Формула Е станет чемпионатом мира с сезона-2020/21

Международная автомобильная федерация присвоила гоночной серии Формула Е ранг чемпионата мира. Новый статус вступит в силу начиная с седьмого сезона, который начнется летом 2020 года.

В новом статусе Формула Е присоединится к Формуле 1, чемпионату по гонкам на выносливость WEC, а также чемпионатам мира по ралли и ралли-кроссу. Это первый случай в мировой истории, когда чемпионатом мира стала какая-то формульная серия помимо Ф1.

Решение о присвоении нового статуса было принято на заседании Всемирного совета FIA, который прошел в Париже на прошлой неделе.

Для того, чтобы считаться чемпионатом мира FIA, гоночной серии необходимо участие минимум четырех автопроизводителей и проведение гонок на трех континентах. Формула Е соответствовала этим критериям, начиная со второго сезона. Задержка в присвоении статуса чемпионата мира могла быть связана с тем, что организаторы стремились привлечь в чемпионат как можно больше автоконцернов до того, как стоимость прихода в серию увеличится из-за обретения более престижного статуса, который влечет за собой рост стартовых взносов.

Основатель Формулы Е и председатель совета директоров чемпионата Алехандро Агаг поблагодарил за поддержку президента FIA Жана Тодта. Он также добавил: «Мы стремились к этому с самого начала, и теперь дело сделано. Однако это только начало новой главы нашего спорта, который теперь называется Чемпионат мира Формулы Е».

Победитель текущего сезона 2019-2020 годов, который стартовал в середине ноября в Эр-Рияде, титул чемпиона мира пока не получит.