Галерея: две команды Формулы Е представили свои ливреи
Раскраски своих машин для нового сезона показали Abt Cupra и Andretti
Abt Cupra стала наследницей заводской Audi, которая ушла из электроформулы. На машинах стояи силовые установки Mahindra, а гонщиками стали Робин Фрейнс и Нико Мюллер. Ливрея выполнена в фирменных цветах испанского бренда Cupra, недавно выделенного из концерна SEAT.
Фотограф: Cupra
Фотограф: Cupra
Фотограф: Cupra
Фотограф: Cupra
Фотограф: Cupra
Фотограф: Cupra
Фотограф: Cupra
Фотограф: Cupra
Фотограф: Cupra
Фотограф: Cupra
Фотограф: Cupra
Andretti также лишилась заводской поддержки, только от BMW. Теперь на ее машинах стоят электромоторы Porsche, а за руль сядут Джейк Деннис и Андре Лоттерер.
Фотограф: Andretti Autosport
Фотограф: Andretti Autosport
Фотограф: Andretti Autosport
Фотограф: Andretti Autosport
Фотограф: Andretti Autosport
Фотограф: Andretti Autosport
Фотограф: Andretti Autosport
Фотограф: Andretti Autosport
Фотограф: Andretti Autosport
Фотограф: Andretti Autosport
Фотограф: Andretti Autosport
Новый сезон Формулы Е стартует в середине января 2023 года в Мехико.
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Галерея: две команды Формулы Е представили свои ливреи
Раскраски своих машин для нового сезона показали Abt Cupra и Andretti