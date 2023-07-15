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Фото дня: Хьюз разбил машину на римском этапе ФЕ

Гонщик McLaren попал в серьезную аварию по ходу квалификации. Он не пострадал, но вынужден будет пропустить субботнюю гонку. К воскресенью команда рассчитывает восстановить шасси

Машина Джейка Хьюха, McLaren, после аварии
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Машина Джейка Хьюха, McLaren, после аварии
Машина Джейка Хьюха, McLaren, после аварии
1/4

Фотограф: Андреас Бейл

Машина Джейка Хьюха, McLaren, после аварии
Машина Джейка Хьюха, McLaren, после аварии
2/4

Фотограф: Андреас Бейл

Машина Джейка Хьюха, McLaren, после аварии
Машина Джейка Хьюха, McLaren, после аварии
3/4

Фотограф: Андреас Бейл

Машина Джейка Хьюха, McLaren, после аварии
Машина Джейка Хьюха, McLaren, после аварии
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Фотограф: Андреас Бейл

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