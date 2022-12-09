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Формула E Галерея

Галерея: две команды Формулы Е представили свои ливреи

Раскраски своих машин для нового сезона показали Abt Cupra и Andretti

Галерея: две команды Формулы Е представили свои ливреи
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Abt Cupra стала наследницей заводской Audi, которая ушла из электроформулы. На машинах стояи силовые установки Mahindra, а гонщиками стали Робин Фрейнс и Нико Мюллер. Ливрея выполнена в фирменных цветах испанского бренда Cupra, недавно выделенного из концерна SEAT.

Ливрея команды ABT Cupra
Ливрея команды ABT Cupra
1/11

Фотограф: Cupra

Ливрея команды ABT Cupra
Ливрея команды ABT Cupra
2/11

Фотограф: Cupra

Ливрея команды ABT Cupra
Ливрея команды ABT Cupra
3/11

Фотограф: Cupra

Ливрея команды ABT Cupra
Ливрея команды ABT Cupra
4/11

Фотограф: Cupra

Ливрея команды ABT Cupra
Ливрея команды ABT Cupra
5/11

Фотограф: Cupra

Ливрея команды ABT Cupra
Ливрея команды ABT Cupra
6/11

Фотограф: Cupra

Ливрея команды ABT Cupra
Ливрея команды ABT Cupra
7/11

Фотограф: Cupra

Ливрея команды ABT Cupra
Ливрея команды ABT Cupra
8/11

Фотограф: Cupra

Ливрея команды ABT Cupra
Ливрея команды ABT Cupra
9/11

Фотограф: Cupra

Ливрея команды ABT Cupra
Ливрея команды ABT Cupra
10/11

Фотограф: Cupra

Ливрея команды ABT Cupra
Ливрея команды ABT Cupra
11/11

Фотограф: Cupra

Andretti также лишилась заводской поддержки, только от BMW. Теперь на ее машинах стоят электромоторы Porsche, а за руль сядут Джейк Деннис и Андре Лоттерер.

Джейк Деннис, Андре Лоттерер, Andretti Autosport
Джейк Деннис, Андре Лоттерер, Andretti Autosport
1/11

Фотограф: Andretti Autosport

Джейк Деннис, Андре Лоттерер, Andretti Autosport
Джейк Деннис, Андре Лоттерер, Andretti Autosport
2/11

Фотограф: Andretti Autosport

Джейк Деннис, Andretti Autosport
Джейк Деннис, Andretti Autosport
3/11

Фотограф: Andretti Autosport

Андре Лоттерер, Andretti Autosport
Андре Лоттерер, Andretti Autosport
4/11

Фотограф: Andretti Autosport

Ливрея Andretti Autosport Gen-3 Formula E
Ливрея Andretti Autosport Gen-3 Formula E
5/11

Фотограф: Andretti Autosport

Ливрея Andretti Autosport Gen-3 Formula E
Ливрея Andretti Autosport Gen-3 Formula E
6/11

Фотограф: Andretti Autosport

Ливрея Andretti Autosport Gen-3 Formula E
Ливрея Andretti Autosport Gen-3 Formula E
7/11

Фотограф: Andretti Autosport

Ливрея Andretti Autosport Gen-3 Formula E
Ливрея Andretti Autosport Gen-3 Formula E
8/11

Фотограф: Andretti Autosport

Ливрея Andretti Autosport Gen-3 Formula E
Ливрея Andretti Autosport Gen-3 Formula E
9/11

Фотограф: Andretti Autosport

Андре Лоттерер, Andretti Autosport
Андре Лоттерер, Andretti Autosport
10/11

Фотограф: Andretti Autosport

Джейк Деннис, Andretti Autosport
Джейк Деннис, Andretti Autosport
11/11

Фотограф: Andretti Autosport

Новый сезон Формулы Е стартует в середине января 2023 года в Мехико. 

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