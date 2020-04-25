Формула Е заключила новый контракт на карантине
Чемпионат решил сохранить в календаре гонку в Риме до 2025 года. Электрическая серия договорилась с итальянской столицей об условиях нового соглашения
Пандемия коронавируса не помешала Формуле Е заключить сделку с организаторами гонки. Электрочемпионат объявил о пятилетнем соглашении с властями Рима. По условиям нового договора, Формула Е будет проводить соревнования в столице Италии как минимум до 2025 года.
«Рим снова стал ареной для больших мероприятий, – заявила мэр города Вирджиния Раджи. – Когда мы выйдем из карантина, нам нужно быть еще сильнее, чем прежде. И наш город к этому готов. Рим станет символом чемпионата до самого 2025 года. Этот договор позволит привлечь много инвестиций и принесет сплошные преимущества для римлян».
«Италия – стратегически важный рынок для Формулы Е. И мы намерены и дальше работать, чтобы обеспечить рост популярности чемпионата во всей Италии», – в свою очередь прокомментировал подписание контракта босс Формулы Е Алехандро Агаг.
В 2020 году гонка в Риме должна была состояться в начале апреля, но из-за коронавируса этап отменили. Этой весной соревнования не проводят нигде кроме Китая. Только там эпидемия завершилась и местные чемпионаты решили возобновить соревнования. В таких условиях гоночным сериям сложно заключать новые сделки. Контракт Формулы Е стал исключением на фоне всеобщих разговоров о кризисе и снижении доходов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Местонахождение
|Рим, городская трасса EUR
|Автор
|Мэтт Кью
Формула Е заключила новый контракт на карантине
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