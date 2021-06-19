Формула Е согласовала новые даты этапа в Корее

Власти Сеула зарезервировали даты 13 и 14 августа 2022 года под проведения первого в Южной Корее этапа Формулы Е. В это же время в городе будет проходить фестиваль поп-культуры.

Это уже третья попытка провести в Сеуле гонку на электрических болидах. Две первые не увенчались успехом из-за ковидных ограничений. В этот раз организаторы высказали надежду, что к лету 2022 года все население Южной Кореи будет привито, и пандемия закончится.

Несмотря на то, что под этап зарезервировано двя дня, речь скорее всего идет об одной, а не о двух гонках. Даты лишь обозначают время, когда под проведение этапа будут перекрыты городские улицы. Трасса, напомним, пройдет в районе спортивных объектов, построенных под Олимпиаду 1988 года.

Ожидается, что в скором времени будут объявлены и даты проведения еще двух новых этапов Формулы Е, которые пройдут в Джакарте и Кейптауне.

Дополнительная информация: Мэтт Кью