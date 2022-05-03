Формула Е вернется в Сан-Паулу в 2023 году

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Власти бразильского города Сан-Паулу подписали соглашение с организаторами Формулы Е на проведение этапа в 2023 году. Гонка электрических болидов пройдет в том же районе, где с 2010 по 2013 годы проходили этапы IndyCar (на фото), однако конфигурация трассы, по которой поедут электрокары, скорее всего будет отличатся.

Этап планируется провести 24-25 марта, спустя три недели после проведения местного карнавала.

Это уже третье возвращение Формулы Е в Бразилию. 2014-2015 годов гонка проходила в Рио-де-Жанейро, а в сезоне 2017-2018 этап принимал как раз Сан-Паулу. На следующий год его планировалось перенести в столицу Бразилии (которая так и называется – Бразилия), однако этого так и не произошло.

Напомним, что в следующем сезоне Формула Е переходит на новые, более мощные электрические машины третьего поколения. Для них конфигурации некоторых трасс будут изменены на более скоростные.