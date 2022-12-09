Галерея: две команды Формулы Е представили свои ливреи

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Abt Cupra стала наследницей заводской Audi, которая ушла из электроформулы. На машинах стояи силовые установки Mahindra, а гонщиками стали Робин Фрейнс и Нико Мюллер. Ливрея выполнена в фирменных цветах испанского бренда Cupra, недавно выделенного из концерна SEAT.

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Andretti также лишилась заводской поддержки, только от BMW. Теперь на ее машинах стоят электромоторы Porsche, а за руль сядут Джейк Деннис и Андре Лоттерер.

Джейк Деннис, Андре Лоттерер, Andretti Autosport 1 / 11 Фотограф: Andretti Autosport Джейк Деннис, Андре Лоттерер, Andretti Autosport 2 / 11 Фотограф: Andretti Autosport Джейк Деннис, Andretti Autosport 3 / 11 Фотограф: Andretti Autosport Андре Лоттерер, Andretti Autosport 4 / 11 Фотограф: Andretti Autosport Ливрея Andretti Autosport Gen-3 Formula E 5 / 11 Фотограф: Andretti Autosport Ливрея Andretti Autosport Gen-3 Formula E 6 / 11 Фотограф: Andretti Autosport Ливрея Andretti Autosport Gen-3 Formula E 7 / 11 Фотограф: Andretti Autosport Ливрея Andretti Autosport Gen-3 Formula E 8 / 11 Фотограф: Andretti Autosport Ливрея Andretti Autosport Gen-3 Formula E 9 / 11 Фотограф: Andretti Autosport Андре Лоттерер, Andretti Autosport 10 / 11 Фотограф: Andretti Autosport Джейк Деннис, Andretti Autosport 11 / 11 Фотограф: Andretti Autosport

Новый сезон Формулы Е стартует в середине января 2023 года в Мехико.