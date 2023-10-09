Галерея: DS Penske показала ливрею для нового сезона Формулы Е
Франко-американская команда сохранила фирменные черный и золотой цвета. Ее пилотами в предстоящем чемпионате мира станут два обладателя титула, Жан-Эрик Вернь и Стоффель Вандорн. В 2023-м DS Penske финишировала пятой, одержав одну победу
Ливрея DS Penske для сезона-2024
Фото: DS Automobiles
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