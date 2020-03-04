Формула E
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Рим
03 апр.
-
04 апр.
Следующее событие через
29 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Париж
17 апр.
-
18 апр.
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Сеул
02 мая
-
03 мая
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Джакарта
05 июн.
-
06 июн.
Следующее событие через
92 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин
20 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
107 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Следующее событие через
127 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Лондон I
25 июл.
-
25 июл.
Следующее событие через
142 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Лондон II
26 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
143 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула E / Новость

Формулу Е позвали в Кейптаун

Поделились
Комментарии
Формулу Е позвали в Кейптаун
Автор:
4 мар. 2020 г., 19:00

В привлечении чемпионата в южноафриканский город участвует местный дистрибьютор Jaguar

Южноафриканский консорциум инвесторов во главе с компанией e-Movement объявил о намерении провести в Кейптауне этап Формулы Е. Среди компаний, которые выразили поддержку инициативе, упоминается местный дистрибьютор марки Jaguar, которая участвует в чемпионате.

В настоящий момент ведутся переговоры с организаторами чемпионата и местными властями в целью разработки оптимального варианта проведения этапа. Подчеркивается, что место для городской трассы должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить возможность проведения там гонок на электрокарах и в будущем.

В самом чемпионате подтвердили факт переговоров с компанией из Кейптауна.

«В настоящий момент мы действительно изучаем возможности для проведения гонки в Кейптауне и уже провели предварительное исследование, определив несколько возможных расположений трассы, – заявил представитель ФЕ. – Пока все складывается позитивно, так что можно ожидать появления этапа в Кейптауне в будущие годы».

В чемпионате также отметили, что Кейптаун является не единственным городом, с которым ведутся переговоры.

Читайте также:

Следующая новость
Какие гонки отменили из-за вируса?

Предыдущая новость

Какие гонки отменили из-за вируса?
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула E
Автор Мэтт Кью

База данных

Рим

Рим

3 апр. - 4 апр.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: Ferrari проехала сезон-2019 с нелегальной машиной. Дисквалифицируйте её!

2
Формула 1

Семь команд осудили соглашение FIA с Ferrari

3
Формула 1

Ферстаппен открыл обновленный «Зандфорт»

4
Формула 1

СМИ: Вольф призвал команды объединиться против Ferrari

5
Формула 1

Mercedes пообещала свести вредные выбросы CO2 к нулю до конца года

Последние видео

Лучшие моменты гонки Формулы Е в Марракеше 01:04
Формула E

Лучшие моменты гонки Формулы Е в Марракеше

Тесты новичков Формулы Е в Марокко: видео 01:05
Формула E

Тесты новичков Формулы Е в Марокко: видео

Виртуальный круг по трассе Формулы E в Сантьяго 01:04
Формула E

Виртуальный круг по трассе Формулы E в Сантьяго

Оставался один круг. И тут они не поделили трассу 00:13
Формула E

Оставался один круг. И тут они не поделили трассу

Старт от первого лица. Посмотрите, как началась гонка в Мексике 00:28
Формула E

Старт от первого лица. Посмотрите, как началась гонка в Мексике

Самое важное:

Формулу Е позвали в Кейптаун
FE

Формулу Е позвали в Кейптаун

Какие гонки отменили из-за вируса?
F1

Какие гонки отменили из-за вируса?

Оказывается, Вернь проехал гонку в Марокко с температурой 40. Но все равно стал третьим
FE

Оказывается, Вернь проехал гонку в Марокко с температурой 40. Но все равно стал третьим

Кэссиди с рекордом трассы возглавил протокол на тестах новичков Формулы Е
FE

Кэссиди с рекордом трассы возглавил протокол на тестах новичков Формулы Е

Доказательство да Кошты и невидимая рука Williams: чем запомнился этап Формулы Е в Марракеше
FE

Доказательство да Кошты и невидимая рука Williams: чем запомнился этап Формулы Е в Марракеше

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар. - 15 мар.
Билеты
19 мар. - 22 мар.
Билеты
2 апр. - 5 апр.
Билеты
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.