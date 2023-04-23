Фото дня: протестующие попытались сорвать гонку Формулы Е
Хулиганы, которых не устраивает климат, прорвались за ограждение трассы в Берлине, когда пилоты собирались начать борьбу. Нарушители не смогли помешать празднику автоспорта – их с позором выдворили вон
Ответственность за отвратительную акцию взяла на себя группировка с говорящим названием Letzte Generation («Последнее поколение»). Очистить трассу от этих деятелей удалось за несколько минут.
Победу в заезде одержал Ник Кэссиди.
Фотограф: Андреас Бейл
Фотограф: Андреас Бейл
Фотограф: Андреас Бейл
Фотограф: Андреас Бейл
Фотограф: Андреас Бейл
Фотограф: Андреас Бейл
Фотограф: Андреас Бейл
Фотограф: Андреас Бейл
Фотограф: Андреас Бейл
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