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Фото дня: протестующие попытались сорвать гонку Формулы Е

Хулиганы, которых не устраивает климат, прорвались за ограждение трассы в Берлине, когда пилоты собирались начать борьбу. Нарушители не смогли помешать празднику автоспорта – их с позором выдворили вон

Фото дня: протестующие попытались сорвать гонку Формулы Е

Ответственность за отвратительную акцию взяла на себя группировка с говорящим названием Letzte Generation («Последнее поколение»). Очистить трассу от этих деятелей удалось за несколько минут. 

Победу в заезде одержал Ник Кэссиди. 

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Кэссиди стал шестым победителем в восьми гонках сезона Формулы Е

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