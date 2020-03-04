Формулу Е позвали в Кейптаун

Южноафриканский консорциум инвесторов во главе с компанией e-Movement объявил о намерении провести в Кейптауне этап Формулы Е. Среди компаний, которые выразили поддержку инициативе, упоминается местный дистрибьютор марки Jaguar, которая участвует в чемпионате.

В настоящий момент ведутся переговоры с организаторами чемпионата и местными властями в целью разработки оптимального варианта проведения этапа. Подчеркивается, что место для городской трассы должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить возможность проведения там гонок на электрокарах и в будущем.

В самом чемпионате подтвердили факт переговоров с компанией из Кейптауна.

«В настоящий момент мы действительно изучаем возможности для проведения гонки в Кейптауне и уже провели предварительное исследование, определив несколько возможных расположений трассы, – заявил представитель ФЕ. – Пока все складывается позитивно, так что можно ожидать появления этапа в Кейптауне в будущие годы».

В чемпионате также отметили, что Кейптаун является не единственным городом, с которым ведутся переговоры.