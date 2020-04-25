Формула Е заключила новый контракт на карантине

Пандемия коронавируса не помешала Формуле Е заключить сделку с организаторами гонки. Электрочемпионат объявил о пятилетнем соглашении с властями Рима. По условиям нового договора, Формула Е будет проводить соревнования в столице Италии как минимум до 2025 года.

«Рим снова стал ареной для больших мероприятий, – заявила мэр города Вирджиния Раджи. – Когда мы выйдем из карантина, нам нужно быть еще сильнее, чем прежде. И наш город к этому готов. Рим станет символом чемпионата до самого 2025 года. Этот договор позволит привлечь много инвестиций и принесет сплошные преимущества для римлян».

«Италия – стратегически важный рынок для Формулы Е. И мы намерены и дальше работать, чтобы обеспечить рост популярности чемпионата во всей Италии», – в свою очередь прокомментировал подписание контракта босс Формулы Е Алехандро Агаг.

В 2020 году гонка в Риме должна была состояться в начале апреля, но из-за коронавируса этап отменили. Этой весной соревнования не проводят нигде кроме Китая. Только там эпидемия завершилась и местные чемпионаты решили возобновить соревнования. В таких условиях гоночным сериям сложно заключать новые сделки. Контракт Формулы Е стал исключением на фоне всеобщих разговоров о кризисе и снижении доходов.