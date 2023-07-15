Фото дня: Хьюз разбил машину на римском этапе ФЕ
Гонщик McLaren попал в серьезную аварию по ходу квалификации. Он не пострадал, но вынужден будет пропустить субботнюю гонку. К воскресенью команда рассчитывает восстановить шасси
Фотограф: Андреас Бейл
Фотограф: Андреас Бейл
Фотограф: Андреас Бейл
Фотограф: Андреас Бейл
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Самый старший пилот Ф2 остался в ней еще на год Самый старший пилот Ф2 остался в ней еще на год
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Фото дня: Хьюз разбил машину на римском этапе ФЕ
Фото дня: Хьюз разбил машину на римском этапе ФЕ Фото дня: Хьюз разбил машину на римском этапе ФЕ
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