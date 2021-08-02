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Формула E Новости

Фрейнс продлил контракт с Virgin в Формуле Е

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Голландский гонщик останется в своей нынешней команде на четвертый сезон

Фрейнс продлил контракт с Virgin в Формуле Е

Накануне финального уик-энда сезона Робин Фрейнс занимает второе место в общем зачете ФЕ, уступая шесть очков Нику де Врису из Mercedes. В нынешнем сезоне он не одержал ни одной победы, но дважды поднимался на призовой подиум.

В понедельник стало известно, что в чемпионате-2022 гонщик продолжит выступления за Envision Virgin, куда перешел еще в 2018-м.

Команда, использующая клиентские силовые установки Audi, сейчас лидирует в общем зачете ФЕ. Ее глава Сильвен Филирри сказал: «Для нас продолжение работы с Робином является очевидным и естественным выбором.

Он многого достиг, но по-прежнему имеет потенциал для роста, и мы рады сохранить его в команде. Робин стал частью команды, у него отличные отношения со всеми и одновременно очень зрелый подход к гонкам и тактике. 

Все это позволяет ему добиваться результатов и делать важный вклад в успехи команды».

В нынешнем сезоне напарником Фрейнса является Ник Кэссиди, который в общем зачете идет седьмым. Продлят ли контракт и с ним тоже – пока неизвестно.

Две заключительные гонки электроформулы пройдут на летном поле аэродрома «Темпельхоф» 14 и 15 августа.

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Робин Фрейнс, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07

Робин Фрейнс, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07

Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

 

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