок была больше, чем у реальных. Это демонстрирует серьезный потенциал отрасли. И мы сейчас активно работаем над решениями, с помощью которых сможем интегрировать виртуальные соревнования в ход следующего сезона.

Какие меры вы предпринимаете, чтобы укрепить позиции Формулы Е в целом, гарантировать ее будущее?

Мы уникальны в том плане, что изначально ставили целью не только создать яркое и успешное с точки зрения бизнеса зрелище, но и повышать актуальность вопросов, связанных с нашим общим будущим. Поэтому от нас требуется лишь не останавливаться на этом пути.