Формулу Е позвали в Кейптаун
В привлечении чемпионата в южноафриканский город участвует местный дистрибьютор Jaguar
Южноафриканский консорциум инвесторов во главе с компанией e-Movement объявил о намерении провести в Кейптауне этап Формулы Е. Среди компаний, которые выразили поддержку инициативе, упоминается местный дистрибьютор марки Jaguar, которая участвует в чемпионате.
В настоящий момент ведутся переговоры с организаторами чемпионата и местными властями в целью разработки оптимального варианта проведения этапа. Подчеркивается, что место для городской трассы должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить возможность проведения там гонок на электрокарах и в будущем.
В самом чемпионате подтвердили факт переговоров с компанией из Кейптауна.
«В настоящий момент мы действительно изучаем возможности для проведения гонки в Кейптауне и уже провели предварительное исследование, определив несколько возможных расположений трассы, – заявил представитель ФЕ. – Пока все складывается позитивно, так что можно ожидать появления этапа в Кейптауне в будущие годы».
В чемпионате также отметили, что Кейптаун является не единственным городом, с которым ведутся переговоры.
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