Формула Е представила правила подзарядки на пит-стопах

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С нового сезона Формула Е перейдет на машины третьего поколения. Их главной особенностью станет возможность подзарядки энергией прямо по ходу дистанции, чего не было никогда прежде.

Как и всегда в ФЕ, идея реализована с большой выдумкой: гонщик, который заедет на 30-секундную подзарядку, сможет в дальнейшем использовать режим повышенной мощности. По аналогии с уже знакомым болельщиком режимом атаки, для активации которого требовалось заехать на специальный участок гоночного полотна, новую идею назвали Заряжающей атакой.

Возможно, это новшество станут использовать не во всех гонках, но там, где его задействуют, оно станет обязательным для пилотов.

Старый режим атаки теперь останется в прошлом, а точные параметры использования Заряжающей атаки FIA будет озвучивать незадолго до старта. Известно, что суммарная дополнительная энергия составит четыре киловатт-часа.

Операционный директор Формулы Е Джейми Ригл рассказал Motorsport.com, что новация начнет работу не с самого первого этапа: «Сложность в том, что поставщик систем подзарядки, которые мы называем бустерами, является и поставщиком батарей. И для нас куда важнее гарантировать, что с батареями все в порядке, а уж потом думать о заряжающих устройствах.

Все может быть готово к [первому этапу] в Мехико, но все быстро меняется. Потому было бы хорошо поднапрячься, все подготовить, опробовать на тестах в Валенсии и использовать в Мексике.

Но, возможно, стоит использовать первые гонки нового сезона для демонстрации возможностей машин третьего поколения, которые стали заметно быстрее. А затем ввести в гонки и новинку [с подзарядкой].

Технология готова, но мы не настаиваем, чтобы ее использовали уже в январе. Нам важно убедиться, что все работает должным образом. У нас есть этапы с двумя гонками, можно задействовать их для экспериментов».

Одновременно Формула Е откажется от системы Фанбуст – голосования для болельщиков в социальных сетях, победителям которого в гонке давали дополнительную энергию.

Среди других изменений в правилах – отказ от времени гоночных заездов в пользу фиксированного числа кругов. При этом продолжит действовать правило, по которому дистанция увеличивается при выезде на трассу машины безопасности.

В квалификации чуть изменится порядок формирования финала – участники Группы А и Группы Б больше не будут встречаться между собой до решающей стадии.

Мощность моторов в гоночном режиме составит в 2023 году 300 кВт, в квалификационном – 350.

Наконец, как и в Формуле 1, команды будут обязаны сажать за руль в тренировках новичков.

Новый сезон электрогонок стартует в середине будущего января в Мехико.